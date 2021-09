Obwohl Knossi mit spitzenmäßigen 156.000 gleichzeitigen Zuschauern und der Länge des Streams Platz 1 erreichte, war das Angelcamp 2021 nicht so erfolgreich wie im Vorjahr. 2020 schauten mit 300.000 Zuschauern fast doppelt so viele Menschen bei dem Camping-Ausflug zu wie dieses Jahr.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für das nächste Jahr, so sagt er, sei er zwar gerne noch hinter den Kameras in der Produktion tätig, aber nicht als Teilnehmer.

Ausschlaggebend für die ausstehende Klage war damals die unter gewissen Umständen verbotene “Catch and Release”-Methode, bei der Fische gefangen und freigelassen werden. Jetzt macht PETA Ernst und klagt (via esports.de ).

Darum sind Tierschützer besorgt: Die Tierschutzorganisation PETA hat das Event scharf kritisiert (via Peta.de ). Schon die Location des diesjährigen Angelcamps ließ die Alarmglocken der Tierschützer läuten. 2021 fand das Camp in Tschechien statt. PETA warf Knossi und Sido vor, mit ihrem Projekt ins Ausland geflohen zu sein.

Wenn da nicht die Zuschauer wären, die abstimmen durften, was die Teilnehmer unternehmen sollten. Rund 150.000 Zuschauer gleichzeitig konnte das Angelcamp 2021 begeistern — alleine auf Knossis Kanal. Doch wer hat eigentlich am Camp teilgenommen?

Was ist das Angelcamp 2? Beim Angelcamp handelte es sich um ein Live-Stream-Event, das mehrere Tage am Stück auf Twitch übertragen wurde. Da es bereits 2020 ein voller Erfolg war, stand eine Runde 2 bald fest. Für das Event hat Knossi unterschiedliche Prominente aus Web, TV und dem deutschen Musik-Business eingeladen.

In den letzten 7 Tagen hat der Deutsche Streamer Jens “Knossi” Knosalla den Twitch -Thron für sich beansprucht. Gemessen an der Watchtime erreichte er weltweit Platz 1: Doch wie genau ist ihm das gelungen?

Insert

You are going to send email to