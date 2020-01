Die AK-47 ist eine der beliebtesten und auch stärksten Waffen in Call of Duty: Modern Warfare. Allerdings benötigt sie ein klein wenig mehr Verständnis als andere Sturmgewehre. Wir zeigen euch die optimalen Attachments und Loadouts und das geheimen Setup AK-74u.

Was ist die AK-47? Die AK-47, oder „Awtomat Kalaschnikowa“ für „automatische Kalaschnikow“, ist eines der wohl bekanntesten Sturmgewehre der Welt. In Call of Duty: Modern Warfare gilt sie als das zweitstärkste Sturmgewehr nach der M4A1 und eignet sich vor allem für Veteranen.

Sie ist außerdem eine der fünf stärksten Waffen für den Hardcore-Modus. Der Einstieg mit der AK-47 ist etwas knifflig und umständlich, da sie ohne die richtigen Aufsätze gerne etwas „bockig“ und schwer in der Handhabung ist.

Wie stark ist die AK-47? Die Daten für die AK-47 liegen fast allesamt im Standard-Rahmen für Sturmgewehre:

Feuerrate: 561 Schuss pro Minute (damit langsamer als die M4A1)

Schaden (auf den Torso): 42 (bis etwa 28 Meter), 38 (ab 28 Meter)

Benötigte Kugeln für eine Tötung (auf den Torso): 3-4, je nach Distanz. Im Hardcore-Modus ist jeder Schuss auf jede Distanz und auf jedes Körperteil sofort tödlich (außer hinter Deckung).

TTK (bei Torso-Treffern): 214-321ms

Nachlade-Zeit: 1,17 Sekunden (0,8 Sekunden mit Fingerfertigkeit)

Der YouTuber TheXclusiveAce führt die Daten zur AK-47 in seinem Video noch etwas genauer aus. Dazu gibt es einige Grafiken, etwa zum Rückstoß:

Die besten Attachments und Setups für die AK-47

Wie modifiziere ich die AK-47 am besten? Über das Waffenschmied-Feature von Modern Warfare könnt ihr die AK-47 mit verschiedenen Aufsätzen („Attachments“) versehen. Bei der AK-47 müsst ihr euch jedoch häufig für einen bestimmten Spielstil entscheiden. Kompromisse und Fehler gestattet sie kaum.

Setup 1: Einstieg in die AK-47

Mündung: Kompensator

Schaft: Basisschaft

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Griff: Gemustertes Griffband

Je nach Einsatzgebiet: Laser: 1mW-Laser (für kurze Distanz/enge Karten) Munition: 40-Schuss-Magazin (für mittlere Distanz und hitzige Gefechte) Visier: beliebiges Kurz- bis Mittelstreckenvisier, etwa Monokel-Reflexvisier (für mittlere Distanz und Bereichssicherheit)



Dieses Setup eignet sich gut, um sich damit vertraut zu machen, wie sich die AK-47 verhält, wenn sie nicht mehr „nackt“ ist. Es lässt sich mit wenigen Anpassungen auf jeden Multiplayer-Modus zuschneiden.

Wichtig ist hierbei, dass der Kompensator und der Vordergriff dafür sorgen, dass der ziemlich heftige Rückstoß unter Kontrolle gebracht wird. Das hilft euch dabei, besser zu zielen.

Sämtliche Aufsätze werden recht früh freigeschaltet, sodass ihr mit diesem Setup schnell üben könnt.

Setup 2: Langstrecken-Verteidiger

Mündung: Kompensator

Lauf: 23“ Romanian

Visier: G.I.-Mini-Rotpunkt

Schaft: Basisschaft

Griff: Gemustertes Griffband

Mit diesem Setup verzichtet ihr im Prinzip auf keine Vorteile der AK-47, sorgt aber dafür, dass sie in ihrem Bereich noch besser wird. Ihr sorgt dafür, dass sie auf Distanz noch tödlicher ist.

Lediglich die Genauigkeit leidet ein wenig darunter, weswegen ihr nicht mit Dauerfeuer spielen solltet. Am besten eignet sich dieses Setup dafür, Bereiche zu sichern und für ein defensives Gameplay.

Setup 3: Häuserkampf/CQC

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Laser: 1mW-Laser

Schaft: Basisschaft

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Griff: Gemustertes Griffband

Baut ihr die AK-47 auf diese Weise zusammen, erhaltet ihr eine Waffe, die sich vor allem für den Kampf in Häusern und Straßen eignet. Ihr verzichtet ein wenig auf Kontrolle, seid dafür durch den Schalldämpfer schwerer zu entdecken und teilt auf alle Distanzen ordentlich Schaden aus.

Am besten setzt ihr dieses Setup im Ground War ein und hier, um Punkte einzunehmen oder Gebäude zu säubern. Ihr seid besonders gut darin, einen Sturmangriff zu leiten und mit dem Laser seid ihr selbst auf kurze Distanz präzise.

Der YouTuber WhosImmortal zeigt dieses Setup in seinem Video in Action:

Geheimes Setup: AK-74u

Was ist das für eine Waffe? Wie einige andere Waffen verfügt die AK-47 auch über geheime Setups. Dazu gehört die AK-74u, eine leichtere Version der AK-47 mit kleinerem Kaliber.

