Final Fantasy XIV: Saisonalen Events im Ticker – Das steht in den nächsten Monaten an

Das Sonnenwende-Event in Destiny 2 startet heute, am 19. Juli 2022. Ein neuer Trailer stimmt schonmal auf das neue Event ein.

Das teuerste Item in der Liste ist der Dämonenwürfel-Ohrring (100 Steine). Er hat zwar keine Stats oder andere Vorteile, aber es ist ein einzigartiges Item. Wer also in FFXIV gerne seltene Dinge sammelt, sollte sich das Stück nicht entgehen lassen.

Diese besonderen Karten garantieren nämlich, dass ihr in den Dungeon reinkommt. Bei normalen Karten erscheint der Eingang nur zufällig. Mit etwas Glück könnt ihr im Euphoratron große Mengen an Gil und wertvolle Items gewinnen.

Zeitraum: Das Event startet am 25. Juli und wird voraussichtlich etwa einen Monat bis Ende August dauern. Das Ende liegt auf dem Tag, an dem der Patch 6.2 veröffentlicht wird, der bisher noch unbekannt ist.

Das ist die Kollektion: Während des Events können die Spieler in verschiedenen instanzierten Inhalten von FFXIV besondere Allagische Steine sammeln, die sie beim Reisenden Mogry in den drei Starterstädten eintauschen können.

Die meisten dieser saisonalen Events bringen neue kurze Quest-Lines und Minigames, die man für Belohnungen erledigen kann. In diesem Ticker verraten wir euch, welche Events in naher Zukunft noch anstehen.

In Final Fantasy XIV gibt es saisonale Events, die jedes Jahr zur etwa gleichen Zeit zurückkehren, und Sonder-Events wie etwa Kooperationen mit anderen Spielen. In diesem Ticker werden die angekündigten Events gesammelt und zusammen mit ihren Belohnungen vorgestellt.

