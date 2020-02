Der Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare wird schon heiß erwartet, doch es gibt keine wirklich offiziellen Infos. Hier findet ihr Leaks, Gerüchte und alles Wichtige zur „Warzone“.

Die Gerüchteküche brodelt und es sind ein Haufen Halbwahrheiten und Leaks über den möglichen Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare im Umlauf.

Wir haben uns die Infos angesehen und euch das Wichtigste in 4 Kategorien aufgeteilt:

Release-Datum und Free-To-Play

Größe und Inhalt der Map

Elemente des Kern-Gameplays

Weitere Gameplay-Elemente

Bedenkt aber, dass es sich hier um unbestätigte Informationen handelt und es am Ende ganz anders werden könnte.

Dieser Screenshot zeigt einen möglichen Lade-Bildschirm des Battle-Royale-Modus. Quelle: Video von TheGamingRevolution

Leak sagt: Release könnte kurz bevorstehen, vielleicht sogar Free-to-Play

Wann könnte Warzone veröffentlicht werden? Der neue Battle Royale könnte schon am 18. Februar kommen.

Der bekannte „Modern Warfare“-Leaker „TheGamingRevolution“ veröffentlichte vor kurzem ein englisches Video, in dem er Informationen eines Dataminers interpretiert und deshalb den Release am 18. Februar erwartet.

Wie sicher ist das? „TheGamingRevolition“ traf mit seinen Vorhersagen schon ein paar mal ins Schwarze und seine neuen Infos, wann der „Battle Royale“-Modus starten könnte, hören sich plausibel an. Doch sicher ist das alles nicht.

Ghost kam als neuer Operator mit Season 2 und stößt im Season-Cinematic wahrscheinlich die Story zur „Warzone“ an.

Wann könnte der Modus sonst kommen? Sehr wahrscheinlich scheint derzeit allerdings ein Release im Laufe der Season 2. Das Video, das zum Start der Season 2 ingame lief, zeigt schon ziemlich eindeutige Bilder von großen Kämpfen, Fahrzeugen und Fallschirm-Springer, die aus einem AC-130-Flieger auf das Schlachtfeld segeln.

Der neue Operator „Ghost“ spricht davon, dass sich die Soldaten in Verdansk gegenseitig bekämpfen und fordert von Captain Price seine besten Männer. Dieses Cinematic war für so manchen Spieler der bisher eindeutigste Beweis und der Battle Royale gilt damit als so gut wie bestätigt.

Ein neuerer Leak deutet auf eine Veröffentlichung am 10. März hin.

Battle Royale könnte mit Season 2 kommen – Leak liefert Hinweise

Könnte der Modus Free-to-Play werden? Das behauptete „TheGamingEvolution“ ebenfalls. Der entsprechende Tweet wurde mittlerweile gelöscht, doch Eurogamer berichtete über die Möglichkeit, dass „Warzone“ auch für Spieler verfügbar sein könnte, die Modern Warfare nicht gekauft haben.

Nun berichtete auch ein amerikanisches Magazin über einen möglichen F2P-Release. Den Aussagen der Quellen des Magazins zufolge könnte „Warzone“ als Stand-Alone auch unabhängig von Modern Warfare weiterentwickelt werden und neben der jährlichen CoD-Premium-Version und CoD Mobile die dritte Säule des Franchise bilden.

Map könnte deutlich größer als bei „Blackout“ sein

Wie groß könnte die Karte im Vergleich zu Blackout werden? Auf Twitter veröffentlichte der MW-Leak-Account „@WarzoneModern“ ein Bild, auf dem die Größe der Blackout-Karte als Vergleich eingezeichnet wurde.

Der Vergleich der möglichen Warzone-Map mit der Größe von Blackout, dem Battle Royale des MW-Vorgängers „Black Ops 4“. Quelle: Twitter (@WarzoneModern)

Blackout heißt der Battle-Royale-Modus des CoD aus 2018, Black Ops 4. Hinweise auf Zombies, wie im Vorgänger, gibt es aber bisher nicht.

Was könnte auf der Karte los sein? Es sieht so aus, als könnte das Schlachtfeld voll mit beliebten Maps aus früheren CoD-Teilen sein. Auch aktuelle MP-Level sind in der vermeintlichen BR-Map verbaut, sogar die komplette „Ground War“-Karte „Port of Verdansk“.

Mit einem kleinen Trick könnt ihr die mögliche Map des Battle Royale selbst erkunden. Dazu müsst ihr ein privates Spiel starten und im „CoD-Caster Modus“ über Verdansk „fliegen“. Das geht auf der neuen Karte „Atlas Superstore“ und der „Season 1“-Map „Vacant“.

