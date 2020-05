CoD Warzone: Alle Infos zu Gas, Gasmaske und Tipps zum Überleben

Der Gas-Kreis der Call of Duty: Warzone verkleinert das Spielfeld im Laufe des Matches und kann ziemlich aufdringlich werden. Holt euch hier Infos zur Geschwindigkeit des Gases, wie ihr lange dort überleben könnt und eure Flucht optimal plant.

In der Call of Duty: Warzone wird man ständig von Gegnern und dem Gas gejagt. Feindliche Soldaten lassen sich austricksen, doch das Gas macht keine Kompromisse. MeinMMO liefert Infos zu:

Schaden des Gases

Gas-Timer aller Kreise

Gas-Geschwindigkeit vs. Lauf-Tempo

Einzelheiten zur Gasmaske

Im Gas überleben

Änderungen mit Update 1.20

Der Kreis kann der größte Feind, aber auch ein starker Verbündeter sein. Mit den Eckdaten der unterschiedlichen Gas-Kreise wisst ihr immer ganz genau, ob ihr noch genug Zeit habt, um in die nächste Zone zu kommen und wie lange ihr mit unterschiedlichen Ausrüstungen überleben könnt.

Die wichtigsten Mechaniken des Gases in der Übersicht

Der englische YT-Kanal „Tech Guides“ hat sich die Mechaniken des Gases genauer angesehen und in einem englischen YouTube-Video zusammengefasst, das wir hier für euch eingebunden haben:

Schaden des Gases

Mittlerweile gibt es unzählige Battle Royales auf dem Markt und viele gehen mit der Mechanik der Spielfeld-Verkleinerung ein wenig anders um. CoD Warzone verzichtet auf komplizierte Schadensanpassungen des Kreises und macht es so ziemlich berechenbar, wie lange ihr im Kreis überleben könnt:

Gas-Kreis macht zu jedem Zeitpunkt des Matches den gleichen Schaden

Die Entfernung zum inneren Kreis macht keinen Unterschied, ihr kriegt immer den gleichen Schaden

Panzerung hat keine Auswirkung auf den Gesundheitsverlust Ihr überlebt ohne Ausrüstung maximal 12 Sekunden im Kreis (knapp 8,5 Schaden/Sekunde)



Gas-Timer aller Kreise

Die unterschiedlichen Kreisphasen haben beinahe alle einen anderen Timer. Die Zeiten werden zum Match-Ende meist kürzer. Im ersten Teil einer Stufe (z.B. 1-1) schließt sich der Kreis noch nicht. Seine Schließung wird nur angekündigt und ihr habt noch so lange Zeit, bis ihr euch auf den Weg machen solltet. Die zweite Zeit steht für die Dauer in Minuten, die der Kreis zum Schließen braucht (z.B. 1-2):

Stufe Zeit Gesamt 1-1 3:40 1-2 4:30 8:10 2-1 1:30 2-2 3:40 13:20 3-1 1:15 3-2 2:50 17:25 4-1 1:00 4-2 1:50 20:15 5-1 1:00 5-2 1:10 22:25 6-1 0:45 6-2 0:50 24:00 7-1 0:30 7-2 0:50 25:20 8 1:40 27:00

Nach der Schließung des 4. Kreises schließt der Gulag. Wer bis dahin nicht in dem Kurzeit-Knast war, kriegt nun auch keine zweite Chance mehr. Der letzte Kreis schließt sich direkt, ohne fixe Phase. Nach 27:00 Minuten Match-Zeit ist kein Spielfeld mehr übrig.

Zum Ende des Matches bleibt kaum Spielfeld übrig und es kommt zum letzten Kampf.

Gas-Geschwindigkeit vs. Lauf-Tempo

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ihr vor dem Gas-Kreis in bestimmten Situationen fliehen könnt, hilft es, zu wissen, wie schnell man überhaupt vorankommt. „Tech Guides“ hat hierfür ein paar sportliche Sprints hingelegt und die ungefähren Bewegungs-Geschwindigkeiten der Waffenklassen untereinander verglichen:

Faust und Pistole 100 Meter – 0:15 Minuten 400 Meter – 1:00 Minute

Maschinenpistolen 100 Meter – 0:16 Minuten 400 Meter – 1:04 Minute

Sturmgewehre und Sniper 100 Meter – 0:17 Minuten 400 Meter – 1:06 Minute

Leichte Maschinengewehre und Raketenwerfer 100 Meter – 0:18 Minuten 400 Meter – 1:10 Minute



Es gibt noch ein paar Tricks, mit denen ihr schneller über die Map kommt, wie den Taktik-Sprint und auch Fahrzeuge helfen manchmal. Doch zu Fuß solltet ihr für 100 Meter 20 Sekunden einplanen bzw. 1:00 Minute für 300 Meter.

Setzt euch eine Markierung am Rand des inneren Spielfeldes, rechnet euch aus, wie lange ihr bis dahin theoretisch braucht und vergleicht die Zeit mit dem Kreis-Timer. Beachtet auch das Terrain. Das Bewegen über Klippen oder Felswände ist so eine Sache in der Warzone.

