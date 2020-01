Call of Duty: Modern Warfare bietet schon von sich aus viele Herausforderungen, die zum Spielen anreizen. Aber was, wenn ihr die öde findet? Wir stellen euch einige Waffen-Builds vor, mit denen ihr euch Modern Warfare selbst herausfordernder gestaltet.

Was sind das für Builds? Die verschiedenen Setups und Builds, die wir euch hier zeigen, sind besondere Mod-Kombinationen für Waffen, die diese vollkommen verändern. Dabei können die Waffen plötzlich ganz anderen Gattungen angehören oder sich völlig anders spielen.

Ziel dieser Builds ist es, euch Waffen an die Hand zu geben, mit denen ihr das Spielgefühl von Modern Warfare verändert und euren eigenen Spielstil ordentlich aufmischt. Ihr sollt mit euch vertrauten Waffen kämpfen – aber auf eine Art, die ihr nicht kennt.

Vorweg: Die Setups sind teilweise recht schwer zu meistern und sind nicht „S-Tier“. Es handelt sich also nicht um die „besten Waffen“ und auch sicherlich nicht um die besten Waffen der jeweiligen Gattungen.

Die Builds sollen lediglich neue Nuancen in den Waffen und dem Gameplay aufzeigen und euch einen Anreiz geben, möglichst alles in Modern Warfare auszuprobieren.

Wie baue ich die Waffen?

Das braucht ihr dazu: Wer sich an unseren Builds probieren möchte, sollte sich vorher mit dem Waffenschmied-Feature von Modern Warfare auseinandersetzen. Das ist notwendig, um die Waffen zu bauen, die wir euch vorstellen.

Wenn ihr die Waffen in den Multiplayer-Modi einsetzen wollt, müsst ihr sie dazu auch noch leveln, denn viele der Aufsätze sind erst auf späteren Waffen-Leveln verfügbar. Wollt ihr sie nur ausprobieren, könnt ihr sie einfach in einem privaten Spiel zusammenbasteln.

CoD Modern Warfare: So levelt ihr schnell und bekommt XP für Level 55

Gefällt euch ein Build, könnt ihr in als eigenen Bauplan speichern und diesen benennen. Dann ist das Waffen-Setup genau wie ein Bauplan oder eine Blaupause einfach abzurufen und wird sofort auf die Waffe angewandt. Das erleichtert es euch auch, selbst nach euren Vorlieben die Builds anzupassen.

1. 725 – Die Scharfschützen-Schrotflinte

Was ist das für ein Setup? Die 725 gilt noch immer als stärkste Schrotflinte. Kurz nach Release von Modern Warfare gab es aber immer wieder Beschwerden darüber, dass sie viel zu stark sei.

Einige Spieler haben sie sogar einfach in ein tödliches Scharfschützengewehr umgebaut, obwohl sie als Schrotflinte so etwas gar nicht können sollte. Nach einigen Nerfs verschwand sie dann auch aus dem Fokus der Beschwerden. Ihr Sniper-Build klappt aber immer noch.

So baut ihr die Waffe

Diese Aufsätze benötigt ihr:

Grundwaffe: 725

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Tempus 32“ Wettbewerb

Visier: Brownlee 32mm-Zielfernrohr

Munition: Flintenlaufgeschosse

Extra: Vollmantelgeschoss

Dieses Setup macht die 725 zu einem Scharfschützengewehr, das auch auf die weitesten Distanzen noch genau treffen kann. Allerdings müsst ihr beachten, dass die Mündungsgeschwindigkeit geringer ist als bei Snipern, weswegen ihr stärker ausgleichen müsst.

Die 725 hat nur zwei Schuss, die sollten also sitzen. Mit den richtigen Tipps werdet ihr aber schnell zum wahren Profi-Scharfschützen.

Der Schalldämpfer auf der Waffe dient nur der Erhöhung der Reichweite und des Schadens. Er hilft aber auch dabei, unentdeckt zu bleiben. Was genau Schalldämpfer euch bringen, haben wir hier erklärt.

