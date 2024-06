Neues MMORPG ist ein Mix aus WoW und League of Legends – Startet im Juli einen Test mit neuem PvP-Gebiet

Das MMORPG Corepunk musste Anfang Juni seinen zweiten Alpha-Test frühzeitig beenden. Nächsten Monat soll die Alpha-Testung in die dritte Runde gehen.

Corepunk ist ein MMORPG, das sich noch in der Entwicklung befindet und aktuell einige Alpha-Tests durchläuft. Anfang Juni 2024 haben die Entwickler angekündigt, den zweiten Alpha-Test aus technischen Gründen frühzeitig beenden zu müssen.

Das „Top-Down-MMORPG“ bietet euch eine offene Welt und erinnert optisch, sowie von der Steuerung her an League of Legends. Corepunk soll jedoch ein klassischen MMORPG sein, das von der Schwierigkeit an WoW Classic erinnern solle, so die Entwickler.

Es gibt 6 verschiedene Klassen mit insgesamt 18 Spezialisierungen

Dungeons und Raids, die mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad in WoW vergleichbar sein sollen

PvE-Inhalte in einer offenen Welt, die durch Nebel nur ein eingeschränktes Sichtfeld bietet

Fokus liegt auf dem Austausch mit anderen Spielern, um zum Beispiel neue Rezepte zu erhalten

PvP-Inhalte, wie 1v1- und 2v2-Deathmatch-Arenen und Ranglisten, soll es in bestimmten Gebieten geben

Wann startet der nächste Alpha-Test? Nachdem der zweite Alpha-Test vor Kurzem frühzeitig abgebrochen werden musste, gaben die Entwickler jetzt über die offizielle Website den Start des dritten Alpha-Tests bekannt. Dieser soll vom 01. bis zum 07. Juli 2024 laufen.

Was soll die dritte Alpha bieten? Mit der offiziellen Ankündigung gaben die Entwickler ebenfalls bekannt, dass sie durch den letzten Test viele Informationen sammeln und an problematischen Bereichen arbeiten konnten. Neben technischen Verbesserungen und Änderungen sollen aber auch ein paar neue Inhalte zum Testen bereitstehen.

Mehr Interaktionen mit anderen Spielern

Unter anderem können Spieler nun untereinander hergestellte Gegenstände tauschen. Den Entwicklern sei es ein wichtiger Punkt, den Spielern zu ermöglichen, untereinander zu tauschen. Mit diesem Test erhoffen sie sich die nötigen Informationen zu erhalten, um das System nach dem Release zu etablieren. Gold lässt sich allerdings nicht mit anderen Spielern tauschen.

Neben zwei neuen PvE-Gebieten soll in der dritten Alpha auch ein Pfad-Gebiet getestet werden. Das Gebiet trägt den Namen „The Battleground of the King“ und in ihrer Ankündigung erklären die Entwickler kurz, was es damit auf sich hat.

Einen anderen Spieler in diesem Gebiet zu töten, gibt euch sogenannte „Honor Points“. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass getötete Spieler Artefakte, Waffen, Runen oder andere Gegenstände, die in diesem Gebiet gesammelt wurden, fallen lassen.

In der offenen Welt sollen dann neue NPCs, mit neuen Persönlichkeiten und Geschichten, auf die Tester warten. Außerdem wurden 150 Quest hinzugefügt, unterteilt in zwei Hauptquests und Nebenquests. Welche Multiplayer-Spiele dieses Jahr noch erscheinen sollen, haben wir in einer Liste für euch zusammengefasst: Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2024: Die große Release-Liste