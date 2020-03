CoD Warzone: Twitch-Streamer zeigt perfekte Waffe für Start

Die Warzone von Call of Duty: Modern Warfare öffnete vor ein paar Tagen und so langsam deuten sich erste Meta-Taktiken an, die in bestimmten Situationen Vorteile bringen. Zum Start solltet ihr euch wohl ein Fahrzeug schnappen. Der Twitch-Streamer pokelawls zeigt, wie man stark in ein Match startet.

Welche Taktik bringt zum Start Vorteile? Springt aus dem Flieger und segelt in ein Gebiet mit vielen Feinden. Eure gesuchte Waffe könnt ihr schon auf der Map sehen, denn es ist ein Fahrzeug.

Schaut schon vor dem Absprung, wo in diesem Bereich ein Auto steht und krallt es euch direkt bei der Landung. Jetzt dreht ein paar Runden und dünnt die Horde an Gegnern, die mit euch hier gelandet sind, ordentlich aus.

Die ersten Minuten eines Matches im Battle Royale „Warzone“ von Call of Duty: Modern Warfare entscheiden manchmal den Verlauf der restlichen Runde. Mit ein paar Kills zum Start geht ihr oft mit einer ganz anderen Einstellung ins Battle. Das bringt bessere Chancen auf den Sieg.

Ein SUV bringt den perfekten Rundenstart

Wie sieht so ein Rundenstart aus? Der Twitch-Steamer „pokelawls“, für sein Lachen bekannt, zeigt in einem Clip wie das funktionieren kann. Er springt in die beliebte Landezone des „Atlas Superstores“, schnappt sich direkt ein Fahrzeug und startet sein Match auf die beste Weise – Mit schön vielen Kills:

Im Laufe seiner Irrfahrt erledigt der Streamer 4 Gegner und deckt sich zwischendurch schonmal mit einem Basis-Loadout an Waffen und Ausrüstung ein. Dazu freut er sich riesig über den guten Start und kann mit starken Voraussetzungen ins weitere Match gehen.

Warum klappt das so gut? Die Landezone war voll mit Feinden, die ihm sogar teilweise vor die Stoßstange springen. Ein Fahrzeug kann zu einer richtig starken Wahl am Anfang werden. Denn das Fahrzeug profitiert von den folgenden Punkten:

Gebiet mit vielen Springern

Überraschungs-Effekt

Wenige gehen zum Start auf Raketenwerfer

Das CoD-Battle-Royale bringt ein hohes Tempo mit ein belohnt eine aggressive Spielweise, besonders am Start. Näheres dazu findet ihr in unseren Tipps für die Warzone.

In einem Gebiet mit vielen Feinden konzentrieren sich Spieler oft erst einmal darauf, eine Schuss-Waffe zu finden und die Umgebung zu sichern. Eine Scar oder MP7 wird hier eher mal aufgenommen, als ein Raketenwerfer. So seid ihr in einem Fahrzeug noch relativ sicher. Ein Feind mit einem RPG ist die größte Schwäche dieser Technik, die euch ansonsten zum Start einen guten Vorteil geben kann.

Welche Taktiken helfen noch? Die Warzone ist erst ein paar Tage geöffnet und die besten Strategien für den riesigen Battle Royale werden sich noch ergeben. Doch langsam setzen sich ein paar Methoden durch und es gibt sogar Tricks, die gar nicht so offensichtlich sind:

Welche Taktik verfolgt ihr nach dem Matchbeginn? Landet ihr lieber weiter weg von den Hot-Spots oder geht ihr mitten rein? Der Plunder-Modus bringt übrigens auch ordentlich Action: