Twitch: Verrückte Frisuren und heruntergelassene Hosen bei der „Influencer Darts WM“ – Das waren die Highlights

Der YouTuber Max “HandOfBlood” Knabe veranstaltete am 27. April auf Twitch seine “Influencer Darts WM” in gemütlicher Kneipen-Atmosphäre. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie es gelaufen ist.

Was war das für ein Event? Ende Januar hatte HandOfBlood sein Darts-Event als Alternative zu offiziellen Turnieren wie der WM Alexandra Palaca angekündigt: “Ally Pally für Arme” in einer Bar, mit verrückten Frisuren und Bier (via Twitter).

Gestern, am 27. April, fand das Event statt und wurde live auf dem selten genutzten Twitch-Kanal von HandOfBlood übertragen. Informationen zu den Teilnehmern könnt ihr hier nachlesen:

So sehen Sieger aus

Wer hat gewonnen? Das Wichtigste vornweg: Den Sieg holten sich Marcel “Scorpion” Althaus und die Drag Queen Milo “Aria Addams” Pochylski. Aria Addams überzeugte dabei nicht nur mit einem makellosen Style, sondern auch mit überraschenden Darts-Skills.

Die Teilnahme von MarcelScorpion hingegen löste einige Diskussionen unter den Zuschauern aus (via Twitter), denn der YouTuber brachte als einziger Teilnehmer professionelle Darts-Erfahrung mit und setzte sich im März sogar schon gegen Darts-Legende John Henderson durch (via sport1).

Einige Zuschauer im Chat beschwerten sich daher, dass das Team von MarcelScorpion einen unfairen Vorteil hatte. Im Finale stellte der YouTuber dann sein ganzes Können unter Beweis und warf eine 180: Das ist ein Darts-Begriff und bezeichnet die höchste Punktzahl, die man mit 3 Pfeilen erreichen kann.

Den entscheidenden Moment haben wir euch hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Aber auch abseits des großen Finales gab es jede Menge besonderer Momente.

Entspannte Bar-Atmosphäre

Wie war die Stimmung? Ein Highlight des Abends war definitiv die Atmosphäre. Zuschauer und Teilnehmer waren gut drauf und selbst die anwesenden Sanitäter waren nicht um ein paar lockere Sprüche verlegen.

Als sich der Teilnehmer Sterzik gerade auf seinen ersten Wurf vorbereitete, lief ihm ein unbedachter Kameramann direkt vor die Zielscheibe. Verletzt wurde niemand, worüber der Sanitäter im Gespräch mit den Reporterinnen des Abends fast ein bisschen enttäuscht zu sein scheint:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Kampf der Frisuren

Wie sieht denn Hänno aus? Veranstalter HandOfBlood hatte im Vorfeld schon angekündigt, dass außergewöhnliche Frisuren eine wichtige Rolle bei dem Event spielen sollten. Da musste der YouTuber natürlich auch selbst liefern. Für seinen Look ließ er sich vom schottischen Darts-Profi Peter Wright inspirieren.

Das Ergebnis war ein rot gefärbter Irokesenschnitt mit einer Widmung an seine LoL-Mannschaft Eintracht Spandau (via Twitter). Auch Teilnehmer Sterzik beeindruckte mit einem einrasierten Kunstwerk auf dem Hinterkopf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Broeki bleibt luftig in der Hitze des Gefechts

Was hat Broeki angestellt? Wer die deutsche LoL-Szene rund um Eintracht Spandau und No Need Orga verfolgt, der weiß bereits, dass bei Daniel “Broeki” Broekmann die Hosen fallen, wenn es ernst wird. Schon den Aufstieg in die 1. Liga verdankte sein Team dieser speziellen Taktik – und vielleicht auch etwas spielerischem Können (via Twitter).

Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht nicht ganz so überraschend, dass sich Broeki im Viertelfinale gegen Simon und Eddy von den Rocket Beans etwas zusätzliche Beinfreiheit verschaffte. Am Ende setzten sich die Rocket Beans jedoch haarscharf durch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Sein Einsatz sorgte immerhin dafür, dass der hosenlose Wurf von Broeki der meistgesehene Clip des Events ist.

Insgesamt war das Turnier mit bis zu 40.000 Zuschauern und einer ausgelassenen Stimmung vor Ort und im Chat ein voller Erfolg für HandOfBlood. Ob es sich um einen einmaligen Spaß handelt, oder um den Beginn einer jährlichen Tradition, bleibt abzuwarten.

