Was ist im Moment das beste Sturmgewehr? Welche Maschinenpistole ist gerade stark? Was sind die besten Waffen in ihren jeweiligen Kategorien? Wir zeigen Euch, welche Schießeisen im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare ihre Waffengattungen dominieren und deshalb aktuell die beste Wahl verkörpern. Das sind die jeweils besten Waffen in Call of Duty: Modern Warfare im noch jungen Jahr 2020.

CoD Modern Warfare – Beste Waffen nach Updates im neuen Jahr: Nach dem Release von Call of Duty: Modern Warfare gabe es bereits zahlreiche Updates, die an der Waffen-Balance im Multiplayer geschraubt haben. So wurden beispielsweise die 725er Schrotflinte und das Sturmgewehr M4A1 angepasst. Auch sind mit der Season 1 zwei neue Waffen ins Spiel gekommen – die Holger-26 und die Ram-7.

Wir haben uns deshalb alle Waffen nochmal zu Beginn des neuen Jahres 2020 angeschaut und die Liste etwas überarbeitet.

Was hat es mit der Auswahl auf sich? Das neue Call of Duty: Modern Warfare hat eine Menge Waffen zu bieten. Gerade im Multiplayer ist es für so manch einen Spieler alles andere als einfach, sich für ein bestimmtes Schießeisen zu entscheiden.

Doch mittlerweile haben sich einige Exemplare besonders hervorgetan und erfreuen sich bei vielen Spielern großer Beliebtheit.

Wie wurden die Waffen ausgewählt? Bedenkt, die Auswahl wurde zwar anhand von Feedback, Reviews und Meinungen aus der Community getroffen, aber auch die persönliche Meinung des Autors fiel bei der Wahl ins Gewicht.

Die hier besprochenen Waffen richten sich an Spieler, die gezielt nach den stärksten Waffen einer Gattung für ihren Spielstil oder besondere Herausforderungen suchen. Wir zeigen Euch hier:

Das stärkste Sturmgewehr

Die stärkste Maschinenpistole (SMG)

Die stärkste Schrotflinte

Das stärkste leichte Maschinengewehr (LMG)

Das stärkste DMR

Das stärkste Scharfschützengewehr

Die stärkste Pistole

Den stärksten Werfer

Außen vor lassen wir den Einsatzschild und das Kampfmesser, da sie die jeweils einzigen Waffen in ihrer Kategorie sind.

An anderer Stelle stellen wir Euch allgemein die 5 besten Waffen für den Multiplayer von Modern Warfare vor.

Sucht Ihr ein gutes Klassen-Setup zum Einstieg? Dann schaut mal hier rein: CoD Modern Warfare: Das beste Class Setup zum Einstieg in den Multiplayer

M4A1 – Das beste Sturmgewehr in Modern Warfare

Bei der M4A1 handelt es sich aktuell immer noch um die wohl beste Allround-Waffe des gesamten Spiels – trotz einiger Balance-Änderungen. Diese Waffe sitzt für viele immer noch auf dem Thron des kompletten Arsenals – auch wenn sie nun mehr Konkurrenz bekommen hat – beispielsweise in Form der geheimen G36.

Sie feuert sehr präzise, hat einen geringen und leicht zu kontrollierenden Rückstoß, teilt ordentlich Schaden aus, lässt sich gut aus der Hüfte beherrschen und verfügt über eine hohe Reichweite. Mit Aufsätzen lässt sich diese Waffe so modifizieren, dass sie im Prinzip auf alle Entfernungen konkurrenzfähig ist.

In Ihrem aktuellen Zustand deklassiert sie zwar nicht mehr ausnahmslos alle Sturmgewehre, doch ist immer noch die beste Waffen dieser Gattung. Kurzum: Spielt Ihr gerne Sturmgewehre, führt auch in 2020 noch kein Weg an der M4A1 vorbei.

Und so optimiert ihr die M4A1 noch zusätzlich: CoD Modern Warfare: M4A1 – Die besten Aufsätze und Setups

Pro Stark auf alle Distanzen

geringe TTK

vielseitig anpassbar Contra Kann vieles gut bis sehr gut, aber ist nirgendwo spitzenmäßig

Mögliche Alternativen:

Oden – geringere Feuerrate, größere Reichweite und Schaden, starker Allrounder. Hier ein starkes Setup dafür: CoD Modern Warfare: Dieses Setup für die Oden ist fast schon unfair

Die geheime G36 – eine Anwandlung der Holger-26

M13 – nahezu identische Werte, nur geringfügig schlechter

Kilo 141 – ähnliche Werte, zum Start verfügbar

CoD Modern Warfare: 10 Tipps, die euch das Spielen als Anfänger leichter machen

MP5 – Die beste Maschinenpistole (SMG) in Modern Warfare

Bereits in der Beta war diese MP überragend. Zwar wurde sie für die Release-Version von Modern Warfare abgeschwächt, was sie jedoch nicht davon abhält, den Thron der Maschinen-Pistolen für sich zu beanspruchen – wenn auch nur knapp vor der MP7 (Perfekt für Run&Gun-Spielstil) und der AUG.

