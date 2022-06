Battle-Royale-Modus in Final Fantasy XIV? Chef des MMORPGs spricht über eine verrückte Idee der Entwickler

Direktor von Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, erzählte in einem Interview über eine verrückte Idee, die die Entwickler zum PvP des MMORPGs hatten. Es wurde über einen Battle-Royale-Modus nachgedacht, der nur für den Job Blaumagier zugänglich sein würde.

Mit dem Patch 6.1 kamen große Anpassungen und Veränderungen des PvP zu FFXIV. Auch ein neuer 5v5-Modus namens „Crystalline Conflict“ feierte seinen Release und kam bei vielen Spielern gut an. Doch der Weg dorthin war lang.

Allein die Planungsphase dafür dauerte ein ganzes Jahr und das Entwickler-Team entwarf und verwarf eine ganze Reihe von Ideen für die Umwälzung des PvP.

Das sagt Yoshida: Der Direktor Naoki Yoshida ist dafür bekannt, dass er gerne über die internen Entwicklungsprozesse innerhalb seines MMORPGs plaudert. So erzählte er in einem Interview mit dem japanischen Online-Magazin gamer, dass das Entwickler-Team während der Planungsphase zum neuen PvP einige ungewöhnliche Ideen hatten.

Die wohl ungewöhnlichste war die Idee eines Battle-Royale-Modus, an dem nur der Job der Blaumagier teilnehmen durfte:

[…] Nach dem ursprünglichen Plan [zum neuen PvP] gab es noch diverse Ideen wie zum Beispiel das „PvP-nur-für-Blaumagier“. Die Idee war, dass es ein Modus im Battle-Royale-Stil in einer riesigen Arena werden sollte. Die Arena würde dann immer weiter schrumpfen, aber anstatt Waffen aufzuheben, würden die Spieler die Lern-Fähigkeit der Blaumagier nutzen und mit denen Zaubern kämpfen, die sie erlernt haben. Naoki Yoshida

Bei anderen Ideen sollte die Menge der zum PvP zugelassenen Jobs von 19 auf 8 reduziert werden, wohl aus Balance-Gründen. Doch das PvP-Team sprach sich dagegen aus, weil es die Spieler in der Wahl ihrer Lieblingsjobs einschränken würde.

Das ist besonders an den Blaumagiern: Der „eingeschränkte Job“ Blaumagier hat in FFXIV eine besondere Stellung. Im Gegensatz zu anderen Jobs kann er nur Level 70 von 90 werden. Außerdem muss er in die Welt hinausziehen und seine Zauber von Monstern erlernen, indem sie ihre Fähigkeiten im Kampf gegen ihn einsetzen.

Es gibt aktuell 104 Zauber und sie können alles sein: von normalen physischen Angriffen, über CC-Effekte, bis hin zu übertrieben starken Skills, die sofortigen Tod verursachen. Entsprechend ist der Blaumagier nicht balanced und soll es auch nicht sein, denn er ist für den Großteil des „normalen“ Contents von FFXIV nicht zugelassen.

Zu den Inhalten, die keine Blaumagier zulassen, gehört auch das PvP. Stattdessen können die Blaumagier an der Solo-Challenge „Große Maskerade“ teilnehmen oder einige Dungeon- und Raid-Inhalte bis Level 70 laufen. Aber nur, wenn sie in einer Gruppe mit anderen Blaumagiern sind.

„Gebt mir einen Grund dafür, dass meine Blaumagier-Static wieder zusammenkommt.“

Diese Kommentare gibt es: Da es sich bei der Blauen Magie eher um Neben-Content handelt, waren die Kommentare von Usern zu Yoshidas Geschichte aus dem Entwicklerhinterzimmer eher rar, aber dafür recht positiv.

In einem Thread auf reddit äußerten sich einige User dazu, dass die Idee „unironisch gut“ klingt. In dem ursprünglichen Thread, in dem das Interview von Yoshida übersetzt wurde, sagte der Top-Kommentar:

Er hätte niemals das Blaumagier-Battle-Royale erwähnen dürfen. Jetzt werden die Leute nicht aufhören, danach zu betteln, bis es veröffentlicht wird. zeth07

In den Kommentaren darunter stimmen ihm diverse User zu und kommentieren mit „Ok, aber ich will es“ oder „Das wäre das erste Battle Royale überhaupt, das ich spielen würde […]“. Die Idee scheint also zumindest gewissen Anklang in der Community zu finden.

Der Wunsch aus der Community ist verständlich: Ein Problem, mit dem Blaumagier-Fans zu kämpfen haben, ist die relativ kleine Menge an Content, den der Job regelmäßig erhält. Die Level-Cap-Erhöhung und neue Zauber, die man sammeln konnte, gab es bis jetzt etwa ein Mal im Jahr und das nächste Blaumagier-Update wurde noch nicht angekündigt.

Zwar können Blaumagier-Gruppen Raid-Inhalte wie Bahamut oder Alexander auf den passenden Leveln betreten, aber sobald der erste Sieg errungen wurde, gibt es keine Anreize den Content zu grinden.

Der reddit-User InternetFunnyMan1 kommentiert die Sachlage folgendermaßen: „Gebt mir entweder PvP für Blaumagier oder gebt einen Grund für meine Blaumagier-Static wieder zusammenzukommen.“

Als „Statics“ werden in FFXIV feste Gruppen von Spielern bezeichnet, die regelmäßig zusammen Content laufen. Häufigste Form davon sind Raiding-Gruppen, die wöchentlich Raid-Content erledigen. Es gibt aber auch feste PvP-Gruppen und auch Blaumagier schließen sich zu Statics zusammen.

Ein PvP-Modus für Blaumagier wäre eine Art von Content, die theoretisch kein Ende hat, da im PvP jedes Match anders verläuft.

Wie findet ihr die Idee eines Battle-Royale-Modus nur für die Blaumagier? Klingt es nach Spaß oder etwas, das sich das Entwickler-Team lieber sparen sollte? Schreibt es uns in die Kommentare.

Yoshida hat außerdem angekündigt, dass sein MMORPG in Zukunft wohl keine der klassischen Final-Fantasy-Jobs mehr bekommen wird:

