Ein Deutscher ist gerade der größte Streamer der Welt – Der König regiert Twitch

In den letzten 30 Tagen wurde kein Kanal auf Twitch mehr gesehen als der von Jens „Knossi“ Knosalla, einem ehemaligen Kandidaten aus Gameshow- und Reality-TV-Formaten im deutschen Privat-Fernsehen. Der hat es zum Star des deutschen Twitchs gebracht und hat sich selbst zum „einzig wahren König“ gekrönt.

So lief’s für Knossi vor Twitch: Ein YouTube-Video zeichnet die Anfangsjahre des heutigen Twitch-Stars nach. Knossi hat im eigenen YouTube-Kanal die Richtigkeit der Aussagen bestätigt und war gerührt, dass jemand sein Leben so genau nachgezeichnet hat. Überhaupt macht Knossi aus seinen Gefühlen kein Geheimnis. Das ist einer der Gründe für seinen Erfolg: Man kann ihm jederzeit ansehen, wie es ihm gerade geht.

Knossi lässt seinen Gefühlen freien Lauf.

Der heute 34-jährige wollte schon als Teenager ins Fernsehen und bewarb sich bei Big Brother. Die Produktionsfirma Endemol verpflichtete ihn zwar nicht, erkannte und bescheinigte ihm aber Potential.

So landete er mit 22 Jahren bei der Pro7-Show „WipeOut“, wo er es unter die letzten Vier schaffte. In den Jahren danach tauchte er immer wieder in Gastrollen bei Pseudo-Dokus wie „Richter Alexander Hold“ oder „K11- Kommissare im Einsatz“ auf. Knossi fragte angesichts dieser Darstellung selbst: „Wo ist Lenßen und Partner, Bruder?“

Er hatte 8 oder 9 Auftritte bei „Richterin Barbara Salesch“ als Laiendarsteller. In einer Rolle spielte er einen Vergewaltiger. Nach eigenen Angaben wurde er am Tag der Ausstrahlung in einem Supermarkt von einer älteren Frau zur Rede gestellt, warum er denn nicht im Knast sitze.

Knossi schaute sich später seinen Auftritt bei Barbara Salesch auf Twitch an.

Knossis Ding wurde Poker, hier setzte er sich 2011 in einer Casting-Show durch, und konnte eine Karriere als Poker-Spieler und Kommentator starten. Dadurch erreichte er die Bekanntheit, nach der er sich so sehnte. Der gelernte Bürokaufmann bezeichnete sich selbst als „mediengeil“.

Dieser Weg über das Reality-TV mündete letztlich in einem eigenen Twitch-Kanal. Auf der Streaming-Plattform ist er seit dem September 2014 angemeldet. Bei Twitch konnte er schließlich mit der Unterstützung von Leuten wie MontanaBlack oder Unsympathisch.TV über Gastauftritte Fuß fassen. Das dauerte allerdings eine Weile.

MontanaBlack und Knossi treten oft gemeinsam auf.

2018 nur 437 Zuschauer im Schnitt – 2020 der große deutsche Star

Das ist Knossi auf Twitch: Knossi hat im Moment 1,244 Millionen Follower auf Twitch. Damit hat er Gronkh überholt und ist auf Platz 4 der größten deutschsprachige Kanäle vorgerückt. Neben Twitch ist Knossi auf YouTube aktiv, dort hat er 1.04 Millionen Abonnenten.

Knossi setzt vor allem auf Glücksspiel-Formate, so spielt er an Online-Slotmaschinen oder überträgt Poker.

Das macht er bereits seit einigen Jahren, aber hat erst seit wenigen Jahren damit Erfolg. Knossi sendete noch 2018 eher im gehobenen Mittelmaß bei Twitch:

2018 hatte er im Schnitt 437 Zuschauer bei 1008 Stunden auf Sendung

2019 hatte Knossi jedoch bereits 8436 Zuschauer im Schnitt bei 887 Stunden auf Sendung

Im Juli 2020 erreichte Knossi durchschnittlich 96.885 Zuschauer

Der Streamer inszeniert sich selbst als „der einzig wahre König“ und trägt eine Krone. In den Streams wirkt er emotional und schreit die Slot-Maschinen schon mal an, fleht um die richtige Kombination und hadert mit seinem Schicksal. Knossi tritt lautstark auf. Die Fans scheinen das an ihm zu lieben.

