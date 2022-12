Neues MMORPG will große Hoffnung für PvE-Fans sein – Verspricht mindestens 12 Pre-Alpha-Tests 2023

Mit dem Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, will das Studio Visionary Realms zurück zu den Tagen von Klassikern wie Everquest 1. Pantheon soll also ...

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer Highlight? Haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Oder habt ihr selbst etwas Spannendes erlebt? Schreibt es uns in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Insert

You are going to send email to