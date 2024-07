Ein Spieler in Elden Ring überfällt die Welt eines anderen, überreicht lieber Geschenke, anstatt zu kämpfen

Spieler in Elden Ring können die Welten anderer überfallen und sich PvP-Duelle liefern. Ein Reddit-User berichtet nun aber von einer ungewöhnlichen Invasion, die mit einem großzügigen Geschenk endete.

Was sind Invasionen? In Elden Ring könnt ihr, genauso wie in den Teilen der Dark-Souls-Reihe, in die Welten anderer Spieler eindringen. Das nennt sich Invasion, und kann im oftmals angespannten Alltag eines Elden-Ring-Spielers schnell für zusätzlichen Stress sorgen.

War man gerade noch mit einem PvE-Gegner beschäftigt, schaltet sich plötzlich ein feindlicher, echter Spieler dazu. Ehrenhafte Invader warten natürlich, bis der Host jegliche Bedrohungen beseitigt hat und sich voll und ganz dem PvP-Duell widmen kann. Andere zeigen hingegen wenig Ehre und hauen drauf. Der Tod ereilt den Host so meist recht schnell.

Ein Reddit-User hatte kürzlich eine ungewöhnliche Begegnung mit einem Invader.

Ein großzügiger Eindringling

Was ist dem Spieler passiert? Der User Emergencyailoli erzählt auf Reddit, dass er von einem unbekannten Invader überfallen wurde. Er dachte, dass es zum Kampf käme, aber zu seiner großen Überraschung wollte der Invader kein Duell austragen.

Stattdessen ließ er große Mengen an Runen fallen, die der Host einfach aufsammeln konnte. Runen sind die Währung in Elden Ring, etwa wie Seelen in anderen Souls-Games. Damit levelt ihr euch und eure Ausrüstung, und könnt Gegenstände bei Händlern kaufen.

Wer viele Runen besitzt, ist in Elden Ring klar im Vorteil und kann den eigenen Charakter verstärken. Der Invader ließ aber nicht nur einige tausend Runen fallen, sondern jeweils 99 Stück der besten Versionen. Die stärksten Runen, jene der Königin Marika, bringen beim Verbrauch stolze 80.000 Einheiten.

Dank der 99 Stück, die der Host einfach so und ohne Gegenleistung erhalten hat, kann er seinen Charakter schnell um zahlreiche Level verbessern. Warum ihm dieses Glück zuteilwurde, versteht er aber nicht. Er schreibt unter seinem Post: „Warum sollte jemand so etwas tun?“

Was sagt die Community? Eine solch großzügige Tat bleibt bei den Spielern nicht ohne Anerkennung. Auf Reddit melden sie sich mit ihren Meinungen zu Wort:

„Klingt, als hättest du den Loot Goblin gefunden“, schreibt Ronin_26 auf Reddit, wobei dieser Goblin die Beute nicht für sich behält.

„Er wurde von Robin Hood invaded“, bringt chronicbruce27 einen weiteren, passenden Vergleich auf Reddit.

„Ich würde [die Runen] nicht zum Aufleveln [des Charakters] verwenden, sondern einfach alle Waffen aufleveln, die du kannst“, empfiehlt AdDeep4130 auf Reddit.

„Mir ist dasselbe passiert, und am nächsten Tag wurde beim Einloggen unangemessene Aktivität festgestellt, und seitdem kann ich nur noch offline spielen“, warnt hingegen lawschoolthrowaway22 auf Reddit. Bei der angesprochenen Meldung kann es sich allerdings um einen harmlosen Fehler handeln.

Die gefürchteten Invasionen verlieren durch eine Geschichte wie diese ein wenig von ihrem Schrecken. Andere Spieler kämpfen hingegen gegen ihre Eindringlinge und besiegen sie, um an einen Haufen Runen zu kommen. Wenn es ungewöhnlich viele sind, wird so manch ein Elden-Ring-Spieler skeptisch, wie in einem interessanten Fall, der dem Sieger des Duells ganze 80 Millionen Runen einbrachte.