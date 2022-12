Leere Ränge und zerfetztes Knie – So lief das Event „Der Große Kick“ von Twitch-Streamer Trymacs

Der Twitch-Streamer Maximilian “Trymacs” Stemmler veranstaltete mit “Der Große Kick” sein zweites Sport-Event auf der Streaming-Plattform Joyn. Hier bei MeinMMO erfahrt ihr, wie das Event lief.

Was war das für ein Event? Bei “Der Große Kick” handelte es sich um ein Fußball-Event von Twitch-Streamer Trymacs in Zusammenarbeit mit der Streaming-Plattform Joyn, ein Internet-Angebot der Fernseh-Sender ProSieben und Sat.1.

Joyn veranstaltete dieses Jahr schon mehrere Events mit den Größen der deutschen Streaming-Welt: So machte Trymacs mit seinem Box-Event den Anfang, gefolgt von einer Game-Show von Jens “Knossi” Knossala und der Escape-Show von Marcel “MontanaBlack” Eris.

Der Große Kick stand jedoch von vornherein unter keinem guten Stern: Ursprünglich sollte das Event auf einer Eisfläche ausgetragen werden, dem schob jedoch der Entertainer Stefan Raab einen Riegel vor. Da waren aber bereits Karten verkauft, das Event musste geändert werden.

Erster Teilnehmer ist raus, bevor das Event überhaupt anfängt

So lief das Event ab: Der Große Kick wurde zwischen 6 Teams, bestehend aus deutschen Influencern, ausgetragen. Es gab eine Hin- und Rückrunde, ein Halbfinale und schließlich das große Finale. Ein Spiel dauerte jeweils 7 Minuten.

Zwischendurch wurden Mini-Games wie etwa “Captain’s Bubble” veranstaltet, bei dem die Oberkörper der Spieler in großen Plastik-Kugeln steckten.

Fans konnten sich das Event entweder live vor Ort in der Lanxess-Arena oder exklusiv auf Joyn ansehen. Parallel dazu gab es eine Übertragung auf dem Twitch-Kanal von Trymacs, die jedoch nur dem Austausch zwischen den Zuschauern diente, denn das Bild wurde verpixelt dargestellt und statt des eigentlichen Tons gab es nur Aufzug-Musik zu hören.

Was ging schief? Bereits im Vorfeld war die Teilnehmer-Liste ein wenig durcheinander gebracht worden und auch beim Event selbst kam es nochmal zu Änderungen. MontanaBlack, der erst als Team Captain und dann als Feld-Reporter dabei sein sollte, fiel ganz aus, stattdessen übernahm die “7 vs. Wild”-Teilnehmerin Starletnova als Reporterin.

Beim Aufwärmen kam es zum nächsten Ausfall: Der YouTuber Sebastian “Rewinside” Meyer verletzte sich und verließ die Arena auf einer Trage. Er nahm es mit Humor und meldete sich noch aus dem Krankenwagen via Instagram und Twitter.

Wie geht es Rewinside? Der YouTuber gab in einer Instagram-Story Auskunft über seine Verletzung. Offenbar hat er sich eine Verletzung der Kniescheibe und des Meniskus, einem Teil des Knie-Gelenks, zugezogen.

Für Rewinside ist es schon das zweite Event von Trymacs, an dem er nicht teilnehmen kann: Bereits beim Box-Event im April fiel der YouTuber aus Krankheits-Gründen aus.

Auch für den YouTuber Domenic “Chefstrobel” Strobel aus dem Team Trymacs endete das Event schmerzhaft: Er zog sich eine unschöne Verletzung am Zeh zu. Wir haben euch den Tweet hier eingebunden, in den Kommentaren des Posts ist das angekündigte Foto zu sehen.

Keine große Fußball-Stimmung

Wie kam das Event an? Die große Fußball-Stimmung schien sich nicht so richtig einstellen zu wollen. Die Zuschauer-Zahlen von Joyn sind zwar nicht bekannt, die vorhandenen Daten liefern jedoch einige Hinweise.

So verfolgten durchschnittlich nur 7.500 Zuschauer das Event im Twitch-Chat von Trymacs – damit landet Der Große Kick auf Platz 5 der Streams mit den wenigsten Zuschauern von Trymacs aus diesem Jahr. Bei seinem Box-Event tummelten sich mit knapp 22.500 Zuschauern im Schnitt fast dreimal so viele Fans im Chat (via sullygnome).

Da das Event auf Joyn und nicht auf Twitch übertagen wurde, lassen sich daraus zwar nicht die tatsächlichen Zuschauerzahlen ableiten, es scheint jedoch, als sei das Interesse vergleichsweise gering gewesen.

Wer jetzt denkt, dass die fehlenden Zuschauer vor Ort mitgefiebert haben, liegt falsch: von den 18.000 verfügbaren Plätzen in der Lanxess-Arena blieben zahlreiche Sitze leer. Ein Twitter-Nutzer teilte Bilder des Events, auf denen zu sehen ist, dass die unteren Ränge zwar gut gefüllt sind, weiter oben jedoch gähnende Leere herrscht.

Trotz einer Weihnachts-Aktion, bei der es 2 Eintrittskarten zum Preis von einer gab, sollen am Abend vor dem Event noch über die Hälfte der Plätze verfügbar gewesen sein (via Twitter). Zum Vergleich: Beim Box-Event von Trymacs waren 13.500 Fans vor Ort dabei.

Es deutet also einiges daraufhin, dass das Event deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Welche Konsequenzen das für derartige Influencer-Events auf Joyn haben wird, bleibt noch abzuwarten.

Wer hat eigentlich gewonnen? Auch ohne Kapitän konnte sich das Team von Rewinside fürs Finale qualifizieren. Dort unterlagen sie jedoch dem Team von Marc Eggers 1:3. Das ganze Event ist kostenlos auf Joyn zu sehen.

Bereits bei der Escape-Show Get Away von MontanaBlack auf Joyn ist es vor einigen Wochen zu einem Unfall gekommen. Die YouTuberin Kayla Shyx brach sich beide Arme. In einem Video sprach sie über ihre Verletzung und kritisierte das Final-Spiel: dabei sei es nicht ganz fair zugegangen.