Behaltet auch im Hinterkopf, dass sich das Spielfeld schneller schließt, je weiter das Kreisende vom nächsten Kreis weg ist. Ist der nächste Kreis schon ziemlich nah bei euch, kommt das Gas nur langsam. Wenn ihr richtig weit weg seid, schließt sich der Kreis sogar schneller, als ihr laufen könnt. Das gilt aber nur für den ersten Kreis. Schon die zweite Phase könnt ihr meist ohne Probleme mitlaufen.

Wenn es knapp wird, ihr aber nur große Waffen dabei habt, werft eine eurer Waffen über das Inventar weg. Ohne Schießeisen rennt es sich gleich viel besser.

Gasmasken-Zeit und Animation ausnutzen

Das einzige Item der Warzone, das euch vor dem Gas schützen kann, ist die Gasmaske. Die findet ihr hin und wieder in Kisten oder als Belohnung eines Plünderung-Auftrags.

Mit der Gasmaske verdoppelt ihr die Zeit, die ihr in der tödlichen Zone bleiben könnt. Insgesamt hält eine Gasmaske 12 Sekunden. Wenn ihr eine im Inventar habt, seht ihr das unten links bei den Rüstungs-Platten.

Habt ihr eine Gasmaske, seht ihr das Symbol neben euren Rüstungs-Platten. Jedes Segment der „Masken-Gesundheit“ steht dabei für 2 Sekunden Schutz. Quelle: YouTube

Sobald ihr dann ins Gas kommt, setzt eure Spielfigur die Maske auf und brauch dafür kurz seine Hände, was schießen unmöglich macht. Doch es gibt Wege, die Gasmasken-Animation zu verhindern oder Ausrüstung, mit denen ihr dann trotzdem schießen könnt. „Ulterior Covert“ hat in einem kurzen englischen YouTube-Video die Varianten vorgestellt:

Herzschlagsensor – Unterdrückt die Animation komplett, doch ihr könnt nicht feuern

Stim – Unterdrückt die Animation und ihr könnt noch aus der Hüfte feuern

Taktische Granaten – Verhindern ebenfalls die Animation, nach dem Werfen könnt ihr direkt feuern

Akimbo – Normale Animation, aber eine Waffe bleibt feuerbereit

Wenn ihr euch ansehen möchtet, wie das aussieht, haben wir das Video hier für euch eingebunden:

Überlebens-Timer mit allen Ausrüstungen

„Tech Guides“ hat sich dann noch alle Items angeschaut, die dabei helfen, länger im Gas zu überleben und die maximale Überlebens-Dauer ermittelt:

So lange überlebt ihr im Gas:

Gasmaske (12 Sek.)

Normale Gesundheit (12 Sek.)

Stim (12 Sek.)

Selbst-Wiederbelebung (28 Sek.)

Munitionskiste (24 Sek.) Macht maximal 1:28 Minuten



Sobald Gasmaske und Gesundheit aufgebraucht sind, könnt ihr die Zeit im Gas mit Stims verlängern. Um den Stim zu benutzen, braucht ihr knapp 2 Sekunden. Hier ist also Timing gefragt.

Geht ihr dann K.O., kriegt ihr mit einem Selbst-Wiederbelebungs-Token fast eine halbe Minute dazu. Es dauert 7 Sekunden, um das Token zu benutzen. Setzt ihn daher ungefähr bei der Hälfte eurer „Ausbluten“-Leiste ein.

Um die Zeit noch weiter zu verlängern, schnappt euch eine Munitionskiste und frischt eure Stim-Reserven auf. So kriegt ihr nochmal pro Stim knapp 12 Sekunden. Wenn ihr zu viert seid und alle eine Munitionskiste dabei haben, könntet ihr theoretisch sogar 2:40 Minuten im Gas überleben.

Mit einem Team und einer Ladung Munitionskisten könnt ihr lange im Gas überleben.

Patch 1.20 – Geschwindigkeits-Änderungen beim Gas

Mit dem großen Update 1.20 kamen einige Neuerungen ins Spiel, wie Master-Camo für alle Waffen oder ein neuer Vertrag, der jedoch nicht ganz so gut ankam. Dazu gabs einige Änderungen beim Gaskreis der Warzone:

Die Zeit, bis der erste Kreis beginnt sich zu schließen, ging von 4:30 Minuten auf 3:40.

Ansonsten sind alle Zeiten, in welcher der Kreis ruhig ist, gleich geblieben.

Ab Stufe 2 dauert das „Zusammenziehen“ des Kreises länger. Stufe 2 von 2:30 Minuten auf 3:40 Stufe 3 von 2:00 Minuten auf 2:50 Stufe 4 von 1:30 Minuten auf 1:50 Ab Stufe 5 zwischen 5 – 10 Sekunden länger

Durch die Änderungen ist der Gulag 1:30 Minuten länger geöffnet (20:15) und der Kreis braucht 2 Minuten länger zum kompletten Schließen (27:00).

Alle in unserem Guide weiter oben angegebenen Zahlen sind bereits aktuell.

Manchmal hilft ein kleiner Wissensvorsprung, um in bestimmen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen und bis zum Ende stehenzubleiben. Eine richtig stabile Grau 5.56 kann hier auch nicht Schaden, doch vor dem Gas schützt euch nur gute Planung.