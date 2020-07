Das Einzelschuss-Gewehr FAL gewinnt immer mehr Fans in der Call of Duty: Warzone. Der Pro „Nickmercs“ gehört ab sofort dazu und zeigt ein wildes Nahkampf-Setup, mit dem jeder von dem fiesen Sturmgewehr profitieren kann.

Warum rockt die FAL so in der Warzone? Das einzige Sturmgewehr in Call of Duty: Modern Warfare, das standardmäßig mit einem Einzelschuss kommt, zieht in der Warzone nach einem Buff an ihren Konkurrenten vorbei.

Das belgische Fabrikat „FAL“ gewinnt schon länger den Schadens-Vergleich der ARs, doch seit der Stärkung mit dem großen Mid-Season-Update in Season 4 steht sie noch weiter vorn.

Der große Warzone-Streamer „Nickmercs“ zeigte in einem seiner neuen Videos, wie auch ihr von der OP-Waffe profitiert. Mit seinem Nahkampf-Setup grillt er gegen ihn anrennende Feinde, wie ein blutiges Steak – Schnell und mit großer Hitze. MeinMMO stellt sein Nahkampf-Setup vor und erklärt, warum „Nickmercs“ die FAL als die „am meisten over-powerte Waffe“ sieht.

Warzone FAL Setup für Nahkmapf-Dominanz

Wieso brauche ich ein spezielles Nahkampf-Setup? Das Einzelschuss-Gewehr FAL ist nicht jedermanns Sache. Auf größeren Entfernungen spielt sie sich deutlich anders, als zum Beispiel die stabile Grau 5.56 oder die beliebte M4A1. Im Nahkampf sieht das etwas anders aus. Hier kann man sich einfacher an den Einzelschuss gewöhnen und die niedrige TTK erlaubt sogar Fehlschüsse gegen andere MPs, ohne das ihr automatisch verliert.

In seinem englischen Video erklärt „Nickmercs“ gleich zum Start, warum die FAL für ihn zurzeit ein echter Hammer ist:

„Vertraut mir, ihr wollt das Ding ausprobieren!“ – Nickmercs über sein neues FAL-Setup.

Er spielte eine „grüne Loot-FAL“ und löschte ein voll ausgerüstetes Team innerhalb weniger Augenblicke aus. In diesem Moment hat er sich wohl etwas in die Waffe „verschossen“. „Nick“ baute sich dann ein Nahkampf-Setup und sagt dazu: „Ich kann jeden nur nachdrücklich ermutigen, dieses Video zu sehen, das Setup einzupacken und an die Arbeit zu gehen“.

Wie sieht das Setup aus? „Nickmercs“ baut aus der Einzelschuss-Waffe, die auf den ersten Blick eher wie eine Reichweiten-Knarre daher kommt, ein schlagfertiges Nahkampf-Monster:

Nickmercs FAL Setup für den Nahkampf:

Lauf: 18″ Ultraleicht

Laser: Taktischer Laser

Schafte: Ohne Schaft

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Extra: Fingerfertigkeit

Das Setup trimmt die FAL voll auf Mobilität. Lauf, Laser und Schaft verbessern die „Zeit ins Visier“ (ADS) und ihr seid in nur 194 ms bereit für gezielte Treffer. Ein Top-Wert auf Maschinenpistolen-Niveau.

Der Kommando-Griff hilft dazu beim horizontalen Rückstoß. Bei der FAL heißt das, ihr müsst beinahe nur den vertikalen Rückstoß nach oben ausgleichen, was als leichter zu bewältigen gilt. Hier könnt ihr auch mal den „Söldner Vordergriff“ probieren. Dieser Griff vermindert den vertikalen Rückstoß und gibt einen versteckten Speed-Buff – Verlangsamt aber eure ADS-Zeit.

Statt eines größeren Magazins setzt der Streamer auf den Perk Fingerfertigkeit“. Dank des Einzelschusses und des hohen Schadens auf kurzen Entfernungen, kommt ihr hier meist auch mit dem normalen Magazin klar und spart euch so die Mobilitäts-Strafen der Munitions-Aufsätze.

FAL gewinnt auf kleinen Distanzen beinahe jeden TTK-Vergleich

Ist die Waffe wirklich so stark? Tatsächlich kann man sagen, dass die FAL die stärkste Maschinenpistole ist und dass trotz ihres Status als Sturmgewehr. Die Werte sprechen hier eine eindeutige Sprache:

Nickmercs Setup im TTK-Vergleich mit beliebten Warzone-Waffen ohne ADS-Zeit. Quelle: Truegamedata.com

Auf dem Diagramm seht ihr den Time-to-Kill-Vergleich bei Brust-Treffern zusammen mit 2 der beliebtesten und stärksten Waffen der Warzone: Der MP5 und dem Sturmgewehr Grau 5.56. Die verwendeten Setups für den Vergleich findet ihr in unserer großen Aufstellung mit den besten Waffen der Warzone.

Der Vorsprung der FAL ist klar und deutlich zu erkennen. Selbst die auf Nahkampf spezialisierte MP5 kommt knapp 100 ms nach der FAL ins Ziel. Mit einem guten Trigger-Finger kriegt ihr in dieser Zeit sogar noch einen weiteren Schuss aus eurer Waffe. Ein starker Vorteil, falls in der Hektik des Gefechtes mal ein Schüsschen daneben geht. Auf keiner Distanz kann die MP5 bei der TTK der FAL mithalten und die ADS-Zeit ist nur wenige Zehntel-Sekunden schneller.

Die Grau kann sich gegenüber der Close-Quarter-Combat-FAL auf kurzer Distanz überhaupt nicht durchsetzen. Wenn ihr eine Grau dabei habt, nehmt eure Zweitwaffe rein, wenn ihr Gefechte mit Distanzen unter 30 Meter erwartet. Hier seid ihr sonst arg im Nachteil, besonders gegen FAL-Rocker.

Unsere umfassende MeinMMO-Analyse der FAL zeigt die weiteren Stärken der Waffe, die sich Schritt für Schritt in die Loadouts und Herzen der Warzoner schießt.