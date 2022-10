Größter Twitch-Steamer von CoD Warzone will mit jeder Waffe gewinnen – Spielt Schrotflinte im Rattenkostüm

Ethan „FifaKill“ Pink ist aktuell der größte Twitch-Steamer zu Call of Duty: Warzone und unterhält seine Zuschauer auch kurz vor dem Ende des Battle Royale von CoD. Derzeit versucht er sich an einer Challenge, die offenbar ein wenig an seinem Geisteszustand nagt.

Wer ist FifaKill? Der Streamer ist aktuell die Nummer 1 auf Twitch in Sachen Warzone. In den letzten 7 Tagen erreichte er fast 270.000 Zuschauerstunden und streamte dabei 69 Stunden (Stand: 25.10.22 via sullygnome.com).

FifaKill überzeugt mit einem netten Gesicht und starken Gameplay-Einlagen. Er gewann im September 2022 das 3er-Turnier der World Series of Warzone und zählt zu den besten Warzone-Spielern der Welt.

Seit einigen Wochen versucht er sich an einer besonderen Challenge: FifaKill will mit jeder Waffe im Spiel einen Sieg abstauben. Bei 189 Waffen eine Mammut-Aufgabe, die wohl nicht ohne Spuren am Twitch-Streamer vorbeigeht.