So baut ihr sie:

Lauf: Kompakter 8,1“-Lauf

Schaft: Basisschaft

Munition: 5,45x39mm 30 Schuss Magazin

Als Erweiterungen sind für diese Waffe noch ein Schalldämpfer (Monolith) und ein Laser (etwa Taktischer Laser) perfekte Ergänzungen. Wenn ihr ein Loadout mit der AK-74u plant, könnt ihr euch an unserem ultimativen Run&Gun-Build orientieren.

Hier lohnt sich das Setup: Die AK-74u ist zwar ein Sturmgewehr, hat ihre Stärken aber in etwa da, wo sie auch die Maschinenpistolen haben. Ihr seid also wendiger und schneller als mit den meisten Sturmgewehren.

Setzt die AK-74u daher in Spielmodi mit viel Action ein, etwa Frei-für-Alle oder Deathmatch, oder auf Karten, in denen Gegner hinter vielen Ecken und Winkeln lauern können. Meidet sie auf Karten mit großen, offenen Flächen.

Mehr zum geheimen Setup AK-74u, weiteren geheimen Waffen und wie ihr sie baut, lest ihr in unserem Guide.

So baut ihr die besten Builds für die AK-47

Diese Loadouts liefern euch die beste Klasse: Für jedes der oben angeführten Setups stellen wir euch einen Loadout vor, mit dem ihr in einem Match am besten einsteigen könnt.

Wir gehen dabei auf die Sekundärwaffe, Extras und Ausrüstung ein. Die Killstreaks könnt ihr nach eigenem Ermessen und eigenen Vorlieben hinzufügen.

Build 1: Einstieg

Sekundärwaffe: .50 GS (Desert Eagle)

Blaues Extra: KRD

Rotes Extra: Geist

Gelbes Extra: Schrapnell

Ausrüstung: Thermit oder Semtex und Stim oder Betäubung

Feldaufrüstung: Munitionskiste und/oder Totenstille

Build 2: Langstrecken-Verteidiger

Sekundärwaffe: .50 GS (Desert Eagle)

Blaues Extra: KRD

Rotes Extra: Abschusskette

Gelbes Extra: Schrapnell

Ausrüstung: Claymore und Betäubung

Feldaufrüstung: Spezialmunition-Geschosse oder Mobile Deckung

Build 3: Häuserkampf/CQC

Sekundärwaffe: 1911 oder Kampfmesser

Blaues Extra: Zusammenflicken oder Eiltempo

Rotes Extra: Hardliner

Gelbes Extra: Kundschafter oder Fährtenleser

Ausrüstung: C4 und Stim

Feldaufrüstung: Totenstille

Vor- und Nachteile der AK-47

Pro Extrem hoher Schaden, 1-Shot-Kills im Hardcore

Vielseitig anpassbar für die meisten Situationen

Kult-Waffe mit schönem Gunplay

Schnellste Nachlade-Zeit aller Sturmgewehre Contra Starker Rückstoß auf den ersten Schüssen

Ohne Aufsätze nahezu unbrauchbar, schwerer Einstieg

Niedrige Feuerrate, verzeiht kaum Fehler

AK-47 vs M4A1 – Welches Sturmgewehr ist besser?

So sind die Gewehre im Vergleich: Vergleicht man die Standard-Versionen beider Waffen, schneidet die M4A1 deutlich besser ab. Die M4A1 ist deshalb auch die stärkste Waffe dieser Waffengattung.

CoD Modern Warfare: M4A1 – Die besten Aufsätze und Setups

Dennoch kann die AK-47 mit den richtigen Aufsätzen mit der M4A1 mithalten. Sie kann sie in einigen Bereichen sogar übertrumpfen, da sie etwa stärker auf den Nahkampf oder auf mittlere bis lange Distanz ausgebaut werden kann.

Die M4A1 hat dafür den Vorteil, dass sie in fast jeder Ausführung für alle Belange „gut“ ist, nur eben nicht überragend. Die AK-47 ist deswegen eher ein Spezialisten-Gewehr und für Einsteiger schwieriger zu meistern als die M4A1.

AK-47 – Die Königin des Hardcore-Modus

Hier glänzt die AK-47 besonders: Allerdings kann die AK-47 in einem Bereich überzeugen, in dem die M4A1 weit zurückfällt: Die Hardcore-Spielmodi. Hier haben alle Spieler deutlich weniger Lebenspunkte und es gibt beispielsweise kein HUD.

Hardcore-Modi kommen ohne HUD aus und bieten auch Nacht-Karten wie die Realismus-Varianten.

Die AK-47 kann auf alle Distanzen mit einem Schuss töten, wenn sich der Gegner nicht hinter Deckung befindet. Selbst mit einem Schuss ins Knie. Das macht sie zu einem wahren Monster in diesem Modus.

Welche Alternativen gibt es? Zusammen mit der AK-47 lohnen sich im Hardcore-Modus auch die FR 5,56 und die Scar im Bereich der Sturmgewehre. Im Softcore ist die M4A1 die Alternative.

Solltet ihr euch trotz der richtigen Aufsätze aber lieber in anderen Bereichen umsehen, haben wir hier noch einige Guides zu anderen Waffen, die euch ebenfalls interessieren könnten: