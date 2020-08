Mini Royale ist der neue Kracher bei CoD Warzone – So läuft der Action-Modus ab

Die neue Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone bringt ein „Mini Battle Royale“ ins Spiel, das euch die ganze Warzone-Action in nicht einmal der Hälfte der Zeit erleben lässt. MeinMMO stellt euch den neuen Modus vor.

Was ist „Mini Royale“? Die Call of Duty: Warzone erfindet sich mit neuen Modi regelmäßig neu. So liefen bereits:

Juggernaut-Royale – Hier konnten die Panzeranzüge in Verdansk gefunden werden.

Klassisches BR – Weniger Warzone-Features, erinnert eher an das BR bei PUBG.

Stimulus BR – Solange man 4.500 $ auf dem Konto hat, spawnt man immer wieder. Der Gulag ist deaktiviert.

200 BR – 200 Spieler, statt der üblichen 150 Soldaten.

Auch mit dem Start der Season 5 gibts einen neuen Modus: Mini Royale. Hier habt ihr weniger Spieler, dafür aber ein kleineres Schlachtfeld und auch deutlich weniger Zeit bis zum Ende des Matches. Die Regeln des neuen Action-Modus stellt euch MeinMMO vor. Hier gibts die Patch-Notes des kompletten 50GB-Updates der Season 5.

Mini Royale geht als Trio-Modus an den Start.

Neues Battle Royale für alle, denen das normale BR zu lange dauert

Wie unterscheidet sich der Modus vom normalem BR? Im Blogpost zur Season 5 beschreiben die CoD-Macher den Modus mit den Worten: „Hier gibt es nur die ersten und die letzten 5 Minuten eines normalen Battle Royales“ und treffen damit schon den Nagel auf den Kopf.

Die übliche Warzone-Action wird zusammengestaucht auf nicht einmal die Hälfte der üblichen Match-Zeit. So kommt zum Beispiel eure erste kostenlose Ausrüstungs-Kiste schon nach knapp 1:30 Minuten und der gefährliche Gaskreis ist nach 12:00 Minuten schon so klein, wie sonst im Late-Game einer normalen Runde Warzone. Hier die Details:

Mini Royale startet als Trio-Match

Nur 78 Spieler

Das Spielfeld ist beim Start nur circa 1/3 so groß wie üblich

Gesamte Spielzeit maximal knapp 15 Minuten

Gulag schließt nach 5:10 Minuten

Ausrüstung-Drop kommt nach 1:50 Minuten

Nach 12:40 Minuten startet der Endgame-Kreis

Der Fokus des Modus liegt klar auf Action. Das manchmal etwas lahme Mid-Game der Warzone verschwindet fast völlig und wird durch Kugeln der Feinde ersetzt, die andauernd in eure Richtung fliegen. Der Modus eignet sich deshalb optimal für Spieler, welche die langen Konzentrations-Phasen der üblichen BR-Matches abschrecken.

Kreis Timer im Mini Royale (in Minuten)

Kreis Offen Schließt Gesamt 1 1:50 3:20 5:10 2 1:15 2:10 8:35 3 1:00 1:30 11:05 4 0:45 0:50 12:40 Nach 12:40 Minuten startet schon der Endgame-Kreis

Gleich zum Start des Matches fehlt ein ordentliches Stück Spielfeld.

Mini Royale lässt euch kaum Zeit zum Luftholen

Brauche ich andere Taktiken? Viele eurer üblichen Taktiken könnt ihr in diesem Modus vergessen. Es bleibt kaum Zeit, um einen Auftrag zu erledigen oder Geld fürs Loadout zu sammeln. Zumal ihr bereits nach nicht einmal 2 Minuten eine kostenlose Ausrüstungs-Kiste geschenkt bekommt.

Sprecht eure Trio-Loadouts ab und spielt vom Start weg so, als wärt ihr bereits im Endgame – also mit Vollgas. Dabei hilft euch der erste Gaskreis. Im Gegensatz zum ersten Kreis während einer normalen Runde Warzone, könnt ihr vor dem Gas hier locker flüchten und direkt mit dem Gas Richtung Zone laufen.

Der neue Modus spielt sich schnell und angenehm. Zwischen dem Start und der entscheidenden Phase liegt maximal eine kurze Ruhepause, in der ihr euch sammeln und besprechen solltet. Ansonsten seid ihr die ganze Zeit auf der Jagd oder auf der Flucht, bis es zum taktischen Showdown nach spätestens knapp 12 Minuten kommt.

Was sagt ihr zu dem neuen Action-Modus der Warzone? Ein Hauch von „Shipment 24/7“ in Verdansk?