Denn auch, wenn die MP5 als MP geführt wird, verhält sie sich aufgrund ihrer hervorragenden Reichweite und der Präzision fast schon wie ein Sturmgewehr. Zudem verfügt sie sogar über die gleiche Feuerrate wie die M4A1, hat einen für SMGs vergleichsweise geringen Rückstoß und ist vor allem auf weite Entfernungen unter den MPs im Prinzip konkurrenzlos, wobei sie auch im Nahbereich einfach alles wegmäht.

Wenn Ihr gerne versiert mit Maschinenpistolen spielt und nicht nur einen reinen Run&Gun-Stil bevorzugt, dann sollte die MP5 Eure erste Wahl unter den Maschinenpistolen sein.

Hier findet ihr einen ausführlichen Guide zu dieser Top-Waffe: CoD Modern Warfare: MP5-Guide – Die besten Setups und Aufsätze

Pro ausgeglichene Werte

nützlich für die meisten Bereiche

höhere Schussrate als Sturmgewehre Contra unterliegt der M4A1 auch auf mittlerer Distanz

bei Dauerfeuer auf größere Distanzen ungenau, anfällig gegen Scharfschützen

Mögliche Alternativen:

MP7 – höhere Schussrate, dafür weniger Schaden und Reichweite

PP-19 Bizon – etwas schwächere Werte, dafür deutlich größeres Magazin und mit den richtigen Aufsätzen ein wahres Biest

So baut Ihr die geheime Waffe MP5K in CoD Modern Warfare – Das kann sie

725 – Trotz Nerfs immer noch die beste Schrotflinte in Modern Warfare

Um die 725 hat es in der Community lange Streitereien gegeben. Vielen Spielern war sie einfach zu stark – Darum wurde die Pumpe mittlerweile schon 3 Mal generft.

In der Kategorie der Schrotflinten ist sie jedoch nach wie vor die stärkste Wahl. Auf naher Distanz macht ihr niemand etwas vor, die Schüsse sind tödlich und leicht zu treffen und selbst auf mittlere Distanz kann sie noch abräumen. Die 725 ist nun recht ausgeglichen und hat ihren Platz.

Wenn Ihr vorsichtig spielt und ein wenig auf Eure Bewegungen achtet, lassen sich mit dieser Wumme problemlos eine Menge Kills abräumen. Dass sie nur mit 2 Schuss geladen wird, die Ihr nacheinander anfeuern könnt, tut ihrer Performance keinen Abbruch.

Spielt Ihr gerne Schrotflinten, dann probiert unbedingt diese Waffe aus. Denn lange so bleiben wird sie mit Sicherheit nicht. Aktuell ist sie jedoch die mit Abstand beste Schrotflinte des Spiels.

Pro effektiv selbst auf mittlere Distanz

vielseitig anpassbar

mit einem Schuss tödlich auf 12 Meter Contra nur zwei Schüsse – wer nicht trifft, stirbt meist

recht starke Streuung und Rückstoß führen zu Inkonsistenz

Mögliche Alternativen:

R9-0 – vergleichbar starke Werte, schwächer auf Distanz, etwas stärker und schneller im Nahkampf

Origin 12 – halbautomatisch, verzeiht Verfehlungen, stark für kurze Distanz

PKM – Das beste leichte Maschinengewehr (LMG) in Modern Warfare

Leichte MGs sind eine sehr starke Waffengattung in Modern Warfare 2019 – besonders als montierte Waffe und vor allem in Ziel-basierten Modi, wo Ihr Objekte in kritischen Augenblicken unter massives Feuer legen könnt. Die beste Waffe in dieser Kategorie ist dabei die russische PKM.

Statistisch gesehen hat dieses MG die schnellste Time to Kill von allen automatisch feuernden Waffen im Spiel – wenn man Schadens-Multiplikatoren und Aufsätze außen vor lässt. Auch die Feuerrate ist gut, wodurch es Euch die Waffe im direkten Duell verzeiht, wenn mal ein Schuss daneben geht. Selbst dann solltet Ihr als Sieger aus einem Zweikampf gegen andere automatische Knarren hervorgehen.

