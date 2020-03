Die beste neue Battle-Royale-Idee von CoD Warzone ist der Gulag

Für Call of Duty: Modern Warfare wird morgen angeblich ein neues Spiel erscheinen: der Battle-Royale-Modus Warzone. Wie jetzt ein YouTuber verriet, hat das Free2Play-Spiel eine gute Lösung für das Respawn-Problem anderer Games wie Fortnite oder Apex Legends gefunden: das Gefängnis-Gulag.

Das ist ein Problem von Battle-Royale-Spielen: Die aktuell beliebten Battle-Royale-Spiele wie Fortnite oder Apex Legends haben ein Problem: Wer im Team spielt und stirbt, wird sich die nächsten Minuten langweilen. Denn er hat keine Möglichkeit, in das Spiel einzugreifen.

Es ist zwar möglich, dass Teammitglieder ihn wiederbeleben, aber der tote Spieler selbst ist in der Zeit zur Untätigkeit verdammt. Das ist keine coole Spiel-Erfahrung, wenn man früh stirbt und das Match dann noch eine Weile läuft.

Wer in Warzone fällt, wird gefangen genommen.

Wie ist das in Warzone? Laut einem Gameplay-Video, das zu früh veröffentlicht wurde, haben tote Spieler in Call of Duty: Warzone zwei Möglichkeiten ins Spiel zurückzukehren:

einmal ein Respawn-System wie in anderen Spielen – die Teammitglieder im Squad müssen Geld sammeln, um ein Respawn-Item zu kaufen

zum anderen gibt es aber den Gulag, ein Gefängnis, in dem gefallene Spieler landen

Spieler können von oben sehen, wer unten in den Duschräumen kämpft.

Wer ein 1vs1 gewinnt, kommt zurück

So funktioniert das Gulag: Der Gulag ist ein gesonderter Bereich der Karte. Spieler, die zum ersten Mal sterben, wachen dort auf. Wächter packen sie in ihre trostlose Zelle. Der Gulag ist in zwei Bereiche unterteilt:

Einmal „der Duschraum“, hier kämpfen zwei Spieler gegeneinander in einem 1vs1

die Zuschauerränge, hier stehen die anderen Spieler und können Steine auf die Kämpfer werfen, um in den Kampf einzugreifen und einen der Kämpfer zu lähmen, wenn ein Teammitglied kämpft

Laut dem YouTuber gebe es verschiedene Ausführungen des Gulags in CoD: Warzone.

Wer das 1vs1 gewinnt, kehrt ins Match zurück.

Wer das 1vs1 im Gulag gewinnt, kommt wieder zurück auf die Karte. Der Gulag funktioniert aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Match, dann ist diese Mechanik nicht mehr verfügbar, sagt der YouTuber. Wer einmal dem Gulag entkommen ist, hat in der Partie keine Möglichkeit, noch mal diese zweite Chance zu nutzen.

Eine Rundenanzeige gibt dem Spieler zu verstehen, wann er mit seiner Runde dran ist.

Spieler werden nur eine Chance haben, sich so ins Match zurückzukämpfen.

Das macht das Gulag so gut: Diese Mechanik löst ein zentrales Problem von Squad-Kämpfen in Battle-Royale-Spielen: die „tote Zeit“, die ausgeschaltete Spieler verbringen, bis sie wieder was machen können.

Warzone soll angeblich mit 150 Leuten und Dreier-Teams starten. Der Gulag könnte der entscheidende Punkt sein, wie sich CoD: Warzone von anderen Battle-Royale-Spielen abhebt.