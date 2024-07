Corepunk: Vorbesteller-Pakete für Frühzugang im November – Entwickler mit Klarstellung, was drin ist und was nicht

Da es nach der Ankündigung der Vorbesteller-Pakete für das MMORPG Corepunk Unklarheiten bezüglich der enthaltenen Inhalte gab, veröffentlichen die Entwickler jetzt eine Klarstellung.

Was ist in den Vorbesteller-Paketen von Corepunk enthalten, und was nicht? Wer sich Vorbesteller-Paket für das MMORPG gönnt, erhält in jedem Fall

Zugang zum Alpha Playtest 4

Zugang zum Early Access

Zugang zur Release-Version und den Inhalten der ersten Saison

Falls es zu einem späteren Zeitpunkt Preisänderungen für Corepunk geben sollte, hat das auf die Käufer der Vorbesteller-Pakete keine Auswirkung.

Was ist nicht in den Vorbesteller-Paketen enthalten?

Die Inhalte aller nachfolgenden Saisons und Erweiterungen.

Wer Gameplay zu Corepunk sehen möchte, schaut sich den Trailer an:

Welches Paket soll es sein?

Welche Vorbesteller-Pakete gibt es für Corepunk? Ihr habt die Wahl zwischen drei Paketen:

Corepunk: Light Bless the King (Standard)

Preis: 33 Euro

Spezieller Ingame-HUD

403 Helm-Skin

Corepunk: Light Bless the King 0x405

Preis: 43 Euro

Spezieller Ingame-HUD

403 Helm-Skin

405 Skin für das Mana-Bike-Mount

Corepunk: Light Bless the King 0x403

Preis: 53 Euro

Spezieller Ingame-HUD

403 Helm-Skin

403 Skin für das Mech-Spider-Mount

Sieht ein bisschen aus wie League of Legends, ist aber Corepunk.

Wie sieht der weitere Fahrplan für Corepunk aus? Da der dritte Alpha-Test ausreichend gut verlaufen ist, planen die Entwickler den Early-Access-Start des MMORPGs für das Jahr 2024:

Early-Access-Start am 26. November 2024

Alpha-Test 4 läuft vom 6. August 2024 bis zum 6. September 2024

Wie lange die Early-Access-Phase laufen wird, ist unklar. Klar ist indes, dass es europäische Server geben wird und das Spiel nur die englische Sprache unterstützt.

Was ist Corepunk für ein Spiel? Corepunk ist ein „Top-Down-MMORPG“ mit einer offenen Welt. Optisch und auch von der Steuerung erinnert viel an League of Legends. Gleichzeitig ist es aber ein klassisches MMORPG, das laut Entwicklern von der Schwierigkeit an WoW Classic erinnern soll.

Im Spiel erwarten euch sechs Klassen mit insgesamt 18 unterschiedlichen Spezialisierungen – darunter auch ungewöhnliche Archetypen wie Bomber -, aber auch Dungeons und Raids, die mit Mythisch (dem höchsten Schwierigkeitsgrad in WoW) vergleichbar sein sollen. Dazu kommen PvE-Inhalte in der offenen Welt, die mit einem Nebel des Krieges ausgestattet ist, der Inhalte außerhalb des Sichtfeldes versteckt.

Ihr könnt verschiedene Handwerksberufe erlernen, wobei jeder Charakter nur einen perfekt meistern kann. Zudem sind die besten Rezepte versteckt, sodass ihr die Spieler auf eurem Server kennen sollt, die den jeweiligen Beruf am besten beherrschen.

Auch PvP soll es in bestimmten Gebieten der offenen Welt und in Arenen geben. Geplant sind 1v1- und 2v2-Deathmatch-Arenen und Ranglisten. Dazu kommt ein spannendes PvP-Gebiet, das im Juli getestet wurde: Neues MMORPG ist ein Mix aus WoW und League of Legends – Startet im Juli einen Test mit neuem PvP-Gebiet