Neues MMORPG Corepunk liefert über eine Stunde frisches Gameplay – Begeistert Fans: „Das sieht umwerfend aus“

Das neue MMORPG Corepunk zeigte eine Stunde neues Gameplay und stellt dabei Crafting und Sammelaufgaben in den Mittelpunkt. Das neue Videomaterial kommt bei den Fans richtig gut an und entfacht erneut Hype für das kommende Game.

Was ist Corepunk für ein Spiel? Corepunk setzt, ähnlich wie aktuell Lost Ark, auf die isometrische Perspektive. Es versetzt euch in eine spannende Fantasy-Welt mit post-apokalyptischen Einflüssen gepaart mit Cyberpunk-Science-Fiction. Dabei setzt es grafisch auf einen eher comichaften Stil.

Auch spielerisch könnt ihr einiges von dem kommenden MMORPG erwarten, dessen erste Beta schon für Sommer 2020 angekündigt war. Diese musste allerdings mehrfach verschoben werden. Zum einen wegen Corona, zum anderen, weil das Entwicklerstudio hinter Corepunk in der Ukraine ansässig ist.

Das MMORPG bietet außerdem folgende Features:

Was ist Neues passiert? Nach über einem Jahr der Funkstille auf dem YouTube-Kanal von Corepunk haben die Entwickler am 14. Februar mehr als eine Stunde neues Gameplay geteilt. Dort steht vor allem das Crafting und Ressourcensammeln im Vordergrund.

Das gesamte Video könnt ihr euch hier ansehen:

Wenn ihr besser werdet, werdet ihr auch schlechter

Wie funktioniert das Crafting? Corepunk setzt auf ein eher ungewöhnliches Crafting-System, was euch dazu zwingt, euch zu spezialisieren. Ihr könnt grundsätzlich zwar alle Berufe erlernen, müsst euch jedoch entscheiden.

Während ihr einen Beruf verbessert, erhaltet ihr dafür Effizienzpunkte. Diese Punkte werden allerdings über alle möglichen Crafting-Spezialisierungen verteilt. Wenn ihr also ein genialer Rüstungsschmied sein möchtet und die besten Rüstungen bauen wollt, könnt ihr nicht gleichzeitig auch die besten Waffen herstellen.

Das bedeutet, dass sobald sich eure Effizienz in eurem ausgewählten Beruf erhöht, sich die Effizienz des Berufes, den ihr am längsten nicht benutzt habt, automatisch senkt.

Insgesamt soll es 4 verschiedene Berufe in Corepunk geben. Gerade mit Freunden ergibt es also Sinn, wenn ihr euch dabei jeweils auf einen fokussiert. Passend zu den 4 Berufen gibt es auch 4 verschiedene Rohstoffe, die ihr in der Welt abbauen könnt.

Was wurde noch angekündigt? Neben dem tieferen Einblick in die Rohstoffe und Berufe haben die Entwickler auch verraten, woran sie sonst in letzter Zeit gearbeitet haben. Dabei wurden vor allem Bugfixing und die Optimierung vorhandener Features genannt. Außerdem soll das Backend jetzt stabiler sein und besser laufen.

Des Weiteren soll es nach wie vor eine geschlossene Beta geben, einen neuen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht. Wenn das Spiel dann aber live ist, soll es pro Quartal ein größeres Update erhalten.

Noch ein wenig Gameplay von Corepunk gefällig?

Neues Gameplay wird von Fans gefeiert und bejubelt

Wie kommt das Video an? Richtig gut. Das neue Gameplay konnte innerhalb von 21 Stunden bereits knapp 22.000 Aufrufe auf YouTube erzielen und dabei satte 310 Kommentare ansammeln, von denen die meisten sehr positiv ausfallen.

Viele der User freuen sich auf die bevorstehende Beta und können es schier gar nicht erwarten, Corepunk endlich selbst zu spielen. Außerdem werden die Entwickler oft dafür gelobt, dass sie trotz der aktuellen Zustände in ihrem Land weiter an dem MMORPG entwickeln.

Was sagen die Fans? An dieser Stelle möchten wir euch einige der Kommentare zu dem neuen Gameplay wiedergeben, damit ihr euch auch selbst einen Eindruck von der Stimmung rund um Corepunk machen könnt. Sie stammen alle von dem Trailer auf YouTube.

Attila Baranyi sagt: „Das Spiel sieht toll aus und irgendwie kuschelig im Vergleich zu anderen Spielen auf dem Markt. Das ist genau der Verkaufspunkt für mich.“

Nazar schreibt: „Ich liebe die Atmosphäre und das Wetter!“

Andrew sagt: „Das sieht wirklich richtig gut aus, Leute. Ihr macht einen unglaublichen Job.“

spotthespy schreibt: „Das Spiel sieht gut aus. Das polierteste Spiel in mindestens einem Jahrzehnt.“

Was haltet ihr von Corepunk? Könnt ihr mit dem Setting und der Art von Spiel etwas anfangen? Wie findet ihr das Crafting und die Ressourcen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