Das steckt hinter dem Erfolg: Der größte deutsche Streamer, Marcel „MontanaBlack“ Erist, hatte Gambling in deutschen Twitch erst etabliert, dann aber selbst kein Glücksspiel mehr übertragen. Da enstand 2019 eine Lücke, die Knossi offenbar füllt. Seitdem nimmt seine Karriere an Fahrt auf.

Besonders gelobt wird Knossi für seine innovative Ideen. So setzte er Mitte Juli ein großes, hochwertig produziertes Event an einem Badesee um; der Rapper „Sido“ war der Star des Camps. Die Teilnehmer wollten da angeln und durchhalten, egal, was Wind, Wetter und andere Umstände vielleicht dagegen hätten.

Das Angelcamp brach den deutschen Zuschauerrekord auf Twitch und lief nach dem ähnlichen Muster ab, wie die Reality-TV-Formate, die Knossi 10 Jahre zuvor selbst mitgemacht hatte.

Knossi führt die Top 5 auf Twitch an

Das sind die 5 größten Streamer gerade: Als Grundlage dienen die „meistgesehenen Stunden“ auf Twitch der letzten 30 Tage vom 3. August 2020 an gesehen (via sullygnome):

Auf Platz 5 liegt Fextralife mit 6,23 Millionen Stunden – der Variety-Streamer hat 24.090 Zuschauer, wenn er den neuen PS4-Hit Ghost of Tsushima spielt

Auf Platz 4 findet sich Asmongold mit 6,584 Millionen gesehenen Stunden – der WoW-Supernerd spielt fast nur World of Warcraft, dort schauen ihm im Schnitt 42,570 Leute zu. Asmongold ist für seine Analysen bekannt, der redet über Gott, die Welt und Rehmädchen, während er das MMORPG spielt

Das ist Nickmercs – die Nummer 3 auf Twitch gerade.

Auf Platz 3 liegt Nickmercs mit 7,898 Millionen Stunden – der spielt fast nur Call of Duty und hat hier 46.273 Zuschauer. Der ist so der Typ unkomplizierter Entertainer mit 3 Tage Bart: ein starker Shooter-Spieler

Auf Platz 2 liegt xQc mit 11,282 Million Stunden. Der Variety-Streamer hat einen ganz eigenen Stil etabliert. Er reagiert häufig auf Videos anderer. Bei „Just Chatting“ schauen ihm im Schnitt 33.461 Leute zu. Das ist weniger als bei anderen, aber xQc ist wahnsinnig lange auf Sendung. Er gilt als der Streamer für die „jungen Zuschauer auf Twitch„. Nimmt man den kalendarischen Monat Juli 2020 als Maßstab war xQc die Nummer Eins.

xQc ist vor allem bei jungen Zuschauern sehr beliebt.

Auf Platz 1 der letzten 30 liegt tatsächlich TheRealKnossi, der Deutsche, der aus dem Reality-TV kam. Der wurde 12,270 Millionen Stunden gesehen. Normalerweise spielt Knossi nicht in der 1. Liga mit, aber das große Angel-Event bringt ihn im Moment in den illustren Kreis der Top-Stars auf Twitch. Bei dem mehrtägigen Special Event schauten ihm im Schnitt 149.983 Zuschauer zu. Hier brach er den deutschen Zuschauer-Rekord.

Sido brachte Knossi den großen Erfolg.

Der aktuelle Boom von Knossi liegt vor allem an den 3 Tagen im Juli 2020, als das „Anglcamp“ neue Maßstäbe im deutschen Twitch setzte. Noch nie zuvor hatten derart viele Zuschauer gleichzeitig bei einem deutschen Twitch-Kanal zugesehen:

310.000 sehen Event mit Angeln und Sido auf Twitch – Sogar die Amis staunen

