Der Release-Hype von Call of Duty: Warzone ist rum und die Spieler fordern erste, konkrete Änderungen des Battle Royale. Darunter eine einfache Mechanik, die bei der Konkurrenz ganz normal ist – Waffen abwerfen.

Was wird da gefordert? Um in Call of Duty: Warzone seinen Mitspielern etwas unter die Arme zu greifen, fordern einige Spieler die Möglichkeiten, eine seiner Waffen abwerfen zu können.

Diese einfache Mechanik ist in manch anderem Battle Royale ganz normal und soll, nach Meinung einiger Spieler, auch in der Warzone möglich sein. 3 Threads auf Reddit entstanden dazu in den letzten Tagen und konnten zusammen mehr als 8.000 Upvotes und 500 Kommentare sammeln.

Da es in der Warzone sehr gute Möglichkeiten gibt, um nach einem Tod wieder einzusteigen, wollen viele Spieler diese Funktion besonders in fortgeschrittenen Phasen des Spiels. So können die Rückkehrer ohne großes Risiko ein kräftiges Schießeisen von den Team-Kameraden einsacken.

Spieler wollen ihren Team-Mitgliedern Waffen abgeben

Wie ist es jetzt? Um eine Waffe abzulegen, müssen wir aktuell eine Andere aufnehmen. Nicht immer liegt grade eine bereit und so muss der Wiedereinsteiger erst mal etwas Passendes finden.

Im späteren Spielverlauf kann sich das als schwierig herausstellen. Viele Häuser und übliche Loot-Ecken sind bereits geplündert und es vergeht wertvolle Zeit, auf der Suche nach einer Ausweichwaffe.

Wenn ihr euch aus dem Gulag zurückkämpft, müsst ihr in Verdansk wieder neue Waffen suchen.

Warum gibt es das in der Warzone nicht? Darüber lässt sich nur spekulieren. Die Entwickler verzichteten aber bewusst auf ein paar Funktionen, um das Spiel schneller zu machen.

So können wir, trotz umfangreichem Arsenal und Anpassungsmöglichkeiten, während der laufenden Runde die gefundenen Waffen nicht modifizieren. Damit nimmt sich die Warzone Komplexität zugunsten der Einsteigerfreundlichkeit. Und wer trotzdem angepasste Waffen haben möchte, kann die sich über die Loadout-Lieferungen anfordern. In unseren Tipps für die Warzone erfahrt ihr, warum das so wichtig ist und die Ausrüstungs-Lieferungen zu den 3 besten Items zum Kaufen gehört.

Wird da eine Änderung kommen? Es muss sich noch zeigen, wie die Entwickler der Warzone bei solchen Wünschen reagieren. Es wäre eine kleine „Quality-of-Life“-Änderung, doch die Macher haben sich bei den aktuellen Funktionen auch was gedacht. In den nächsten Wochen werden wir sehen, ob solche Forderungen Gehör finden.

Aufgrund der großen Konkurrenz, in Form von Fortnite, Apex oder auch PUBG, sollten die Entwickler aber genau auf die Stimmung innerhalb der Community achten und solche „Kleinigkeiten“ nicht auf die leichte Schulter nehmen. Anpassungen sind nicht auszuschließen.

Starke Loadouts für die Warzone gibts über die Ausrüstungs-Lieferungen.

Welche Waffen gehen gut in der Warzone? Aktuell bringt die AUG mit 5.56 Umbau-Kit eine starke Leistung. Doch auch andere Kaliber können in den richtigen Händen zu Team-Killern werden. Schaut euch unsere Guides zum CoD-Battle-Royale an und erhöht eure Chancen, auf einen Sieg: