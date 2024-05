„Da wart ihr noch flüssig” – HandOfBlood spielt im Stream FIFA 98 auf einer schwarzgebrannten CD

In seinem Streamingraum steht ein alter PC, der nur standardmäßig mit Windows 98 läuft. Dieser wurde so umfunktioniert, dass HandOfBlood darauf streamen kann, inklusive der schlechten Qualität, zum Beispiel des Tons. Dies sorgt auch bei seinen Zuschauern für einen Nostalgie-Faktor.

Das Spiel ist mittlerweile so alt, dass der Streamer sich sicher ist, dass viele seiner Zuschauer es gar nicht mehr kennen. So sagte er wortwörtlich, dass seine Zuschauer zur Veröffentlichung des Spiels noch flüssig gewesen seien, aber diesmal wirklich .

Der Twitch -Streamer HandOfBlood taucht in seinen Streams regelmäßig in die Welt alter Spiele ein, zuletzt mit FIFA 98: Road to World Cup. Dabei präsentiert er stolz seine schwarzgebrannte CD des Spiels und spielt es auf einem speziellen PC mit Windows 98.

