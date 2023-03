Elden Ring: DLC „Shadow of the Erdtree“ – Release und alle Infos in der Übersicht

Vor Kurzem haben die Entwickler hinter Elden Ring ein kommendes DLC angekündigt. Schatten des Erdenbaums oder auch „Shadow of the Erdtree“ soll es heißen. Was ihr zum Release und den Inhalten wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Elden Ring DLC – Wann ist der Release? Das ist bislang noch nicht bekannt. Am 28. Februar 2023 haben From Software auf ihrem Twitter-Account zu Elden Ring ein Teaser bezüglich eines kommenden DLCs veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auf dem Teaser ist leider kein Datum der Veröffentlichung zu sehen. Die Entwickler schreiben hier nur, dass sich das DLC “momentan in Entwicklung” befindet. Mehr ist zum Release nicht bekannt. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden.

Das müsst ihr zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree wissen

Elden Ring DLC – Welche Inhalte? Auch zu den Inhalten ist im Moment noch nichts bekannt. Trotz dessen können wir das Bild als Referenz nutzen, denn dieses sagt so einiges über kommende Inhalte aus. Auf dem Bild ist Folgendes zu sehen:

Ein blonder Junge mit langen Haaren, das auf dem Reittier “Torrent” sitzt

In der Umgebung befinden sich Ruinen und geisterhafte Überreste von Gräbern

In der Ferne ist Finsternis zu erkennen und ein verkohlter Erdenbaum Aus ihm tritt trotz seines Zustandes heilige Energie hervor in Form von goldenem Staub



Wer sich nun mit der Lore ein wenig auseinandersetzt hat, wird annehmen können, dass es sich bei dem Jungen um Miquella handelt, einer der furchteinflößendsten Götter in Elden Ring. Lasst euch von seinem Aussehen nicht täuschen, er ist nicht so jung wie er aussieht. Durch einen Fluch ist er dazu verdammt, in einem kindlichen Körper zu verweilen.

Die Umgebung ähnelt zudem stark der von Limgrave oder Altus-Plateau, denn auch dort sind viele Ruinen und geisterhafte Gräber und Monumente zu sehen.

Was den Erdenbaum angeht, lässt sich jetzt streiten, denn entweder handelt es sich hier um einen noch unbekannten Artgenossen oder um den großen Erdenbaum, der im Verlauf der Story von Melina verbrannt wurde.

Story technisch könnte es sich also um Miquella und dem verkohlten Erdenbaum drehen und vielleicht auch um dessen Fluch und wie man ihn stoppen kann.

Wie viel könnte das DLC kosten? Auch hier ist bislang noch nichts zum Preis bekannt. DLCs von From Software bewegen sich in der 15 €-Sparte. Je nach Umfang und Inhalte jedoch könnte sich der Preis aber auch auf das Doppelte steigern.

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich des DLCs von Elden Ring. Sollten weitere Informationen bekannt werden, wird dieser Artikel natürlich aktualisiert. Seid ihr schon gespannt auf den Schatten des Erdenbaums oder reicht euch Elden Ring ohne Erweiterung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Wild Hearts ist das Game für alle, die nach Elden Ring eine Leere spüren – Da stirbt man auch nicht so oft