Zudem ist die PKM sehr präzise und verfügt über 100 Schuss im Magazin, was Ihr sogar problemlos und im Prinzip ohne nennenswerte Nachteile auf 200 pushen könnt. Aufgestützt und in der richtigen Lane positioniert könnt Ihr binnen Sekunden ganze Teams zersägen. Habt Ihr dieses MG bisher vernachlässigt, solltet Ihr es also unbedingt ausprobieren.

Wie ihr das beste LMG noch weiter optimieren könnt, erfahrt ihr hier: Stärkstes LMG in CoD Modern Warfare – Beste Aufsätze und Setups zur PKM

Pro riesiges Magazin sorgt für Action ohne nachzuladen

aufgestützt fast so stark wie ein Schildgeschütz

äußerst Effektiv gegen Abschussserien wie VTOL-Jets Contra lange Nachladezeit macht einige Zeit verwundbar

schlechte Mobilität

Mögliche Alternativen:

MG34 – deutlich kleineres Magazin, dafür leichter zu kontrollieren, eignet sich besser für Treffer auf mittlerer Distanz

SAR-87 – kleineres Magazin, dafür deutlich schneller nachgeladen, verhält sich eher wie ein Sturmgewehr

MK2 Karabiner – Die beste DMR (Designated Marksman Rifle) in Modern Warfare

Die DMRs sind eine Art Mittelding zwischen den Sturmgewehren und den Scharfschützengewehren. Und das beste Gewehr dieser Art ist der MK2 Karabiner.

Diese Waffe ist sehr präzise und kann schon mit nur einem Schuss in den Oberkörper einen Feind niederstrecken. Auf mittlere bis weite Distanzen könnt Ihr in der richtigen Position den Feind zur Verzweiflung bringen, bevor er Euch überhaupt richtig ausmachen kann. Die MK2 hat zudem eine vergleichsweise hohe Feuerrate und spielt sich vom Handling her besser als die beiden anderen DMRs – wenn auch die Reichweite etwas darunter leidet.

Wenn Ihr Euch also als Sniper versuchen wollt, mit richtigen Scharfschützengewehren aber nicht so wirklich zurecht kommt, dann solltet Ihr unbedingt diese Waffe ausprobieren. Die Waffe macht wirklich Spaß und spielt sich mehr wie ein Sturmgewehr als eine Sniper, wodurch auch weniger begabte oder angehende Scharfschützen damit durchaus etwas reißen können.

Pro tödlich auf fast jede Distanz mit einem Schuss

hohe Kadenz, falls ein Schuss nicht reicht

aus der Hüfte recht genau, ähnlich wie eine Schrotflinte Contra unterliegt wegen längerer Anlegezeit vielen Sturmgewehren, MPs und Schrotflinten

unterliegt auf weite Distanz oft Scharfschützengewehren

Mögliche Alternativen:

Kar 98k – deutlich geringere Schussrate, dafür höherer Schaden, besonders auf Distanz stärker

Falls Euch DMRs liegen, könnt ihr auch das SCAR-17-Sturmgewehr in der DMR-Version ausprobieren.

CoD Modern Warfare: So levelt ihr schnell und bekommt XP für Level 55

AX-50 – Das beste Scharfschützengewehr in Modern Warfare

Bei den Scharfschützengewehren kommt es stark auf die Situation und den Modus an, den Ihr spielt. Welches der drei Gewehre Euch liegt, müsst Ihr im Endeffekt selbst entscheiden.

Das AX-50 bietet allerdings eine solide Grundlage für alle Modi und ist so gut anpassbar, dass sie mit den beiden anderen Waffen in jeder Kategorie zumindest konkurrieren kann.

Wer sich nicht jedes Mal auf eine neue Waffe einstellen will, aber gerne Scharfschütze spielt, der sollte zur AX-50 greifen. Ihre große Stärke liegt jedoch in Modi in kleinen Bereichen und mit viel Action wie Frei für Alle, Hauptquartier oder Team Deathmatch

Pro auf fast jede Situation anpassbar

stark auf große und mittlere Distanz

ideal zum „Quickscopen“ Contra Geradezugverschluss („bolt action“), Schüsse müssen sitzen oder man ist verwundbar

braucht einige Waffen-Level, um wichtige Aufsätze zu bekommen (wie Mündungsbremse und Visiere)

Mögliche Alternativen:

Dragunov – Halbautomatisch, besonders für mittelgroße Modi mit wichtigen Punkten wie Herrschaft geeignet

HDR – „das“ Scharfschützengewehr, extrem stark auf große Distanz und in großen Modi wie Bodenkrieg

7 Tipps, um als Sniper in CoD Modern Warfare richtig abzuräumen

X16 – Die beste Handfeuerwaffe in Modern Warfare

Handfeuerwaffen kommen vergleichsweise selten zum Einsatz und dienen im Prinzip nur als Backup, doch wenn Ihr eine verlässliche Pistole sucht, dann ist die X16 eine sehr gute Wahl.

