Knossi war früher die Nummer 1 auf Twitch weltweit – Startet heute seine eigene Gameshow

Der Twitch Streamer und Entertainer Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi, bekommt seine eigene Gameshow. MeinMMO zeigt euch, wo ihr das TV-Event sehen könnt:

Um wen gehts? Jens „Knossi“ Knossalla alias Knossi war einst der größte Streamer der Welt und ist auch heute noch einer der 5 größten deutschen Streamer auf Twitch.

Jens Knossalla ist dabei für seinen einprägsamen Ckarakter und für verschiedene Show-Formate sowie Glücksspiel-Streams bekannt, derentwegen sich sogar schon Jan Böhmermann Knossi vorknöpfte.

Der Kampf um Knossis Krone

Was ist das für eine Gameshow? Knossalla startet heute seine eigene Gameshow mit dem Namen „Knossis Kingdom“. Die Sendung ist ab 12 Jahren freigegeben.

Die Beschreibung der Sendung verrät, dass sich eine Gruppe von Influencern durch „Knossis Schloss“ kämpft, um am Ende gegen den selbsternannten „König des Internets“ anzutreten und seine Krone zu gewinnen. Dabei erwarten die Herausforderer verschiedene Challenges.

Wo könnt ihr Knossis Kingdom sehen? Die Sendung ist ein „Joyn Original“ und kann nur mittels der deuschen Streaming-App Joyn geschaut werden. Joyn gehört zu den Medienkonzernen ProSiebenSat.1 und Discovery.

Die ersten beiden Folgen könnt ihr seit heute in der Joyn-App oder bei Joyn.de kostenlos sehen. Mit dem Plus-Abo des Streamingdienstes erhaltet ihr zusätzlich die Möglichkeit, die Folgen 3 und 4 von Knossis Kingdom zu schauen.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält Mein-MMO.de je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Die ersten vier Folgen der Gameshow besitzen eine Länge von 15-23 Minuten pro Episode.

Was haltet ihr von der Idee, in einer Gameshow zu sehen, wie verschiedene Influencer um die Krone von Knossi kämpfen? Schaut ihr euch das TV-Event an oder sagt ihr, das ist eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne auf MeinMMO in die Kommentare!

Erst im Juni gab Knossalla seine Teilnahme bei der Survival-Sendung 7 vs. Wild von YouTuber Fritz Meinecke bekannt. Zuvor veröffentlichte der Entertainer allerdings noch ein super süßes Video, in dem Knossi mit seinem 3-jährigen Sohn über die Teilnahme an der Sendung spricht.