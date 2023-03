Spielerin grindet 56 Stunden Elden Ring für einen irren Erfolg – „Unglaublich befriedigend, es fertigzumachen“

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, was ihr bei Coreborn: Nations of the Ultracore erwarten dürft.

Na … wie viele Waffen und Rüstungen habt ihr in eurem Schrank in Elden Ring? Wie viel Zeit habt ihr generell ins Spiel gesteckt? Lasst uns einen Kommentar zum Thema da.

KyraThressen war nicht die Erste, die sich alle Waffen in Elden Ring gesichert hat. Im Thread melden sich weitere Ausrüstungs-Grinder zu Wort. User „xxvkaxx“ nennt KyraThressen sogar einen Glückspilz – er hätte über 150 Stunden gebraucht. Maleficent_Ground372 gibt sogar an, auch alle Rüstungen gesammelt zu haben.

Was war das für ein Erfolg? Reddit-Userin „KyraThressen“ hat alle 308 Waffen in Elden Ring gesammelt. Sie gibt in einem Thread auf reddit an, dass sie dafür um die 56 Stunden gebraucht hat.

Elden Ring ist ein RPG-Monster, das euren Charakter und eure Zeit fressen will – oft ist das Spiel damit sogar erfolgreich. Eine Spielerin auf der Diskussionsplattform reddit sorgte jetzt für Aufmerksamkeit, weil sie 56 Stunden in einen Sammel-Erfolg pumpte und offenbar sogar noch Glück hatte.

