CoD MW, Warzone: Größtes Waffen-Update seit Release – Wichtigste Buffs & Nerfs

Bei Call of Duty Modern Warfare & Warzone ging das Mid-Season-Update online. „Season 4 Reloaded“ bringt ungewohnt viele Anpassungen für die Waffen. Mit dabei ist auch der erwartete Nerf der Grau 5.56. MeinMMO fasst die wichtigsten Buffs & Nerfs zusammen.

Was brachte das Mid-Season-Update? Am 30. Juni um 8 Uhr unserer Zeit kam der große „Season 4 Reloaded“-Patch und brachte viele Änderungen zu Call of Duty: Modern Warfare & dem Battle Royale Warzone:

Neue Warzone-Modi (z.B. 200-Spieler-Modus)

Neue Multiplayer-Map

Neue Sniper-Waffe

Massig Waffen-Anpassungen

Hier gibts mehr zu den Modi und dem frischen Content. In diesem Artikel soll es jetzt um die Balance-Anpassungen bei den Waffen gehen. Denn an der Waffen-Front gibt es so einiges zu berichten. Die starken Meta-Waffen Grau 5.56 und MP5 müssen sich mit einem Nerf abfinden. Ansonsten gab es aber beinahe nur Buffs. MeinMMO fasst für euch die wichtigsten Anpassungen zusammen.

Update 1.23 am 30.06. ändert 15 Waffen – Patch Notes

Insgesamt benennt das Update konkret 15 Waffen, die angepasst wurden. Somit ist es die größte Änderung der Waffen-Balance seit dem Start von CoD MW im Oktober letzten Jahres. Doch die Änderungen betreffen noch mehr Waffen, da auch der Aufsatz „ohne Schaft“ angepasst wurde, der bei vielen Waffen zu Verfügung steht.

Nerf der Grau 5.56 und MP5

Die wichtigsten Anpassungen sind die Änderungen bei den Meta-Waffen Grau und MP5. Beide dürften auf höheren Distanzen nun weniger gute Leistungen bringen und andere Waffen rücken hier demnächst möglicherweise in den Fokus:

Grau 5.56 – Sturmgewehr

Schadens-Reichweite reduziert

Leichter Anstieg des Rückstoßes bei Dauerfeuer

Weniger Rückstoß-Kompensation durch die Läufe „Archangel“ und „Nexus“

MP5 – Maschinenpistole

Verringerte Schadens-Reichweite

Verringerte 10mm-Schadens-Reichweite

Reduzierter Schaden auf hohen Entfernungen mit 10 mm Munition

Leichte Rückstoß-Verringerung mit 10 mm Munition

Für die MP5 ist es schon der zweite Nerf seit dem Release. Ob die MP diese Anpassung so gut übersteht, wie die erste, muss sich erst noch zeigen. Doch mit den Nerfs der beiden Waffen gehen die Entwickler bei Infinity Ward auf die Wünsche vieler Spieler ein, die sich hier Änderungen gewünscht haben.

Die Grau galt vor dem Update als stärkste Waffe der Warzone. MeinMMO hat ihren möglichen Abschied mit ein paar „Good Bye“-Setups gefeiert.

Sniper-Anpassungen könnten großen Impact haben

Diese beiden prominenten Waffen bilden nur einen kleinen Teil des Balance-Pakets. Auch daneben gibt es einige Neuerungen, welche die Waffenwahl bei dem Shooter etwas durcheinander bringen könnten. Allen voran bei den Sniper-Gewehren:

AX-50 – Scharfschützen-Gewehr

Erhöhte Schadens-Reichweite

HDR – Scharfschützen-Gewehr

Garantierter One-Hit auch bei tiefen Torso-Treffern

Bisher noch unklar, ob das für Warzone & MW gilt

Auch bei der DMR Kar 98k, die vor allem in der Warzone gerne als Sniper genutzt wird, gab es Änderungen:

Kar 98k – DMR

Erhöhte ADS-Geschwindigkeit

Besseres Hüftfeuer

Erhöhte Schadens-Reichweite

Zusammen mit dem Release des neuen Sniper-Gewehres „Rytec AMR“ könnte sich bei den starken Sniper-Waffen mit One-Shot-Potenzial einiges ändern.

Durch die Anpassungen und dem neuen Sniper-Gewehr könnte die Hierarchie der großen Waffen durcheinander kommen.

Umfassende Waffen-Anpassungen, besonders bei Munitions-Kapazität

Die wichtigsten Punkte wären damit abgehakt, doch es gibt noch einiges an kleineren Anpassungen, die nicht zu vernachlässigen sind:

Start-Munition / Max-Munition erhöht

CR-56 AMAX mit M67-Clip

SKS 10-Schuss-Magazin

Striker 45 Hohlspitz-Geschosse

Scar Standard-Clip und 25-Schuss-Magazine

Oden Standard-Clip und 25-Schuss-Magazine

M4A1 mit .458 SOCOM-Munition

Es wird spannend sein, zu sehen, wie sich die angepasste Munitions-Menge auf die Spielbarkeit der Waffen auswirkt. Besonders in der Warzone sind große Magazine und viel Munition in der Reserve wichtig, um durchgängig Druck auszuüben oder mehrere Feinde mit Panzerplatten am Stück zu legen. Doch das war noch nicht alles:

MK2 Karabiner – DMR

Höhere Bewegungs-Geschwindigkeit

Höhere Schadens-Reichweite

Dragunov – Scharfschützen-Gewehr

Erhöhte ADS-Geschwindigkeit

2-Hit-Kills

Rückstoß führt Visier eher wieder Richtung Mitte

Höhere Feuerrate

FAL – Sturmgewehr

Bekam einen „Damage Shelf“ auf kurzer Distanz. Kann auf niedrigen Entfernungen nun One-Shot-Kills mit Headshots landen

Bisher ist nicht ganz klar, ob das nur für den Multiplayer oder auch die Warzone gilt

AK-47 – Sturmgewehr

Erhöhte ADS-Geschwindigkeit

CR-56 AMAX – Sturmgewehr

Verringerte Schadens-Reichweite

Shotgun-Slugs (Flintenlauf-Geschosse)

Erhöhte Projektil-Geschwindigkeit

Reduzierte Streuung beim Visier-Feuer

Dynamische Hüft-Streuung hinzugefügt

Erhöhte Schadens-Reichweite

Erhöhter Schaden auf tiefen Torso

„Kein Schaft“-Aufsatz

Erhöhter Waffenrückstoß

Verminderte ADS-Stabilität

Feldaufrüstung Spezialmunition

Der Headshot-Multiplikator funktioniert wieder korrekt

Die kompletten Patch Notes findet ihr auf einer Website von Infinity Ward.

Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, um zu sehen, ob die wichtigen Waffen MP5 und Grau nun wirklich so abgeschwächt wurden, dass sich ihre Nutzungsraten verringern. Die Season-4-Waffe CR-56 AMAX galt vor dem Patch als möglicher Anwärter auf den Warzone-Trohn, kassierte aber ebenfalls einen Nerf.

Wie sich die Anpassungen also auswirken, bleibt noch abzuwarten. Ebenso, ob wir noch eine der irren Map-Änderungen der Warzone sehen, die Leaker bereits in den Daten gefunden haben.