Mit dem neusten Patch für Call of Duty: Warzone kamen etliche Änderungen, die in den Patch Notes nicht aufgezählt wurden. Diese „geheimen Änderungen“ bringen unter anderem ein eigentlich selbstverständliches Feature, das Spielern seit Release fehlt.

Was ändert sich? Ihr könnt in Warzone nun Waffen wegwerfen – etwas, das sich Spieler schon lange wünschen. In den allermeisten Battle Royale ist es möglich, eine aufgenommene Waffe einfach wegzuwerfen, etwa um sie Teamkameraden zu geben, wenn diese keine Waffe haben.

In Warzone war das bisher allerdings nicht möglich. Wer seine Waffe loswerden wollte, musste eine neue finden, um die alte damit zu ersetzen. Seinen Freunden eine Waffe abzugeben, war so nicht möglich.

Wie der YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce herausgefunden hat, sind im neusten größeren Update 1.20 vom 29. April geheime Änderungen implementiert worden. Eine davon ist die Möglichkeit, Waffen einfach auf den Boden zu werfen.

Damit ist es nun möglich, euren Teamkameraden Waffen zu überlassen, wenn diese etwa gerade aus dem Gulag wiederkommen und nichts als eine Pistole haben. Das vollständige Video mit den geheimen Änderungen des Updates findet ihr hier:

Geheime Änderungen in Patch 1.20

Weitere, große Änderung für Warzone: Als zweiten, großen Punkt an Änderungen mit dem Patch hat Ace entdeckt, dass die Kisten in der Warzone nun nicht mehr garantiert oder weniger Geld enthalten – zumindest im Spiel mit Freunden zu dritt oder zu viert.

Zuvor konnten in den leuchtenden Kisten etwa zwischen 500$-3000$ zu finden sein. Mittlerweile ist das kein garantierter Inhalt mehr. So fällt es Spielern nun schwerer, sich wichtige Items in Warzone zu kaufen.

Darunter fallen Gegenstände wie Wiederbelebungen oder die Drohne (UAV). Das führt dazu, dass aggressive Spielweisen nun eher bestraft oder schwieriger durchzuführen werden, weil den Spielern die Möglichkeit zur Aufklärung und Wiederbelebung erschwert wird.

Das UAV ist ein wichtiges Werkzeug für aggressive Spieler in Warzone.

Was ändert sich noch? Das Update hat ebenfalls einen der Verträge von Warzone gestrichen, die Kopfgelder, was nicht dokumentiert wurde. Der neue Vertrag zur Wiederbelebung des gesamten Teams hat ihn einfach ersetzt.

Das kam bei den Spielern allerdings gar nicht gut an und führte zu einem großen Protest. Der Widerstand war offenbar so groß, dass diese Änderung in einem „Notfall-Patch“ am 30. April schon wieder rückgängig gemacht worden ist.

In Warzone ändert sich zusätzlich die Dauer, für die einige Killstreaks aktiv bleiben, von nur etwa einer Minute auf ganze zehn. Das betrifft unter anderem den Schild, das Trophy-System und das Schildgeschütz.

Änderungen am Multiplayer

Es gibt allerdings auch einige Änderungen für den Multiplayer-Modus von Modern Warfare. Hier ändert sich laut Ace das Verhalten des Scharfschützengewehrs Dragunov sowie die Feuergeschwindigkeit von leichten Maschinengewehren. Die sollen dadurch nun deutlich stärker werden.

Obwohl das alles fast durchweg gute Änderungen sind, sind Ace und etliche andere Spieler mittlerweile von der Patch-Politik und der Kommunikation ziemlich genervt. Es stört sie, dass andauernd undokumentierte Änderungen kommen und sie können es kaum nachvollziehen.

Insbesondere so etwas wie das Wegwerfen von Waffen ist etwas, das die Spieler sich gewünscht haben und über das sie sich gefreut hätten. Dass so etwas nur durch Zufall und intensives Testen gefunden werden kann, stört die Spieler.