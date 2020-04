In Call of Duty: Warzone kam mit dem Update 1.20 ein neuer Vertrag ins Kriegsgebiet. Obwohl er eigentlich ganz cool ist, beschweren sich viele Spieler drüber. Denn ein anderer wichtiger Vertrag wurde dafür gestrichen.

Was ist das für ein neuer Vertrag? Seit dem riesigen Update 1.20 vom 29. April könnt ihr in Call of Duty: Warzone die starken Belohnungen eines neuen Vertrages erspielen. Aktiviert ihr „Most Wanted“ seid ihr 5 Minuten als kleine, rote Krone auf den Maps sichtbar und dementsprechend einem großen Risiko ausgesetzt.

Überlebt ihr euren Vogelfrei-Timer, spendiert der Vertrag euren erledigten Team-Mitgliedern einen Respawn. Statt also die 4.500 $ in die Kauf-Stationen zu stopfen, holt ihr eure Kumpels wieder zurück aufs Schlachtfeld. Zumindest, wenn alles glattläuft – Nicht so wie beim CoD-Streamer „TimTheTatman“ der sich etwas zu früh gefreut hat.

Im „4er BR“ spart ihr so bei 3 erledigten Team-Mates bis zu 13.500 $. Die höchste Belohnung, die ein Vertrag in der Warzone abwerfen kann und eine starke Möglichkeit für überlebende Spieler, ihrem Team eine neue Chance zu liefern. Doch der Vertrag kam nicht so gut an, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Denn ein anderer wichtiger Vertrag verschwand dafür fast komplett aus der Warzone: Die Kopfgeldjagd.

Mit „Most Wanted“ könnt ihr gefallene Team-Kollegen zurückholen.

„Most Wanted“ verdrängt „Bounty“ – Ändert den Match-Ablauf deutlich

Warum war Kopfgeld so wichtig? In der Warzone laufen die Matches oft nach einem bestimmten Schema:

Landung bei einem Hot-Spot mit voller Action

Während des Mid-Games irgendwie die Konzentration hochhalten

Im Endgame gehts im Sekundentakt ab und Gegner können aus allen Richtungen kommen Zwischendurch der obligatorische Besuch im Gulag



Um das etwas lahme Mid-Game aufzuwerten und den Fokus in dieser Zeit nicht zu verlieren, setzte man oft auf die Kopfgelder. Hier bekamt ihr einen Gegner auf der Karte angezeigt und konntet den Feind dann gezielt jagen. Oft war das Ziel dann noch Teil eines Teams, das quasi als Neben-Quest gleich mit erledigt wurde.

Das brachte mehrere Minuten Action, die man sonst wahrscheinlich mit campen verbracht hätte oder mit den eher ruhigen Verträgen „Aufklärung“ und „Plünderung“. Es konnte zwar auch immer mal schiefgehen, aber die Kopfgeldjagd war der beste Vertrag, um sein Momentum nach einem guten Start aufrecht zu halten. Hier nochmal die Verträge in der Übersicht:

Plünderung, Kopfgeldjagd und Aufklärung – Was bringen die Verträge der Warzone?

Wie beeinflusst das jetzt die Matches? Besonders jetzt zum Start der neuen Verträge laufen die Matches für einige Spieler deutlich anders ab. Statt im Mid-Game mit den Kopfgeld-Verträgen die Action zu fördern, steigt die Neigung zum Campen, da angeschlagene Teams mit den Verträgen ihre Teams zurückholen wollen.

Schon vorher gab es viele Möglichkeiten, um nach dem K.O. wieder am Spiel teilzunehmen:

Team-Kameraden können Wiederbeleben

Es gibt Selbst-Wiederbelebungs-Token

Nach dem kompletten Tod gehts einmal in den Gulag

Erledigte Team-Mates können mit 4.500 $ zurückgekauft werden

Nun kommt eine weitere Respawn-Möglichkeit dazu und zum Ende hin dürften sich noch mehr Spieler im Match tummeln. Während einer Runde am Update-Tag waren zwischendurch 7 „Most Wanted“-Verträge gleichzeitig aktiviert. In einem „BR 3er“ also potenziell 14 Gegner, die wieder auf das Schlachtfeld zurückkehren.

Das könnte sich zwar noch etwas einpendeln, wenn eher aggressive Teams anfangen, die campenden „Most-Wanted“-Spieler zu jagen. Doch alles in allem dürfte das Mid-Game unter der heimlichen Änderung leiden und das Endgame noch schwitziger machen. So bleibt uns jetzt allerdings mehr Zeit, um die geheime Story um die Bunker aufzudecken.

Pro sagt „Schlechte Entscheidung“ und Tausende meckern mit

Was halten die Spieler davon? Hier gibts einigen Gegenwind, wobei nicht konkret der neue Vertrag, sondern das Austauschen der Verträge kritisiert wird. Selbst einige prominente Spieler meldeten sich zu Wort, wie der ehemalige Weltmeister aus 2014 Tyler „TeePee“ Polchow.

Er sagt auf Twitter: „Das Entfernen der Kopfgelder aus der Warzone ist eine sehr, sehr schlechte Entscheidung und ich bin darüber überhaupt nicht glücklich.“

Removing bounties from Warzone is a very very bad decision and I'm not happy at all about it. — Tyler Polchow (@TylerTeeP) April 29, 2020

Der Tweet hat jetzt schon über 13.000 Likes und die Kommentare darunter sprechen eine deutliche Sprache:

@Potthoff: „Die meiste Zeit waren Teams auf der Kopfgeldjagd, um dem Spiel bis zu den letzten Kreisen einen Sinn zu geben, seufz.“

@OlafFBLV: „Moment… Sie haben diesen [Vertrag] hinzugefügt und dafür Kopfgelder ENTFERNT? Was für ein Mist, man“

„@Maven: „Der Spielfluss fühlt sich jetzt ganz komisch an. Ich war es gewohnt von Kopfgeld, zu Kopfgeld, zu Kopfgeld zu jagen, haha“

Vereinzelt gibt es Reaktionen, die über die Änderung ganz froh sind. Spieler, die eher ruhig unterwegs sind, schleichen oder sich Phasen des Matches lieber verstecken, statt zu pushen, brauchen sich nun keine Sorgen mehr darum zu machen, zufällig als Kopfgeld-Ziel ausgewählt zu werden. Diese Spieler können ihre Taktiken nun ungestört durchziehen.

Bleibt das jetzt so? Sollten sich die negativen Meinungen in den nächsten Tagen festigen, ist eine Reaktion der Entwickler durchaus zu erwarten. Gut möglich, dass wir die Kopfgelder bald schon wieder in den großen BR-Spielmodi der Warzone sehen.

In den Einzel-BRs gibt es die Kopfgelder übrigens noch. Außerdem sind die Trucks wieder zurück im Solo-Modus. Nach langem Gemecker verschwanden die unfairen Gefährte, die aus dem Endgame des Battle Royals eher ein Demolition-Derby gemacht haben.