So baut ihr das Loadout

Diesen Build empfehlen wir:

Sekundärwaffe: X16 oder Pila

Blaues Extra: Kaltblütig oder Overkill (mit einer MP als Sekundärwaffe)

Rotes Extra: Geist oder Alarmiert

Gelbes Extra: Kundschafter

Gelbes Extra: Kundschafter Ausrüstung: Claymore und Rauchgranate

Feldaufrüstung: Munitionskiste, Mobile Deckung oder Taktikeinstieg

Wo setze ich den Build am besten ein? Da es sich um ein Scharfschützengewehr mit relativ langsamer Zielvisier-Zeit handelt, eignet sich der Build vor allem für große Karten oder den Ground-War-Modus.

Wer ein wenig mobiler und flexibler spielen möchte, kann das Visier weglassen und stattdessen etwa einen Tempus SlimGrip anbringen. Viele starke Spieler verzichten ohnehin auf Visiere.

Vor- und Nachteile:

Pro Starke Waffe auf lange Distanzen, tötet mit wenigen Treffern

Nützlich bei Freischaltung von „Splitter“- und „Wald“-Camos Contra erfordert viel Übung und gutes Sniper-Training

nur zwei Schuss, verzeiht kaum Fehler

2. Scar – Das DMR-Sturmgewehr

Was ist das für ein Setup? Bei diesem Setup handelt es sich um eine Version der Scar, die Spieler schon aus Counter-Strike kennen dürften. Dort war die Scar kein Sturmgewehr, sondern ein halbautomatisches Scharfschützengewehr.

In unserer Variante bauen wir die Scar zu einem DMR um, das sich schon ein wenig in Richtung Scharfschützengewehr bewegt.

So baut ihr die Waffe

Diese Aufsätze benötigt ihr:

Grundwaffe: FN Scar 17

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: FORGE TAC 20“ LC

Visier: Variables Zoom-Fernrohr

Schaft: XRK Obelisk Pro

Extra: Vollmantelgeschoss

So baut ihr das Loadout

Diesen Build empfehlen wir:

Sekundärwaffe: X16 oder Pila

Blaues Extra: Plünderer oder Kaltblütig

Rotes Extra: Hardliner oder Geist

Gelbes Extra: Schrapnell oder Kundschafter

Ausrüstung: Claymore und Schnappschussgranate

Feldaufrüstung: Totenstille und/oder Spezialmunition-Geschosse

Da bei diesem Loadout viele Kombinationen möglich sind, eignet sich bei diesem Build die Aktivierung des „Spezialisten“. Dadurch verzichtet ihr auf die verschiedenen Killstreaks und bekommt stattdessen mit mehr Kills weitere Extras.

Wo setze ich den Build am besten ein? Da es sich um ein DMR mit relativ hoher Kadenz und gutem Schaden handelt, könnt ihr es fast überall einsetzen. Lediglich schnelle und hitzige Modi wie Team-Deathmatch, Frei-für-Alle und Abschuss bestätigt solltet ihr damit meiden.

Vor- und Nachteile:

Pro Nützlich bei Freischaltung von „Splitter“- und „Wald“-Camos

größeres Magazin als die meisten DMR und Sniper Contra eher ungenau auf hohe Distanz

erfordert viel Übung

3. PKM – Das Maschinenpistolen-LMG

Was ist das für ein Setup? Mit diesem Waffen-Setup lassen sich wirklich gut Kills abstauben. Es nimmt das beste LMG zur Hand, die PKM, und verwandelt es in ein Sturmgewehr, das fast schon so mobil ist wie eine MP.

Ihr verzichtet bei diesem Build auf alles andere, um so viel Mobilität wie möglich zu erreichen. Das entsprechende Setup liefert euch dann eine recht ausgeglichene Waffe.

So baut ihr die Waffe

Diese Aufsätze benötigt ihr:

Grundwaffe: PKM

Lauf: Kompakter 18,2“-Lauf

Laser: 1mW-Laser oder taktischer Laser (besser, aber für Feinde sichtbar)

Schaft: Ohne Schaft

Griff: Gemustertes Griffband

Extra: Fingerfertigkeit

So baut ihr das Loadout

Diesen Build empfehlen wir:

Sekundärwaffe: .50 GS (etwa wie im Setup weiter unten), .357 (etwa als Schrotflinte) oder Kampfmesser

Blaues Extra: Plünderer, KRD oder Eiltempo

Rotes Extra: Hardliner

Gelbes Extra: Kampfgestählt

Ausrüstung: Semtex und Stim

Feldaufrüstung: Totenstille und/oder Munitionskiste (ohne Plünderer)

Wo setze ich den Build am besten ein? Vergleichbar ist der Build etwa mit unserem empfohlenen Run&Gun-Build der MP7. Ihr ladet zwar deutlich langsamer nach und seit etwas lahmer, dafür haut ihr deutlich mehr Schaden raus, seid auch auf Distanz stärker und generell präziser.

Ihr könnt damit also vor allem in schnelleren Modi punkten oder in taktischeren Formaten und Ground War, wenn ihr gezielt Stellungen überrennen wollt. Schaden und Frequenz der PKM sollten reichen, um mit verschanzten Gegnern kurzen Prozess zu machen, wenn ihr die Front brecht.

Vor- und Nachteile:

Pro Nützlich bei der Freischaltung von „Drachen“-Camos

hohe Mobilität

äußerst präzise aus der Hüfte und schnell im Visier Contra nicht mehr tauglich für stationären Einsatz wie das Bewachen von Gebieten

sehr lange Nachladezeit

4. Bizon – Die Maschinengewehr-MP

Was ist das für ein Setup? Dieses Setup ist quasi das Gegenteil von dem obigen PKM-Setup. Es macht aus einer eigentlich schnellen Bizon, die als MP eher für schnelle Spielstile gedacht ist, ein mächtiges „MG“ mit 84 Schuss in der Trommel.

Ihr verzichtet dabei auf die MP-typische Mobilität und baut dafür auf Reichweite, Schaden und Kontrolle – und das möglichst gleichmäßig.

So baut ihr die Waffe

Diese Aufsätze benötigt ihr:

Grundwaffe: PP-19 Bizon

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: 8,7“ Stahl

Munition: 84-Schuss Spiral-Magazine

Griff: Granuliertes Griffband

Extra: Vollmantelgeschosse

Wie schon bei der 725 dient der Schalldämpfer hier nur der Vergrößerung der effektiven Reichweite. Die Verschleierung der Schüsse ist sekundär.

So baut ihr das Loadout

Diesen Build empfehlen wir:

Sekundärwaffe: X16, 1911 oder Kampfmesser

Blaues Extra: Plünderer

Rotes Extra: Hardliner oder Abschusskette

Gelbes Extra: Schrapnell

Ausrüstung: Semtex oder Thermit (im Ground War) und Stim

Feldaufrüstung: Totenstille oder Spezialmunition-Geschosse

Wo setze ich den Build am besten ein? Da ihr mit diesem Build ähnlich spielt wie mit einem Sturmgewehr oder einem LMG, eignet er sich auch für ähnliche Einsatzbereiche. Ihr seid besonders gut darin, Stellungen zu halten und Gebiete zu sichern.

Modi mit taktischen Elementen wie Stellung oder Hauptquartier sind dabei euer Haupteinsatzbereich. Ein großer Vorteil des Setups ist die Genauigkeit der Waffe. Ab den ersten 10-20 Schüssen verzieht die Waffe quasi überhaupt nicht mehr, was präzise Kills im Dauerfeuer ermöglicht.

Vor- und Nachteile:

Pro Großes Magazin mit wenig Streuung bei Dauerfeuer

stark beim Bewachen von Gebieten

vergleichbar mit Sturmgewehren und LMGs, aber zählt als MP für Challenges Contra Munition/Schaden ist schwächer als bei LMGs

deutlich geringere Mobilität als andere MPs

5. Origin 12 – Die DMR-Schrotflinte

Was ist das für ein Setup? Dieses Setup fügt sich ziemlich genau zwischen der Effizienz einer Schrotflinte im Nahkampf und des DMR-Builds der Scar ein. Ihr baut die Origin 12 so um, dass sie auf kurze bis mittelweite Distanzen tödlich wird.

Der Vorteil gegenüber dem 725-Scahrfschützengewehr ist aber etwa, dass die Origin 12 halbautomatisch feuert und ein deutlich größeres Magazin besitzt. Ihr seid also weniger anfällig für Fehler, habt aber auch etwas weniger Reichweite und Präzision.

So baut ihr die Waffe

Diese Aufsätze benötigt ihr:

Grundwaffe: Origin 12

Lauf: FORGE TAC Präzision oder FORGE TAC Pfähler (ein klein wenig Genauer, bringt aber mehr Nachteile)

Visier: beliebiges Mittelstrecken-Visier, etwa Cronen C380 Pro-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff oder Schaft: FTAC Jäger

Munition: Flintenpatronen 8-Schuss-Magazine

Extra: Vollmantelgeschoss

So baut ihr das Loadout

Diesen Build empfehlen wir:

Sekundärwaffe: Kampfmesser oder 725 (mit Overkill)

Blaues Extra: Kaltblütig oder Overkill

Rotes Extra: Hardliner

Gelbes Extra: Aufdrehen oder Kundschafter

Ausrüstung: C4 oder Wurfmesser und Betäubung

Feldaufrüstung: Munitionskiste oder Trophy-System

Wo setze ich den Build am besten ein? Dieses Loadout ist überall da nützlich, wo sich DMRs auch sonst eignen – mit einem leichten Hang zu kürzeren Distanzen. Besonders mittlere und kleinere Karten sowie Modi mit taktischen Elementen sind gut für das Setup.

Wenn ihr Probleme beim Zielen habt, schraubt ein wenig an den Modifikationen. Die stärksten Aufsätze für besseres Aim findet ihr hier.

Vor- und Nachteile:

Pro Nützlich bei Freischaltung von „Splitter“- und „Wald“-Camos

Hohe Kadenz und tötet in wenigen Schüssen Contra eher ungenau auf höhere Distanz, benötigt genaues Zielen

eher kleines Magazin

Weitere besondere Builds

Welche Waffen gibt es noch? Neben den oben genannten Builds wollen wir euch noch ein besonderes Waffen-Setup vorstellen und auf einige weitere mögliche Setups eingehen. Da es sich bei dem Setup unten um eine Sekundärwaffe handelt, haben wir sie nicht in die eigentliche Liste aufgenommen.

Bonus: .50 GS – Tödliche Handkanone mit Behinderung

Was ist das für eine Waffe? Bei diesem Setup handelt es sich eher um eine Spaß-Waffe, die jedoch trotzdem ziemlich stark ist. Ihr baut die .50 GS („Desert Eagle“) in eine wahre Handkanone um, die selbst auf mittlere Distanzen mit zwei Schüssen töten kann.

Das Besondere an ihr ist jedoch, dass ihr mit ihr kaum zielen könnt. Das ist nicht unbedingt notwendig, macht die Spielerfahrung für euch aber lustiger (und für Gegner möglicherweise frustrierender). Es sorgt auf jeden Fall für Lacher.

So baut ihr die Waffe:

Grundwaffe: .50 GS

Mündung: Öldosen Schalldämpfer

Lauf: FORCE TAV Collstrecker

Abzug: Qualitätsbabzug

Griff: Gemustertes Griffband

Extra: Vollmantelgeschosse

Was macht sie so besonders? Obwohl dieses Setup wirklich stark ist, behindert ihr euch selbst ein wenig dabei. Denn durch den Öldosen-Schalldämpfer blockiert ihr eure Sicht.

Ihr müsst also etwas abschätzen, wohin genau ihr gerade zielt. Das ist zwar eigentlich ein Nachteil, hilft euch aber generell dabei, besser abschättzen zu können, wo Schüsse landen, ohne aufs Zielen angeweisen zu sein.

Außerdem fordert ihr euch selbst so etwas stärker heraus. Schafft ihr es, den Gegner umzunieten, ohne ihn überhaupt richtig zu sehen?

Geheime Waffen in Modern Warfare

Außerdem gibt es noch geheime Waffen in Modern Warfare. Dabei handelt es sich um bestimmte reale Waffen-Modelle, die namentlich nicht im Spiel vorhanden sind, sich aber durch Modifikationen von anderen Waffen ableiten lassen.

Wie ihr die geheimen Waffen von Modern Warfare baut, erfahrt ihr hier. Viele von ihnen sind nicht unbedingt stark, verändern aber wie die Builds oben auch den Spielstil. Das geheime G36 etwa ist aber auch gleich so stark, dass es selbst anderen Sturmgewehren den Rang ablaufen kann.

Wenn ihr noch weitere Builds und Setups sucht, mit denen ihr Modern Warfare aufpeppen könnt, findet ihr hier drei Builds, die ihr sicher nicht auf dem Schirm habt: