Das MMORPG Corepunk startet im August seine erste Closed Beta und das ohne NDA. Das Spiel setzt auf die ISO-Perspektive und erinnert damit ein wenig an das erfolgreiche MOBA LoL. Inhaltlich legt es Wert auf PvP und Dungeons, die an WoW Classic angelehnt sein sollen.

Was ist das für ein Spiel? Corepunk ist ein “Top-Down-MMORPG” mit einer offenen Welt. Optisch und auch vom Gameplay erinnert viel an League of Legends. Ihr steuert euren Charakter mit der Maus anstelle von WASD und müsst auch Skill-Shots über die Maus abfeuern.

Gleichzeitig ist Corepunk aber ein klassisches MMORPG, das laut Entwicklern von der Schwierigkeit an WoW Classic erinnern soll. Im Spiel erwarten euch:

Dungeons und Raids, die mit Mythic+ (dem höchsten Schwierigkeitsgrad in WoW) vergleichbar sein sollen

Reittiere, die ihr erst ab einem bestimmten Level bekommt

Viele PvE-Inhalte in der offenen Welt

Arena-PvP und Kämpfe in der offenen Welt

4 Sammel- und 4 Handwerksberufe, wobei das Crafting eine wichtige Rolle spielen soll. Die besten Crafter soll man wieder auf einem Server kennen müssen, so wie es in den oldschool MMOs der Fall war

Corepunk startet bald die Beta

Was ist mit der Beta? Ursprünglich hatte Corepunk seine Beta noch für 2020 angekündigt. Die wurde jedoch auf einen unbestimmten Termin 2021 verschoben.

Nun jedoch haben die Entwickler ein kurzes News-Video hochgeladen. Darin heißt es, dass die Beta am 25. August 2021 starten wird:

Was ist zur Beta alles bekannt? In dem Video teilten die Entwickler einige Infos rund um die Beta:

Es sollen 10.000 Spieler teilnehmen können

Es wird eigene Server für Europa, Nordamerika, Russland und Brasilien geben

Auf eine NDA wird verzichtet

Während der Beta sollen alle Mechaniken des MMORPGs funktionsbereit sein. Für die Zeit nach der Beta sind nur kleine Verbesserungen und vor allem weitere Inhalte wie neue Gebiete, Dungeons und Skills geplant.

AAA-MMORPGs erfordern eine Menge Zeit und der erste Eindruck ist wichtig

Was erklärten die Entwickler in dem Video noch? Schon vor dem Video betonten die Entwickler immer wieder, dass ihr Spiel ein AAA-MMORPG werden soll und deshalb der Aufwand riesig sei. Deshalb müssten die Fans auch einiges an Geduld mitbringen:

Das Studio kämpft, wie alle anderen auch, mit der Corona-Pandemie

Sie möchten unbedingt auf Crunch verzichten, weswegen es zu Verzögerungen kam

Der erste Eindruck bei einem MMORPG sei wichtig. Deshalb legen die Entwickler auch so viel Wert auf einen guten Beta-Start

Generell seien MMORPGs mit das Komplexeste, was man im Gaming-Bereich entwickeln kann

Gab es auch Infos zum Release? Ja, das Ziel für die Entwickler soll weiterhin der Release von Corepunk im Jahr 2021 sein, trotz der Verzögerungen.

Wer sich mehr über Corepunk informieren möchte, findet eine ausführliche Vorstellung von uns in diesem Artikel: Corepunk: Wie ein neues MMORPG mit dem Gameplay von LoL begeistert.