Chef von Final Fantasy 14 verschiebt Release von Dawntrail, weil er diesen DLC unbedingt spielen möchte

Endlich können sich Fans über ein Release-Datum für Final Fantasy XIV: Dawntrail freuen. Allerdings kommt die Erweiterung ein wenig später als geplant – und der Grund ist kurios.

Wann erscheint Dawntrail? Fans können sich jetzt von offizieller Seite über ein Release-Datum von Final Fantasy XIV: Dawntrail freuen. Die Erweiterung erscheint am 02. Juli 2024.

Vorbesteller bekommen jedoch einen früheren Zugang und können Dawntrail bereits ab dem 28. Juni 2024 um 11:00 Uhr (MEZ) spielen. Auf Steam sollt ihr die Erweiterung voraussichtlich ab Dienstag, den 26. März 2024 vorbestellen können.

Neben dem Release-Datum gab es auch einen neuen, kurzen Trailer mit einem neuen Mount, welcher euch in Dawntrail erwarten wird:

Warum wurde Dawntrail verschoben? Bei seiner Ankündigung sprach Yoshi-P, Produzent sowie Director von Final Fantasy XIV: Dawntrail, jetzt darüber, dass sie die Erweiterung auch schon früher hätten veröffentlichen können.

Das Team hat sich aus einem ganz klaren Grund dafür entschieden, den Start der Erweiterung nach hinten zu schieben. Ihnen sei aufgefallen, dass ein anderer DLC bereits am 21. Juni 2024 erscheinen soll. Die Rede ist hier von Shadow of the Erdtree, dem heiß erwartetem Inhaltspaket für Elden Ring.

Es wurde sich gezielt für eine Woche Abstand zwischen den beiden Veröffentlichungen entschieden, so Yoshi-P in seiner Erklärung. Spieler sollen vermutlich ausreichend Zeit haben, um sich in Elden Ring auszutoben, nur um danach dann Zeit für das MMORPG und Dawntrail zu haben.

Final Fantasy 14 Chef will Elden Ring’s DLC spielen

Yoshi-P selbst scheint da keine Ausnahme zu sein. Denn er selbst sagt, dass er Shadow of the Erdtree unbedingt spielen will. Vielleicht möchte sich das Team also selbst eine ruhige Woche gönnen, um in Ruhe den Elden Ring-DLC zu spielen, bevor sie voll uns ganz mit Dawntrail beschäftigt sind.

Was erwartet euch in Final Fantasy XIV: Dawntrail? In der großen Erweiterung erwartet euch nicht nur ein grafisches Update und neue Story-Inhalte, sondern auch etliche neue Features.

Unter anderem bekommt ihr:

Neue Dungeons, eine Raid-Serie und Allianz-Raid-Serie

Neue Völker: Pelupelu, Moblins, Mamool Ja, Yok Huy, Hanuhanu

Zwei neue Jobs, namens Viper und Pictomancer

Neue Prüfungen und Feldexkursionen

PvP-Neuerungen

Mehr Traumprüfungen

Neuerungen am Spielsystem

Außerdem wird es in Final Fantasy XIV ein neues spielbares Volk geben. So könnt ihr bald weibliche Hrothgar spielen. Diese dürft ihr sogar ohne Dawntrail spielen, wenn ihr die Erweiterung Shadowbringers besitzt.

