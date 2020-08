In Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone wurde die neue Season 5 vorgestellt. Hier findet ihr alles, was euch zum Start und in Zukunft erwartet.

Wann startet Season 5? Die neue Season 5 startet am 5. August um 8:00 Uhr morgens auf allen Plattformen gleichzeitig. Das Update wird je nach Plattform unterschiedlich groß.

PlayStation 4: 33,9 GB

Xbox One: 49,8 GB

PC: 54,2 GB (für Spieler mit Modern Warfare) und 47,7 GB (Spieler nur mit Warzone)

Auf der PlayStation kann man sich mit einem Pre-Load auf die Season vorbereiten. Und die bringt einiges an Inhalten mit.

Das erwartet euch zum Start von Season 5

Das steckt in der Roadmap: Über den offiziellen Kanal zeigten die Entwickler schon einmal, was euch in der neuen Season erwartet. Die Roadmap ist voll mit neuen Inhalten.

Der neue Operator Lerch kommt zu Beginn von Season 5.

Neuer Operator: Direkt zum Start der neuen Season kommt auch der neue Operator „Lerch“ ins Spiel, den wir auch schon aus dem Trailer kennen. Der gehört einer neuen Fraktion an – der Sicherheitsfirma Shadow Company. Später im Laufe der Season werdet ihr noch den neuen Operator Velikan bekommen können.

Das erwartet euch auf der Warzone-Map: Die Warzone-Map wird in der kommenden Season ein paar Änderungen durchmachen. Zum einen öffnet sich das große Stadion auf der Map. Zum anderen öffnet sich die Verdansk Train Station – und passend dazu kommt auch der riesige Fracht-Zug auf die Map. Der rollt unaufhaltsam über die Map und kann von euch taktisch ausgenutzt werden.

Das Stadion ist nun offen

Außerdem kommen neue „Exterior Ascenders“ ins Spiel. Die bringen euch schnell auf hohe Gebäude rauf – nützlich, wenn sich dort ein fieser Sniper versteckt hat.

Zu guter letzt kommt der Modus „Mini Royale“, der schnellebiger ablaufen soll als der gewohnte Modus. Es landen weniger Operators auf der Map, und es sollen laut dem Blogpost „nur die ersten und letzten 5 Minuten eines normalen Battle Royale“ gespielt werden.

Das klingt so, als würde sich der Gaskreis deutlich schneller schließen oder schneller klein werden, als ihr es bisher gewohnt seid. Hier werdet ihr immer in Bewegung sein und viele Kills erzielen müssen.

Der neue Zug rast durch die Map

Neue Waffen: Mit dem Start der neuen Season kommen auch neue Waffen ins Spiel. Dabei handelt es sich um das neue Sturmgewehr AN-94 und die neue MP APC9. Außerdem könnten noch zwei weitere Waffen im Laufe der Season hinzukommen.

Neue Maps und Modi im Multiplayer: Gleich zum Start der neuen Season kommen vier neue Karten für den Multiplayer ins Spiel.

2 neue 6vs6-Maps – Suldal Harbor und Petrov Oil Rig

Die neue Bodenkrieg-Karte Verdansk Int. Airport

Un die neue Feuergefecht-Karte Livestock

Die neue Map Suldal Harbor erwartet euch

Dazu kommen auch neue Multiplayer-Modi und Missionen. Zum Start der Season könnt ihr „Search and Destroy Double Down“ ausprobieren. Der orientiert sich am gewohnten „Search and Destroy“ – aber mit 12v12 statt 6v6 Spielern.

Im Laufe der Season wird es noch weitere Inhalte für MW & Warzone geben. Neben den erwähnten Waffen und Operators kommen beispielsweise weitere Multiplayer-Modi wie „King Slayer“ für Warzone und ein nicht weiter beschriebenes Mid-Season-Event.

Außerdem kommen eine weitere, bisher unbekannte Waffe, eine neue Nahkampfwaffe und ihr könnt wie gewohnt wieder einen Battle Pass abarbeiten und euch Belohnungen sammeln.

Übrigens kommt mit der neuen Season auch noch ein Feature, das eigentlich niemand braucht, aber jeder will: Es wird möglich sein, im laufenden Spiel eure Waffen zu inspizieren.