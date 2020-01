Der Hardcore-Modus in Call of Duty: Modern Warfare bietet eine Abwechslung zum normalen Gameplay und hat seine eigenen Regeln. Das gilt auch für die Werkzeuge. Hier die 5 besten Waffen für den HC-Modus.

Im Hardcore-Modus von Call of Duty: Modern Warfare herrschen andere Regeln. Das Spiel gibt euch viel weniger Informationen, Gesundheit und Zeit zum reagieren.

Um hier gut abzuschneiden, braucht ihr harte Nerven, ein bisschen Übung und die besten Waffen. Darum hier eine Liste von Knarren, mit denen ihr im Hardcore-Modus arbeiten solltet.

Im Hardcore-Modus müsst ihr euch mehr auf eure Augen und Ohren verlassen, als auf Mini-Maps und Kill-Cams.

Der Hardcore-Modus hat seine eigenen Regeln und Waffen

Welche Regeln gelten in den HC-Modi? Im Vergleich zu den normalen, den Core-Modi, habt ihr im HC-Modus deutlich weniger Gesundheit, die sich auch nicht regeneriert. Das HUD kommt ebenfalls in einer stark abgeschwächten Version.

Wenig Gesundheit Statt 100 nur 30 HP

Keine Gesundheits-Regeneration Gesundheit kann nur durch Stims regenriert werden.

Keine Abschusskamera Ihr seht nicht, von wo euch die Gegner erledigt haben

Kein Radar Die Radar-Anzeigen gibt es nur mit einer Aufklärungsdrohne

Kein HUD Es gibt keine Infos über euer Magazin oder die restliche Ausrüstung



Die geringe Gesundheit reduziert die Zeit, in der die Spieler zu Boden gehen (TTK) und ändert durch die fehlenden Anzeigen das Spielgefühl.

Das macht es zwar an einigen Stellen schwieriger, durch den geringeren Input seid ihr aber auch weniger abgelenkt. Das macht Hardcore so besonders und so einige Spieler sind nur im HC-Modus unterwegs.

Mit Hardcore-Regeln reicht oft nur ein Treffer und ihr seid erledigt.

Nach welchen Kriterien wurden die Waffen ausgewählt? Der YouTuber TheXclusiveAce hat 5 Waffen vorgestellt, die im Hardcore-Modus eine brauchbare Möglichkeit liefern. Dabei hat er folgende Aspekte untersucht:

One-Shot-Reichweite Auf welche Entfernung ein Treffer reicht, um Gegner zu erledigen

Movement Zeit ins Visier (ADS) und die Zeit vom Sprint zum Schuss (ZV-Geschwindigkeit)

Feuerrate Eine hohe Feuerrate erhöht die Fehler-Toleranz



Diese 3 Punkte bestimmen maßgeblich den Erfolg einer Waffe in den HC-Modi. Insbesondere die One-Shot-Kills sind wichtig, da ihr so sicher sein könnt, getroffenen Gegner zuverlässig zu erledigen.

Diesen Waffen und Aufsätze bringen in Hardcore den Sieg

Welche Aufsätze sollte ich spielen? Erhöht eure ZV-Geschwindigkeit und Movement wo es nur geht. Mit Hardcore-Regeln ist das Erkennen des Gegners und die schnellere Reaktion das allerwichtigste. Wenn eure Waffen dann nicht schnell genug anvisieren, habt ihr einen unnötigen Nachteil.

Spielt ohne Visier So zielt ihr schneller

Erhöht die ZV-Geschwindigkeit Dann kommt ihr nach einem Sprint schneller ins Visier

Mit SMGs: Nehmt lange Läufe Damit habt ihr höhere One-Shot-Kill-Entfernungen

Versucht Schalldämpfer Sie verschleiern euren Aufenthaltsort



Und welche Waffen dazu? Ordentlicher Schaden und ein vernünftiges Movement, dazu eine gute Feuerrate und schon habt ihr die besten HC-Waffen. Jedoch spielen auch eigene Vorlieben eine Rolle. Mit diesen 5 Waffen, könnt ihr aber nichts falsch machen.

FN Scar 17

AUG

FR 5.56

PP-19 Bizon

AK-47

Diese Waffen bieten die beste Mischung der ausgewählten Kriterien und TheXclusiveAce ist überzeugt davon, dass ihr die größte Chance auf Erfolg mit diesen 5 Schießeisen habt. Davon gehört übrigens keine zu den besten Waffen aus den Waffengattungen der Core-Modi.

Die stabile FN Scar 17

Die Scar kommt schon von Haus aus mit einem Wüstenskin und hat ein gutes Handling mit fiesem Schaden.

Warum die Scar? Dieses Sturmgewehr kommt eher gemächlich daher, hat aber eine Menge Schaden auf Lager. Wenn ihr ein Fan der Scar seid oder bei Sturmgewehren eher Handling vor Tempo setzt, ist das eure Wahl.

Pro One-Shot-Kill auf alle Entfernungen

Sehr gutes Handling Contra Sehr langsames Movement (ADS, ZV-Geschwindigkeit)

Niedrige Feuerrate

Empfehlung: Haltet die Entfernungen zum Gegner so hoch wie möglich.

Die wendige AUG

Die One-Shot-Kill-Entfernungen der AUG, von TheXclusiveAce.

Warum die AUG? Diese Maschinenpistole kommt mit einer guten One-Shot-Reichweite und einem schnellen Movement. Aufgrund der hohen Feuerrate könnt ihr gegen Sturmgewehr-Spieler auf der niedrigen Reichweite sogar den ersten Schuss daneben setzen und habt den zweiten getroffen, bevor der Gegner im überhaupt im Visier ist.

Pro Hohe Mobilität

Sehr gute ZV-Geschwindigkeit

Hohe Feuerrate Contra Hat 2-Schuss-Reichweiten

Empfehlung: Erhöht eure One-Shot-Kill-Entfernung mit längeren Läufen.

Einzelschuss FR 5.56

Die FR 5.56 ist bisher das einzige Sturmgewehr von Modern Warfare, das standardmäßig mit einem Burst-Modus kommt.

Warum die FR 5.56? Dieses Sturmgewehr ist besonders, da es standardmäßig mit einem 3-Schuss-Modus kommt. Das Movement und der Schaden dieser Waffe sind vorbildlich, jedoch bleibt die Feuerrate unterm Durchschnitt. Um das ein wenig auszugleichen, nutzt den Einzelschuss-Modus.

Pro Zügiges Anvisieren

One-Shot-Kill auf alle Entfernungen

Gute ZV-Geschwindigkeit Contra Relativ langsame Feuerrate im Einzelschuss-Modus

Empfehlung: Spielt die Waffe im Einzelschuss-Modus, so ist die Feuerate deutlich höher.

Die unermüdliche PP-19 Bizon

Die One-Shot-Kill-Entfernungen der Bizon, von TheXclusiveAce.

Warum die Bizon? Diese MP kann mit HC-Regeln ihr Vorteile optimal auspielen. Die One-Shot-Reichweite kann durch längere Läufe erhöht werden und die Feuerrate hoch genug, um viele Sturmgewehre zu schlagen. Das große Magazin macht sie zu der besten Waffe für HC, wenn ihr einen Run&Gun-Stil pflegt.

Pro Hohe Mobilität

Sehr gute ZV-Geschwindigkeit

Hohe Feuerrate

Großes Magazin Contra Hat 2-Schuss-Reichweiten

Empfehlung: Erhöht eure One-Shot-Kill-Entfernung mit längeren Läufen.

Die tödliche AK-47

Die russische AK-47 kommt in vielen Ego-Shootern zum Zug und bietet ein ausgewogenes Gunplay.

Warum die AK? Dieses Sturmgewehr eignet sich ausgezeichnet für den Hardcore-Modus. Es bringt gute Mobilitäts-Werte, One-Shots auf allen Entfernungen und damit alles, was ihr braucht.

Pro Zügiges Anvisieren (ADS)

One-Shot-Kill auf alle Entfernungen

Bestes Movement der Sturmgewehre mit One-Shot-Kills auf allen Entfernungen

Gute Feuerrate Contra Auf kurzer Entfernung Nachteile gegen die schnelleren SMGs

Empfehlung: Lasst Gegner nicht allzu nah herankommen.

Andere Waffenklassen für taktische Situationen

Warum sind auf der Liste nur ARs und SMGs? Die anderen Waffenklassen kommen im HC-Modus mit einigen Nachteilen, wenn es um 1vs1-Situationen geht. Jedoch kann auch eine DMR oder eine Schrotflinte in den passenden Momenten im Vorteil und auch Sniper können so erfolgreich sein.

Doch in Sachen Movement und Schaden können die anderen Klassen einpacken und bieten nicht die richtigen Vorteile, die ihr im Hardcore-Kampf braucht.

Welche Waffen nehmt ihr im Hardcore-Modus? Ist euch hier eher hoher Schaden oder ein gutes Movement wichtig?