Auch wenn diese Pistole im Vergleich zum .357er Revolver oder der .50 GS optisch etwas zahm wirkt, so schlägt sie diese Exemplare gerade im Nahbereich mit ihrer hohen Feuerrate, dem exzellenten Handling und Kontrolle sowie bei der Mobilität. Ein Fehlschuss mit der X16 in der Hitze eines engen Gefechts ist weitaus verzeihlicher als mit den eben genannten schweren Geschützen.

Ähnlich wie die M4A1 bei den Sturmgewehren ist die X16 der perfekte Allrounder der Pistolen. Sie ist leicht zu handhaben, ist zuverlässig, präzise, feuert schnell und verkörpert somit die beste Wahl für diesen Slot.

Pro größeres Magazin verzeiht Fehlschüsse

leichte Handhabung für hektische, kurze Distanz

wenig Rückstoß für genaueres Zielen Contra geringerer Schaden als andere Pistolen

geringe Mannstoppwirkung, falls der Gegner in den Nahkampf geht

Mögliche Alternativen:

.50 GS – „Handkanonen“ mit enormem Schaden und optional hoher Mannstoppwirkung (Verlangsamung) aber hohem Rückschlag

.357 – ähnlicher Schaden und Stoppwirkung wie die .50 GS, selbst auf mittlere Distanz tödlich, aber lange Nachladezeit

Vollstrecker Medaille in CoD Modern Warfare – So leicht bekommt ihr sie

Pila – Der beste Werfer in Modern Warfare

Werfer sind gut gegen verbarrikadierte Spieler, aber auch nervige Drohnen und anderes Fluggerät können damit vom Himmel geholt oder Fahrzeuge ausgeschaltet werden. Die eierlegende Wollmilchsau und zugleich die beste Wahl ist in dieser Waffengattung der Pila-Raketenwerfer.

Zunächst einmal ist das der erste Werfer, den Ihr in die Hände bekommt. Mit ihm könnt Ihr dann beispielsweise schon recht früh und problemlos luftgestützte Killstreaks wie Helis oder den VTOL-Jet vom Himmel holen und Euren Feinden damit potentielle Kills verwehren. Euer Team wird es Euch danken. Zudem hat dieser Werfer die Option, frei abgefeuert zu werden, womit er auch verschanzte Feinde durch beispielsweise Fenster oder andere Öffnungen locker ausheben kann.

Gegen Fahrzeuge ist der Pila nicht wirklich effektiv, doch gegen Infanterie und Luftziele ist er die beste Wahl. In Ground War lohnt sich deshalb auch mal ein anderes Werfer-Exemplar, in so gut wie allen anderen Modi solltet Ihr aber auf den Pila setzen, wenn Ihr einen Werfer mitnehmen wollt.

Pro früh verfügbar

nützlich für Luft- und Infanterie-Abwehr

starke Boden-Kontrolle, um Gegnern den Vorstoß zu verwehren oder Camper auszuräuchern Contra wenig Munition

schwach gegen Panzer

Mögliche Alternativen:

JOKR – visiert Ziele an und verfolgt sie, stärker gegen Panzer und Abschussserien, nutzlos gegen Infanterie

Lust auf eine Challenge in CoD Modern Warfare? Probiert diese 5 verrückten Builds

Welche Waffen lohnen sich noch?

Viele Waffen bieten Euch Baupläne, mit denen Ihr bereits vorgefertigte und ausgerüstete Waffen ausrüsten könnt. Diese Waffen sind häufig besonders für Einsteiger nützlich oder für Spieler, die mit dem Gunsmith-Feature nicht zurechtkommen.

Wer sich jedoch etwas besser mit der Materie auskennt oder einfach gerne neue Dinge ausprobiert, der kann sich bis zu 19 geheime Waffen in Modern Warfare bauen. Diese sind teilweise recht stark und verändern die Eigenschaft einer Waffe so sehr, dass sie eigentlich in einen ganz anderen Bereich fällt – etwa eine AK-47, umgebaut in ein leichtes MG, das es sehr gut mit der PKM aufnehmen kann.

Sucht ihr generell Tipps, mit denen ihr besser werden könnt? Dann schaut euch diese Artikel an:

Was haltet Ihr von dieser Auswahl? Habt Ihr andere Präferenzen und würdet andere Waffen an die Spitze bestimmter Kategorien setzen? Oder deckt sich diese Liste mit Euren Erfahrungen?