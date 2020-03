Die besten Landezonen in CoD: Warzone und was ihr dort findet

Im neuen Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare, „Warzone“, müsst ihr alles dafür geben, um am Ende als letzter zu überleben. Helfen kann es dabei, wenn ihr an der richtigen Stelle landet für einen stärkeren Start. Wir verraten euch die besten Spots.

Warum ist es wichtig, wo ich lande? Ihr startet in Warzone mit nichts außer einer Pistole und müsst den restlichen Loot entweder finden oder kaufen. Gute Waffen und Ausrüstung findet ihr aber nicht an jeder Stelle.

Deswegen ist es wichtig, abzuschätzen, wo sich eine Landung lohnt und wo ihr vermutlich eher Zeit verschwendet.

Wir zeigen euch fünf Landing Spots, bei denen ihr garantiert etwas findet oder einen starken Einstieg habt, um anderen gegenüber einen Vorteil zu haben. Zur Übersicht haben wir hier alle Spots auf der Battle-Royale-Karte Verdansk im Überblick eingezeichnet:

Für jeden Spot geben wir für euch in kurzen Punkten an, wo genau er sich befindet, wie gefährlich eine Landung dort ist, was ihr dort findet, wofür er sich eignet und welche Nachteile er hat.

1. Train Station

Wo ist der Spot? Ein Stück südwestlich des Zentrums.

Schwierigkeit: Mittel. Hier werden wahrscheinlich mehrere Dreier-Teams landen und versuchen, sich den guten Loot abzugreifen.

Was finde ich dort? Bei der Train Station gibt es viele große Gebäude. In den Gebäuden findet ihr häufig gute Ausrüstung und Kisten mit noch besserem Loot. Außerdem sind ganz in der Nähe zwei Shops, um Killstreaks oder Loadouts zu kaufen sowie etliche Aufträge, die ihr annehmen könnt.

Tipps: Wegen der vielen Gebäude und Winkel findet hier wahrscheinlich ein Häuserkampf statt, wenn es zum Kampf kommt. Wir empfehlen deswegen:

Maschinenpistolen

Schrotflinten

gegebenenfalls Sturmgewehre

Pro zentral gelegen

hohe Wahrscheinlichkeit, im Ring zu sein

viele Häuser, dadurch gute Deckung und Chance auf Loot Contra wenig Fahrzeuge, schlechte Anbindung

relativ weitläufig, sodass schon beim Sprung geplant werden muss

2. Downtown und Stadion

Wo ist der Spot? Etwas südöstlich des Zentrums.

Schwierigkeit: Hart. Relativ viele Spieler werden vermutlich hier landen.

Was finde ich dort? Ähnlich wie bei der Train Station gibt es haufenweise Gebäude, in denen ihr Loot und Kisten findet. Diese sind allerdings etwas kompakter zentriert und in mehrere Gruppen aufgeteilt, sodass ihr euch mit etwas Glück schneller und vor allem ungestörter ausrüsten könnt als die Gegner. Ihr findet ebenfalls in unmittelbarer Nähe Shops und Aufträge.

Tipps: Ihr habt von Downtown direkte Anbindung zu anderen Spots wie etwa Stadium (wo es noch mehr Shops gibt) sowie einer weitläufigen Umgebung. Das führt dazu, dass ihr mehr starke Optionen für Waffen habt. Wir empfehlen:

Maschinenpistolen für den Häuserkampf

Sturmgewehre, DMRs oder Scharfschützengewehre für außerhalb

Pro genau im Zentrum

kompakte Verteilung von Gebäuden und Loot

äußerst viele Verträge Contra extrem beliebt, vermutlich viele Spieler dort

unübersichtlich

3. Prison

Wo ist der Spot? Ganz im Südosten der Karte.

Schwierigkeit: Leicht bis Mittel. Prison ist recht abgelegen und bietet zu wenig Loot für mehrere Teams, sodass es zu einem frühen, harten Kampf kommen kann, wenn mehrere Teams dort landen.

Was finde ich dort? Das Gefängnis im Südosten ist ein weitläufiger Bereich, in dem es kaum Gebäude zum Looten gibt. Die Beute liegt stattdessen lose verteilt, ist jedoch eher rar. Dafür gibt es massenhaft Fahrzeuge, mit denen ihr schneller vorankommt. Fahrzeuge können teilweise wichtiger sein als die richtigen Waffen.

Tipps: Solltet ihr alleine hier landen, habt ihr die Möglichkeit, euch ungestört auszurüsten und habt dann freie Wahl für das nächste Gebiet durch die Fahrzeuge. Prison eignet sich besonders gut für Solo- und Duo-Spieler. Dadurch, dass es wenig Deckung gibt, empfehlen wir bei einem Kampf hier

Scharfschützengewehre und DMRs

Sturmgewehre

Pro viele Fahrzeuge, dadurch hohe Mobilität

nicht sehr beliebt, hohe Chance auf Loot fürs Team

viel Übersicht, dadurch stark für Sniper Contra abgelegen

generell weniger Loot

wenig Deckung

4. Military Base

Wo ist der Spot? Zentral im Norden.

Schwierigkeit: Leicht bis Mittel. Der Punkt ist etwas abgelegen, aber hat viele wichtige Zonen und zusätzliche Gebiete, die es sich zu besuchen lohnt. Er ist recht beliebt.

Was finde ich dort? In der Military Base findet ihr viele kleinere und auch einige größere Gebäude, in denen es teilweise richtig starken Loot geben kann. Zudem ist dort garantiert ein Heli zu finden, mit dem ihr auch als Team schnell weiterkommt oder fliehen könnt.

Tipps: Direkt in der Militärbasis gibt es viel Deckung, von außerhalb lässt es sich aber gut snipern. Passt deswegen auf, wo ihr euch befindet und habt ein Auge offen. Alle Waffengattungen haben hier ihren eigenen Vorteil, was das Looten zu Beginn leichter macht.

7 Tipps, um als Sniper in CoD Modern Warfare richtig abzuräumen

Pro garantierter Heli, damit sehr mobil

gute Balance aus Shops, Aufträgen und Loot

geeignet für alle Waffengattungen Contra abgelegen

leicht von Scharfschützen angreifbar

5. Airport

Wo ist der Spot? Westlich vom Zentrum.

Schwierigkeit: Mittel bis hart. Sehr zentral, aber weitläufig genug, um sich zu verteilen. Sehr beliebt.

Was finde ich dort? Der Airport ist ein Potpourri aus allem, was Warzone so zu bieten hat. Ihr findet große und kleine Gebäude mit Loot, enge Stellen und weite Flächen, Fahrzeuge, Shops und Aufträge en masse.

Tipps: Der Airport ist vermutlich einer der beliebtesten oder sogar der beliebteste Spot in Warzone. Wenn ihr dort als Anfänger landet, erwartet nicht, dass ihr lange überlebt. Es hilft aber, sich dort einmal umzusehen und sich mit dem Modus vertrauter zu machen.

Als Veteran solltet ihr gutes Vertrauen in eure eigene Leistung und die des Teams haben, wenn ihr hier landet. Je nachdem, welche Waffen ihr findet, solltet ihr eure Strategien dementsprechend anpassen.

Pro viele Häuser, viel Loot

zentral gelegen

äußerst viele Aufträge, Shops und Fahrzeuge Contra sehr hart für den Einstieg

hohe Wahrscheinlichkeit, von mehreren Teams bedrängt zu werden

Mit diesen Spots solltet ihr anderen Spielern gegenüber immer im Vorteil sein. Dennoch verhilft die richtige Landung alleine noch nicht zum Sieg. Mit unseren Tipps zu Warzone stellt ihr sicher, dass ihr siegreich seid.