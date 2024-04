Final Fantasy XIV bekommt ein Feature, von dem der Chef will, dass ihr es nicht nutzt

Es geht aber auch noch einen Ticken härter: Es sind Fälle von Stalking und Mobbing im Game durch die Community bekannt. Ein Schwachpunkt ist auch das Ehesystem. Sollte ein Spieler die Heirat mit einem anderen Spieler einseitig auflösen, kann der andere Spieler seinen/seine Ex immer noch per Teleportations-Ring verfolgen.

Nach zu viel Solo-Inhalten will Final Fantasy XIV das „MMO“ in „MMORPG“ zurückbringen

Bei aller Freundlichkeit kann man in Dungeons Spieler treffen, die unangenehm sind. Natürlich gibt es Leute, die frustriert sind, wenn die Gruppe zum wiederholten Male an einem Boss scheitert.

Yoshida hofft also vor allem, dass es die Funktionen nicht braucht. Er ist sich aber im Klaren, dass es Situationen gibt, in denen sie absolut essenziell sind.

Ich habe mir viele philosophische Gedanken über diese Funktionen gemacht, und ich persönlich hoffe, dass die Leute nicht das Bedürfnis haben, sie zu nutzen, aber ich verstehe absolut, wenn man an einen Punkt kommt, an dem man es tun muss.

Die Änderungen am Lodestone, der offiziellen Community-Seite, bringen ebenfalls mehr Privatsphäre. Zukünftig sollt ihr einstellen können, ob andere Spieler euren Charakter überhaupt finden dürfen. Zudem sollt ihr selbst bestimmen, was andere Personen an Informationen über euch einsehen können.

