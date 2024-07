HandOfBlood lässt einen Popstar auf Twitch gegen den End-Boss des Elden Ring DLC antreten

Seit YouTuber Maximilian „HandOfBlood“ Knabe im Januar 2024 zum Vollzeit-Streamer auf Twitch wurde, hatte er schon einige bekannte Gäste im Stream, darunter den Bürgermeister von Spandau. Jetzt begrüßte der Streamer den bekannten Schlagersänger DJ Ötzi.

Wer war Hännos Stargast? In seinem Stream am 18. Juli 2024 hatte HandOfBlood den österreichischen Party-Sänger DJ Ötzi (bürgerlich Gerhard Friedle) zu Gast. Der Musiker wird am 26. Juli 2024 bei der 2. Auflage der Influencer Dart WM des Twitch-Streamers auftreten.

Gemeinsam rührten die beiden die Werbetrommel für das Event, tanzten (via X) und unterhielten sich. Nach knapp 2 Stunden wollte HandOfBlood den Musiker zum Abschluss noch in die wunderbare Welt des Gamings einführen.

Nach knapp 5 Sekunden ist Schluss

Wie lief’s? Bereits bevor HandOfBlood das Spiel öffnete, machte DJ Ötzi klar, dass er von Gaming keine Ahnung habe. Auf die Frage des Streamers, ob ihm „Elden Ring“ etwas sage, entgegnete er: „Elden Ring… wo ich den Ring reinschmeißen muss?“

Angesichts der Unerfahrenheit seines Gastes wählt HandOfBlood einen behutsamen Einstieg für DJ Ötzi: er spawnt vor dem Nebeltor, das direkt zum finalen Gegner des „Elden Ring“-DLCs führt. Zuvor hatte sich der Streamer selbst bereits 14 Stunden am Stück die Zähne an dem fiesen Boss ausgebissen.

Bevor es in die Arena geht, erhält der Musiker noch eine schnelle Einführung: rechts Kamera, links bewegen, ausweichen und – ganz wichtig – die gewaltige Keule schwingen. Dann geht es auch schon los.

Den Bosskampf in voller Länge seht ihr hier:

Nach unter 5 Sekunden ist alles vorbei. Während HandOfBlood aus dem Lachen kaum rauskommt, hat DJ Ötzi Blut geleckt und will es direkt nochmal versuchen. Das mache echt was mit ihm, so der Musiker. Zwar verläuft Versuch Nummer 2 nicht wesentlich erfolgreicher, doch der Streamer kann den Gaming-Novizen beruhigen: Ihm sei es 14 Stunden lang nicht anders ergangen.

Zum Abschluss ließ HandOfBlood es sich nicht nehmen, einmal vorzuführen, wie es richtig geht. Nach knapp 20 Sekunden ist allerdings auch für den Twitch-Streamer Schluss. Damit es euch nicht ebenso ergeht, haben wir einen praktischen Guide für euch: So findet und besiegt ihr den Endboss im DLC