CoD nimmt wichtigste Änderung nach Spieler-Wut zurück – Patch Notes 30.4.

Bei Call of Duty Modern Warfare und Warzone erschien am Donnerstag, dem 30.4., ein überraschendes Update für PS4, Xbox One und den PC. Dieser Not-Patch nimmt die wichtigste Änderung vom 28. April zurück: der Vertrag „Most Wanted“ ist wieder raus, dafür ist das alte System wieder in der Kraft. Wir schauen auf die Patch Notes.

Das war der Aufreger: Am Mittwoch, dem 28. April, kam ein großes Update zu Call of Duty: Modern Warfare und Warzone. Das war dieser riesige Patch über mehr als 15 GB. Das Update enthielt eine umstrittene Änderung beim Vertrags-System, die in den letzten paar Stunden für viel Aufregung gesorgt hat.

Das Update brachte den neuen „Most Wanted Contract“ zu CoD: Warzone Spiel. Das sollte die „ultimative Belohnung“ sein.

In Warzone konnten Spieler nun das komplette eigene Team wiederbeleben, wenn sie den Auftrag abschlossen. Allerdings machten sich Spieler mit diesem „Most Wanted Contract“ auch zur Zielscheibe: Denn man alle anderen Spieler auf der Map konnten die Position des Spielers kennen und Jagd auf ihn machen.

Bountys fehlen plötzlich – Das ändert Warzone massiv

Was Infinity Ward vorher nicht gesagt hatte: Mit dem Update am 28. April flog das bisherige Vertrags-System aus dem Spiel. Da Update entfernte die Verträge. Das sorgte für viel Aufregung und Ärger.

Denn der Machtablauf änderte sich so vollkommen. Viele Spieler waren es im Mid-Game von Warzone gewohnt, auf Kopfgeldjagd zu gehen. Ohne diese Option fehlte offenbar ein entscheidender Punkt.

Removing bounties from Warzone is a very very bad decision and I'm not happy at all about it. — Tyler Polchow (@TylerTeeP) April 29, 2020

Ein Experte nannte das Entfernen der Kopfgeld-Verträge eine „sehr schlechte Entscheidung“ und bekam für diese Einschätzung viel Zustimmung.

Die wichtigste Änderung nimmt Infinity Ward wieder zurück.

Patch Notes vom 30.4. für CoD Warzone und Modern Warfare

Das ist jetzt der Patch: In einer Art Not-Patch vom 30. April hat Infinity Ward diese Änderung zurückgenommen. Es gibt keine „Most Wanted Contracts“ in Call of Duty: Warzone mehr. Dafür sind die normalen Kopfgeld-Verträge wieder da.

CoD Warzone: Twitch-Streamer freut sich, neue Super-Belohnung abzustauben – Zu früh

Das steckt sonst noch im Patch:

Man hat die Waffenschmied-Loadouts repariert, die sollten wieder im Match auftauchen

Der Timer beim 3v3 Cranked Gunfight steigt von 10 auf 15 Sekunden

Im Modus „Infecetd“ wurde der Timer angepasst, wenn Spieler außerhalb der Grenzen sind

Der Start-Timer in Infected wurde angepasst

das Update brachte einen Fix, wenn Spieler festsaßen

Priorität: Das Wochenende sichern

Das steckt dahinter: Offenbar hat Infinity Ward hier die Auswirkungen der Änderung unterschätzt und an den Fan-Reaktionen gesehen, dass die Änderung nicht gut ankam.

Das zeigt einmal mehr, wie agil das Call-of-Duty-Team reagieren kann. Eine hohe Priorität scheint es für das Team immer zu haben, dass Wochenenden in Frieden durchgespielt werden können. Solche kurzfristigen Not-Patches kurz vorm Wochenende kamen jetzt schon häufiger vor.

Die Größe des Spiels wird langsam zum Problem.

Bei all den Patches fragen sich Spieler auf PS4 und Xbox One allerdings, ob sie bald eine eigene Festplatte für Call of Duty brauchen. Das Spiel wird immer größer.