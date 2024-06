20.000 Leute sehen auf Twitch zu, wie HandOfBlood 3 Tage lang am DLC von Elden Ring scheitert

Der Twitch-Streamer HandOfBlood hat kürzlich einen fast dreitägigen Dauerstream veranstaltet, um der neue Elden Ring DLC zu meistern. Dabei hat er viele Zuschauer unterhalten und einige überraschende Momente erlebt.

Was war das für ein Stream? Erst kürzlich ist der neue DLC für Elden Ring erschienen. Dies hat der Streamer HandOfBlood genutzt, um einen Dauerstream zu veranstalten.

Sein Ziel war es, so lange am Stück zu streamen, bis er den DLC durchgespielt hat. Spoiler: Das hat er leider nicht ganz geschafft. Trotzdem war der Stream für viele Zuschauer sehr unterhaltsam und hat ihm bis zu 20.000 Zuschauer beschert (via Sullygnome).

Mit Lach-Yoga den Endboss klein lachen

Wie hat HandOfBlood das geschafft? Neben seiner gewohnt witzigen Art gab es viele lustige Momente und die Freude der Zuschauer, HandOfBlood an einem Elden Ring Boss verzweifeln zu sehen. Doch das Highlight des Streams waren wohl die Überraschungen.

Es gab auch für den Streamer viele unerwartete Momente: Von Lach-Yoga, der dabei helfen sollte den Endboss klein zu lachen bis zu einem DJ war so ziemlich alles dabei, was den Stream zu einem riesigen Event auf Twitch gemacht hat.

Wenn HandOfBlood dann doch mal hungrig wurde, wurde er von einem Kellner aus seinem Lieblingslokal überrascht. Alternativ auch von seinen Freunden, die fleißig Kohlrouladen zubereitet haben und ihn so mitten im Bosskampf unterbrachen wie ein Clip auf TikTok zeigt.

Trotz der Motivationen hat er den DLC jedoch nach fast 3 Tagen nicht komplett beenden können.

Warum ist er gescheitert? Grund dafür ist vor allem der DLC-Endboss. In insgesamt über 12 Stunden hat der Streamer sein Bestes gegeben, um diesen zu bezwingen. Nach fast drei Tagen in aller Frühe entschied er sich jedoch, den Dauerstream zu beenden und in den nächsten Tagen normal mit dem DLC weiterzumachen.

Seine Community scheint hierfür viel Verständnis zu zeigen. Bereits zuvor haben viele seiner Zuschauer ihm in den langen Stunden dazu geraten, sich vielleicht erst einmal schlafen zu legen und mit einem frischen Kopf den Boss noch einmal zu versuchen.

HandOfBlood ist für seine kuriosen Momente in seinen Streams bekannt. Vor nicht allzu langer Zeit fiel er damit auf, dass er auf einem uralten Rechner FIFA 98 streamte, und die Community hat es geliebt. Wie es dazu kam, lest ihr hier:„Da wart ihr noch flüssig” – HandOfBlood spielt im Stream FIFA 98 auf einer schwarzgebrannten CD