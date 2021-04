Neues MMORPG verspricht Crafting-System, für das ihr eure Mitspieler kennen müsst

Das MMORPG Corepunk soll noch dieses Jahr in die Beta starten und peilt sogar den Release für 2021 an. Optisch erinnert es stark an League of Legends. In einem Q&A im eigenen Forum haben die Entwickler nun einige Details zum Spiel verraten und versprechen vor allem ein interessantes Crafting-System.

Was ist Corepunk? Corepunk ist ein “Top-Down-MMORPG” mit einer offenen Welt. Optisch und auch von der Steuerung erinnert viel an League of Legends. Gleichzeitig ist Corepunk aber ein klassisches MMORPG, das laut Entwicklern von der Schwierigkeit an WoW Classic erinnern soll.

Im Spiel erwarten euch:

Es gibt 6 Klassen mit insgesamt 18 unterschiedlichen Spezialisierungen

Dungeons und Raids, die mit Mythic+ (dem höchsten Schwierigkeitsgrad in WoW) vergleichbar sein sollen

Reittiere, die ihr erst ab einem bestimmten Level bekommt

Viele PvE-Inhalte in der offenen Welt, die jedoch mit einem Nebel des Krieges ausgestattet ist, der Inhalte außerhalb des Sichtfeldes versteckt

PvP in der offenen Welt und in Arenen

Verschiedene Handwerksberufe, wobei das Crafting einige Besonderheiten bieten soll

Was ist so interessant am Crafting? Schon vor dem Q&A war bekannt, dass sich auch über das Crafting die beste Ausrüstung gewinnen lassen soll. Neu jedoch ist, dass die meisten der hergestellten Items direkt an euch gebunden sind:

Die meisten der stärksten Gegenstände im Spiel werden nicht übertragbar sein. Sie werden an einen Helden gebunden, wenn sie hergestellt oder aufgenommen werden.

Das kann man jedoch mit einem interessanten Trick umgehen: Ihr könnt Gegenstände direkt für eine bestimmte Person herstellen, die euch für diese Herstellung bezahlt. Dazu soll es ein spezielles Auftragsfenster geben.

Doch diese Person müsst ihr erstmal finden. Das könnte eine interessante, soziale Komponente in Corepunk werden.

In diesem YouTube-Video findet ihr 15 Minuten Alpha-Gameplay der Entwickler von Corepunk.

Früher kannte man den besten Crafter

Warum ist das so interessant? MMORPGs waren früher kleiner und ganz anders strukturiert.:

Man fühlte sich mit seinem Server und seiner Fraktion verbunden.

Dort kannte man die besten Gilden, die besten PvP-Spieler und auch die Handwerker mit dem höchsten Skill und besonderen Rezepten.

Dieses “Kennen der Leute” ist in modernen MMORPGs immer uninteressanter geworden. Viele dieser Spiele lassen sich auch solo erleben und wer gute Items braucht, geht dafür in Random-Dungeons oder ins Auktionshaus.

Corepunk jedoch möchte, dass ihr Spieler direkt ansprecht. Zudem sollen viele Rezepte fürs Crafting sehr selten sein. Ihr müsst sie erstmal finden und einmal gefunden, sind diese ebenfalls an den Spieler gebunden.

Wer also die besten Rezepte findet, kann sich früh einen Namen machen.

Ihr werdet in Corepunk angeln können.

Was wissen wir noch über Crafting und Ausrüstung? Corepunk bietet 4 Sammel- und 4 Handwerksberufe. Einer dieser Berufe wird das Angeln sein. Als Ressourcen gaben die Entwickler Erze, Holz, Leder und verschiedene “Tech-Items” an.

In dem Q&A wurde außerdem verraten, dass viele Materialien für die besonders starken Items direkt mit dem Sammeln an Spieler gebunden werden. Andere Spieler oder das Auktionshaus helfen bei der Herstellung von besonders starker Ausrüstung also nicht. Hier wird wohl Farmen eine wichtige Rolle spielen.

Wer übrigens keine Lust auf Crafting hat, soll die beste Ausrüstung auch über das PvE und über das PvP verdienen können.

Das Aufwerten und Verzaubern von Ausrüstung wird dabei nicht fehlschlagen oder den Gegenstand beschädigen. Das ist eine gute Nachricht für Spieler, die das System aus MMORPGs wie Black Desert oder dem kommenden Elyon nicht mögen.

“Wenn ihr kein PvP wollt, müsst ihr wegrennen”

Wie sieht das generelle Gameplay von Corepunk aus? In Corepunk gibt es PvP in der offenen Welt. Das lässt sich aktivieren und deaktivieren. Im Grunde beutetet dies aber nur, dass ihr aktiv dem PvP zustimmt. Denn auch ohne den Modus aktiv zu haben, können euch andere Spieler angreifen. In diesem Fall greif eine Art “Kriminalitäts-System”, durch das Spieler straffrei getötet werden dürfen.

Ein Spieler fragte die Entwickler, ob man als PvE-Spieler überhaupt gefahrlos durch die Welt laufen kann. Die Entwickler verneinten dies:

Wir wollen eine gute Balance zwischen PvP- und PvE-Spielen finden. In einigen Gebieten in der Nähe von Siedlungen, wo das Spieler-Aufkommen verstärkt ist, besteht natürlich ein größeres Risiko, angegriffen zu werden. Je weiter man sich jedoch von diesen stark frequentierten Gebieten entfernt, desto geringer ist das Risiko, in zufälliges PvP verwickelt zu werden.

Wer PvP komplett vermeiden will, muss allerdings wahlweise in die entlegensten Orte ziehen oder aber ständig wegrennen:

Wir verstehen absolut, dass ein großer Teil der MMORPG-Community ein reines PvE-Spielerlebnis bevorzugt. Aus diesem Grund haben wir uns für eine offene Welt mit Ödlandgebieten entschieden, die es den Spielern erlaubt, das Ausmaß ihrer Beteiligung am PvP zu bestimmen. Die Wahl eines Ortes in der Nähe einer Siedlung zum Farmen bringt eine größere Chance mit sich, in PvP verwickelt zu werden; ebenso bringt die Wahl eines Gebietes weit entfernt von einer Siedlung eine geringere Chance mit sich, in PvP verwickelt zu werden. Wir wollen keine Mechanik implementieren, die das PvP mit harter Hand einschränkt. […]. Ob ihr einen Angreifer angreift oder versuchen zu fliehen, ist allein eure Entscheidung. Wenn ihr einen angreifenden Spieler nicht angreifen wollen, habt ihr alle Werkzeuge, die ihr für eure Flucht benötigt. Natürlich wird nicht jeder Fluchtversuch erfolgreich sein – vieles hängt von der Ausrüstung, eurem Build, den persönlichen Fähigkeiten und der Charakterklasse ab.

Außerdem soll es bestimmte Zonen geben, in denen man im PvP auch seine Items verlieren kann.

So sieht es aus, wenn ihr in Corepunk kämpft. Das erinnert schon optisch stark an LoL.

Was gibt es im PvE? Für PvE-Fans soll es sowohl feste als auch zufällig generierte Dungeons mit unterschiedlichen Schwierigkeiten geben. Zudem sind Raids geplant, die besonders herausfordernd sein sollen.

Außerdem ist es eine Art Turm mit einer großen Zahl von Schwierigkeiten geplant (vielleicht bis zu 100), an dem sich die Spieler die Zähne langfristig austoben können.

Spieler können von Zügen überfahren und getötet werden

Was gab es noch für neue Infos im Q&A?

Es wird neben dem Open-World-PvP auch spezielle Battlegrounds und 1v1 und 2v2 Deathmatch-Arenen geben

Es wird spezielle Ranglisten im PvP für jede Klasse geben

Es wird Erfolge geben, über die man auch an spezielle Belohnungen wie Mounts kommt

Die Größe der Gilden in Corepunk ist noch nicht final. Allerdings gehen die Entwickler derzeit von 50 Personen aus

Ihr könnt Spieler inspizieren, um die Ausrüstung zu sehen. Allerdings könnten Spieler auch manuell deaktivieren, dass andere sie inspizieren können

Es wird verschiedene Titel geben, die man tragen kann

Züge, die durch die offene Welt fahren, können euch überfahren und töten

Das komplette Q&A könnt ihr euch auf Englisch im offiziellen Forum durchlesen (via Corepunk).

Was sagt ihr zu Corepunk? Findet ihr den Aspekt mit dem Crafting auch so interessant? Oder schreckt das PvP eher ab?