Der Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare startet am 10. März und bringt ein paar coole neue Features ins BR-Genre. Dazu gehört ein Abspann, in dem jeder Spieler erwähnt wird und die Gewinner kriegen sogar ein kurzes Filmchen.

Wie werden die Matches der Warzone gefeiert? Nach langem Warten brachte Call of Duty: Modern Warfare am 9. März den offiziellen Trailer für seinen eigenen „Battle Royale“-Modus.

Den ersten Bildern nach zu urteilen, könnte sich das Warten gelohnt haben. Die Warzone bringt viele coole Features, darunter einen filmreifen Abspann nach jedem Match.

Wie in einem Hollywood-Blockbuster würdigt ein Abspann am Ende jeder Runde alle Beteiligten. Die Hauptdarsteller, in dem Fall die Sieger des Matches, werden in einem kurzen Filmchen in Szene gesetzt und bekommen eine verdiente Nahaufnahme nach getaner Arbeit.

Würdigung aller Teilnehmer mit Credits wie bei Filmen

Wie genau sieht das aus? Auf Twitter teilte die CoD-News-Seite „Charlie Intel“ die Szene nach dem Match.

Here's the end sequence when you win a Battle Royale game in Call of Duty: Warzone. pic.twitter.com/GpiFzXIzSw — Call of Duty Warzone News (@charlieINTEL) March 9, 2020

Man kann sehen, wie der Charlie-Intel-Spieler den letzten verbliebenen Gegner erledigt und damit die Runde für sein Team entscheidet. Danach starten die Credits. In dem Abspann werden alle beteiligten Spieler gezeigt und dazu die Aufnahmen der Sieger mit Gamer-Tag. Ein echt cooles Feature, das einem den Sieg versüßt.

Welche neuen Features bringt das CoD-BR noch? Die Warzone wird das Battle-Royal-Genre nicht neu erfinden, doch einige neue und spannende Mechaniken bringt der neue Modus mit:

Einen zweiten Spielmodus – „Plunder“ (auf Deutsch etwa rauben oder plündern) kommt als Spielmodus neben dem Battle Royale. Hier geht es darum, das meiste Geld bis zum Ende der Runde zu sammeln.

Gulag-Respawn – Wenn ihr down geht, bedeutet das noch nicht das Ende. Ihr könnt euch mit einem Duell zurück ins Match kämpfen.

Cash-System – Ihr könnt in den Matches Geld sammeln und dafür Ausrüstung anfordern oder Extra-XP bekommen.

Wann gehts los? Die Warzone kommt am 10. März und startet bereits am Nachmittag, hier die Infos zum Preload und Download-Größen. Der Action-geladene Trailer bestätigt den Battle Royale als 150-Spieler-Match und Free-to-Play, hier findet ihr weitere Infos zum Spielablauf.

Wenn ihr den Release pünktlich feiern wollt, startet das Spiel und lasst das Hauptmenü laufen. Aktuell findet ihr dort einen Countdown bis zum offiziellen Start: