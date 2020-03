CoD Warzone: Schmutzige Taktik erlaubt Kills, bevor das Match richtig losgeht

Bei Call of Duty: Warzone, dem Battle Royale von CoD: Modern Warfare, sorgt gerade eine schmutzige Taktik für Diskussionen. Dort zeigt ein Spieler, wie er bereits Kills abstaubte, bevor er nach dem Absprung überhaupt auf dem Boden ankam. Und das kommt längst nicht bei jedem gut an.

Was ist Warzone? Bei Call of Duty: Warzone handelt es sich um den hauseigenen Battle-Royale-Modus von Modern Warfare, der am 10. März live ging.

Modern-Warfare-Besitzer bekamen Warzone einfach als Gratis-Update. Alle, die das Grundspiel nicht besitzen können die kostenlose Free-to-Play-Version „Call of Duty: Warzone“ zocken. Diese ist nicht an das Hauptspiel gebunden, es geht also ganz ohne Modern Warfare.

Was hat es mit der schmutzigen Taktik auf sich? Nach dem heiß erwarteten Release stürzten sich viele direkt in die Action. Diese beginnt wie üblich in dem Genre mit einem Fallschirm-Absprung, bevor das eigentliche Match dann im Prinzip erst auf dem Boden startet.

Und genau während der Fallschirm-Phase sorgte nun eine Methode für Aufsehen. Denn einem Spieler war es bereits in der Luft gelungen, erste Kills zu sammeln – und das nicht mal mit Hilfe eines Bugs oder eines Glitches, sondern ganz regulär.

Was passiert bei dieser Taktik genau? Normalerweise kann man während des Gleitens am Fallschirm keine Waffe nutzen. Doch bei Warzone hat man die Möglichkeit, sich vom Fallschirm zu trennen, indem man das Geschirr abschneidet.

Dann fällt man spürbar schneller, kann aber bereits die Standard-Pistole nutzen, mit der man ins Match startet.

Der Reddit-User GranolaJrBar machte sich genau das zunutze und setzte seine Pistole im freien Fall ein. Nur wenige Treffer reichen dabei, um einen am Fallschirm schwebenden Gegner kampfunfähig (down) zu machen. Man selbst kann dann den Fallschirm erneut wieder öffnen und schwebt wieder sicher zu Boden.

Der kampfunfähige Feind stürzt jdeoch ohne Fallschirm unkontrolliert zu Boden. Der anschließende ungebremste Aufprall reicht dann aus, um den Gegner komplett zu eliminieren und sich bereits einen Kill zu sichern, bevor man selbst überhaupt gelandet ist und das Match richtig angefangen hat.

Was sagen die Spieler zu dieser Taktik? Die Spielergemeinschaft auf Reddit sieht das Ganze gespalten. Viele feiern GranolaJrBar für diesen „Agenten-Scheiss“ und loben seine Skills. In kurzer Zeit erhielt der Beitrag auf Reddit über 1.000 Upvotes.

Andere wiederum fordern, dass der Beitrag umgehend gelöscht wird und diese Möglichkeit aus dem Spiel gepatcht wird. Das sei alles andere als fair. Einige gehen dabei eh davon aus, dass dieses „Feature“ keine Woche überlebt, bevor die Entwickler es aus dem Spiel entfernen.

Was sagen die Entwickler? Seitens der Entwickler gab es bislang noch keine offizielle Reaktion. Es wird spannend zu sehen sein, wie lange man diesen gewagten Stunt noch durchziehen kann. Bis dahin solltet ihr jedoch bereits beim Gleiten mit dem Fallschirm darauf achten, nicht über den Haufen geschossen zu werden.

Solltet ihr bereits dort unter Feuer geraten, dann trennt euch selbst von eurem Schirm. Dann werdet ihr schneller und seid schwerer, zu treffen. Anschließend könnt ihr den Fallschirm dann erneut ziehen.

Was haltet ihr von dieser Taktik? Eine coole Stunt-Einlage, die im Spiel bleiben sollte? Oder ein absolutes No-Go, das schnellstmöglich herausgepatcht werden sollte?