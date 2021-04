Das koreanische MMORPG Elyon soll noch 2021 zu uns in den Westen kommen. Entwickler Bluehole (TERA, PUBG) und der Publisher Kakao Games haben nun ein AMA veranstaltet, in dem auf die Fragen der Community eingegangen wurde. Viele Antworten klangen dabei nach einer Art Black Desert 2.0.

Was ist da los? Mitte April gaben die Entwickler von Elyon die erste Closed Beta bekannt, die im Mai starten soll. Passend dazu wurde am 15. April ein “Ask me anything” veranstaltet. Dabei konnten die Spieler Fragen stellen und die Entwickler haben darauf geantwortet (via reddit).

Ein besonders hohes Interesse lag dabei auf der Frage, was das MMORPG eigentlich zu etwas besonderem macht und wie es sich von anderen Spielen des Genres abheben möchte. Dabei verwiesen die Entwickler vor allem auf das dynamische Kampfsystem und die Möglichkeiten zur Anpassung von Fähigkeiten:

Es ist die Art und Weise, wie befriedigend es sich anfühlt, seinen Charakter zu steuern, und das umfangreiche System zur Anpassung der Fähigkeiten. Im Gegensatz zu anderen MMORPGs, fühlt sich die Steuerung in Elyon nicht träge, sondern ziemlich schnell und dynamisch an, wenn ihr euch durch das Spiel kämpft. Das bedeutet, dass der Schlüssel zum Überwinden der schwierigen Kämpfe in Elyon darin liegt, dass ihr eure Fähigkeiten verbessert. Jeroen, Community-Manager bei Kakao Games

Das Fähigkeiten-System ist dabei besonders interessant. Das ist zum einen abhängig von der Klasse und den Skill-Trees, aber auch von der Ausrüstung. Dadurch sollen sich Spieler ein einzigartiges Build zusammenstellen stellen können.

Worauf fokussiert sich das Spiel? Generell wird aus dem AMA schnell ersichtlich, dass sich das MMORPG auf PvP fokussiert. So gibt es:

Kämpfe in der offenen Welt, wobei dadurch “essenzielle Gameplay-Bereiche nicht stressig werden sollen”

Spezielle Gebiete für Realm-vs-Realm-Kämpfe

Eine Rangliste für die besten PvPler

Auch die Entwickler betonten, dass sie sich im Endgame besonders auf den Krieg zwischen den beiden Fraktionen freuen und welche Spieler und Gilden sich in den Ranglisten ganz oben platzieren werden.

Wer sich eine Zusammenfassung des kompletten AMAs auf Deutsch anschauen möchte, findet diese in einem Community-Forum (via Elyonforum.de).

So ist Elyon aufgebaut

Wie sieht die Charakterentwicklung aus? Bei der Charaktererstellung habt ihr die Wahl aus 4 verschiedenen Rassen und 6 Klassen, was eine positive Überraschung ist. Denn der Slayer, die sechste Klasse im Spiel, erschien erst nach dem Release in Korea, soll bei uns aber direkt zum Start dabei sein.

Diese Klassen könnt ihr bis Stufe 50 leveln und dabei verschiedene Fähigkeiten freischalten:

Ihr lernt Fähigkeiten mit der Zeit

Bestimmte passive und aktive Fähigkeiten schaltet ihr über einen Skill-Tree frei, der eine interessante Funktion hat. So könnt ihr euch frei in den Trees bewegen, aber es muss immer eine Verbindung entstehen und ihr könnt niemals wieder nach unten gehen

Andere Fähigkeiten bekommt ihr erst, wenn ihr bestimmte Sockel in die Ausrüstung einbaut.

Durch dieses System sollen Spieler die gleiche Klasse nutzen, aber sie ganz anders interpretieren können.

So sehen die Skill-Trees in Elyon aus (Bild stammt aus einem Twitch-Stream von DDA_JU)

Bei den Ausrüstungen generell bietet Elyon eine Mischung aus Black Desert und Path of Exile an. So gibt es Ausrüstungen in verschiedenen Seltenheiten, die aufgewertet werden kann. Bei der Aufwertung kann es jedoch passieren, dass die Ausrüstung zu Bruch geht, was frustrierend sein kann.

Ansonsten gibt es ein Sockel-System mit verschiedenen Farben und besonderen Effekten. Dieses System nimmt dann wie oben beschrieben Einfluss auf die Fähigkeiten. Rote Sockel beispielsweise bringen Angriffs-Attribute und neue Damage-Skills, gelbe Sockel wiederum schalten neue On-Hit-Effekte frei.

Welche Gameplay-Elemente gibt es? Im AMA kamen immer wieder Fragen rund um das Crafting-System auf. Die Entwickler erklärten, dass es ein solches System gibt und dass es auch für die Wirtschaft eine Rolle spielt:

Ja, es gibt ein Crafting-System. Ihr könnt hergestellte Gegenstände an andere Spieler verkaufen, und könnt Gold durch das Crafting-System verdienen. Auf diese Weise sieht man, dass es in der Tat mit der Wirtschaft verbunden ist.

Ein Teil des Crafting-Systems wird das Angeln sein, das mit einem Mini-Spiel verbunden ist. Über das Angeln könnt ihr Fische fangen, die für Tränke wichtig sind, und Materialien erhalten, die für die Ausrüstung genutzt werden können.

Neben den bereits vorgestellten PvP-Inhalten gibt es auch verschiedene PvE-Dungeons für 5 Spieler. Diese sollen jedoch recht leicht ausfallen, wie Spieler in dem AMA kritisierten. Auf diese Kritik wurde aber nicht konkret eingegangen.

Außerdem wurden die folgenden Dinge über Elyon verraten:

Es wird keine Flugmounts geben, aber Inhalte rund um Luftschiffe. Das ist wenig überraschend, weil Elyon ursprünglich als A:IR, ein Steampunk-MMORPG, angekündigt wurde

Elyon soll auch solo spielbar sein

Mounts wird es im Spiel und im Shop geben

Es wird mehrere Server geben und nicht einen gemeinsamen, auf dem alle spielen

Das Kämpfen in Elyon soll besonders actionreich sein.

Wie monetarisiert sich das Spiel? Elyon kommt als Buy2Play-MMORPG zu uns und muss entsprechend einmalig gekauft werden. Danach könnt ihr spielen so viel ihr möchtet.

Allerdings ist ein Shop geplant und genau hier gibt es einige Punkte, die aufhorchen lassen.

Der Shop soll einige Gegenstände enthalten, die in Richtung Pay2Win gehen könnten, darunter:

Haustiere, die beim looten helfen und kleine Buffs geben

Lager-/Inventar-Erweiterungen

Premium-Buffs

Outfits, wobei hier noch nicht feststeht, ob diese spezielle Boni geben oder nicht

In einem anderen Zitat betonten die Entwickler jedoch, dass sich der Shop in EU/NA von dem in Korea unterscheiden soll. Wie genau stehe aber jetzt noch nicht fest.

PvP, Aufwertungen und Shop klingen wie Black Desert – PvE und Fraktionen wie ein 2.0

Wo liegen die Gemeinsamkeiten mit BDO? Black Desert ist das wohl zurzeit erfolgreichste koreanische MMORPG hier bei uns im Westen. Es zeichnet sich besonders durch das actionreiche Kampfsystem, PvP und das Crafting- und Wirtschaftssystem aus.

In eine ähnliche Kerbe scheint auch das neue MMORPG Elyon zu schlagen, dass das Kämpfen und die PvP-Inhalte als Besonderheiten hervorhebt.

Es gibt zwar PvE-Inhalte und Quests, aber die scheinen zumindest im Endgame keine so starke Rolle zu spielen.

Auffällig sind die Gemeinsamkeiten auch bei der Aufwertung von Ausrüstung, die in beiden Fällen kaputtgehen beziehungsweise heruntergestuft werden kann.

Beide Spiele bieten ein Crafting-System, das auf die Wirtschaft Einfluss nimmt.

Die Monetarisierung sieht sehr ähnlich aus, denn auch der Shop von BDO kratzt am Pay2Win.

Hinzu kommt ein sehr ähnlicher Grafikstil, was Fans von Black Desert anziehen könnte.

Wo liegen die klaren Unterschiede? Anders als Black Desert hat Elyon:

Ein festes Max-Level

Eine angepasste Ausrüstungsstruktur mit den Sockeln und besonderen Fähigkeiten

Gezielte PvP-Arenen

Bereits einige Dungeons im Spiel, in denen sich PvE-Fans austoben können

Ein großer Unterschied im PvP ist zudem, dass es zwei Fraktionen gibt, die sich in der offenen Welt bekämpfen. Nicht jeder Spieler kann euch also ganken.

Etwas unklar ist der Einfluss der Wirtschaft und des Craftings in Elyon. Die könnten deutlich geringer ausfallen, als bei Black Desert und damit würde ein interessanter Aspekt des Sandbox-MMORPGs wegfallen.

Warum ein Black Desert 2.0? Beide MMORPGs haben ähnliche Systeme, wobei gerade das Ganken in der offenen Welt oftmals als negativer Aspekt von Black Desert gesehen wird. Elyon wäre in dieser Hinsicht und auch im Bezug auf die Fähigkeiten und die PvE-Dungeons eine Weiterentwicklung des Spiels.

Sollte die Wirtschaft ähnlich interessant werden, könnte Elyon genau diese Zielgruppe ansprechen.

Wie seht ihr das kommende MMORPG Elyon? Werdet ihr euch einen Zugang kaufen oder wartet ihr erstmal die Berichte dazu ab?

Mehr zum neuen MMORPG erfahrt ihr auf unsere Themenseite zu Elyon.