SpecOps-Spieler dürften ebenfalls schon einige Abschnitte der Map kennen. Viele der Missionen spielen in dem Gebiet von Verdansk und Umland. In einem reddit-Post von „Kalinine“ sind noch weitere Details zu sehen.

Hier sind Missionsgebiete und Multiplayer-Maps eingezeichnet, die es auch auf der Warzone-Map geben könnte. Quelle: reddit

200-Spieler, Plunder und weitere mögliche Gameplay-Details

Wie bei allen anderen Punkten gilt auch hier, dass keine der Infos bisher bestätigt sind. Für die Annahmen existieren allerdings verschiedene Anzeichen. Hier ein paar Eckpunkte, wie der BR von Modern Warfare ablaufen könnte.

200-Spieler – Funde von Dataminern und geleakte Anzeigen deuten auf bis zu 200 Spielern in einem Match hin. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt.

– Funde von Dataminern und geleakte Anzeigen deuten auf bis zu 200 Spielern in einem Match hin. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt. Anfangswaffen – Es ist möglich Matches zu starten, in denen die Spieler nach dem Landen direkt eine Waffe haben. Ob das ein Normalzustand in öffentlichen Matches wird, ist nicht sicher.

– Es ist möglich Matches zu starten, in denen die Spieler nach dem Landen direkt eine Waffe haben. Ob das ein Normalzustand in öffentlichen Matches wird, ist nicht sicher. Squad-Größe – Es gab bereits Hinweise auf Solo, Duo, Trios und auch zu viert könnt ihr wohl unterwegs sein. Ob das alles Standard-Größen sind oder diese Größen mit Events verknüpft sind, ist unklar.

– Es gab bereits Hinweise auf Solo, Duo, Trios und auch zu viert könnt ihr wohl unterwegs sein. Ob das alles Standard-Größen sind oder diese Größen mit Events verknüpft sind, ist unklar. Wiederbelebung – Spieler können für eine gewisse Zeit wiederbelebt werden. Wenn ihr am Boden liegt und eine Pistole habt, könnt ihr versuchen einen anderen Soldaten zu erschießen und steht dann wieder.

– Spieler können für eine gewisse Zeit wiederbelebt werden. Wenn ihr am Boden liegt und eine Pistole habt, könnt ihr versuchen einen anderen Soldaten zu erschießen und steht dann wieder. Drop per Flugzeug – Offenbar geht es bei MW per Flugzeug in den Kampf. Allerdings wurden in den Dateien auch andere Arten des Spiel-Eintritts gefunden (Konvoi, Helikopter). Ob die für die Standard-Spiele gedacht sind, bleibt abzuwarten.

– Offenbar geht es bei MW per Flugzeug in den Kampf. Allerdings wurden in den Dateien auch andere Arten des Spiel-Eintritts gefunden (Konvoi, Helikopter). Ob die für die Standard-Spiele gedacht sind, bleibt abzuwarten. Radioaktive Asche als Begrenzung – Das Spielfeld wird immer kleiner und ihr nehmt Schaden, wenn ihr außerhalb seid. Bei Modern Warfare werdet ihr wahrscheinlich von verseuchter Asche eingeschlossen.

– Das Spielfeld wird immer kleiner und ihr nehmt Schaden, wenn ihr außerhalb seid. Bei Modern Warfare werdet ihr wahrscheinlich von verseuchter Asche eingeschlossen. Perk-System – Es scheint eine Menge Fähigkeiten zu geben, die euch bei der Runde unterstützen, zum Beispiel Fingerfertigkeit für schnelleres Nachladen. Wie die Perks zu den Spielern kommen, ist aber bisher nicht bekannt.

– Es scheint eine Menge Fähigkeiten zu geben, die euch bei der Runde unterstützen, zum Beispiel Fingerfertigkeit für schnelleres Nachladen. Wie die Perks zu den Spielern kommen, ist aber bisher nicht bekannt. Plunder als Währung – Mit Missionen und Kills könnt ihr wohl Plunder sammeln, mit dem ihr Waffen und Ausrüstung besorgen könnt. Das scheint dann über Vorrats-Abwürfe zu laufen, die ihr euch anfordert.

– Mit Missionen und Kills könnt ihr wohl Plunder sammeln, mit dem ihr Waffen und Ausrüstung besorgen könnt. Das scheint dann über Vorrats-Abwürfe zu laufen, die ihr euch anfordert. Respawn-Gulag – Man kann wohl gefallene Kollegen mit Respawn-Token an bestimmen Stellen auf der Map zurück ins Spiel holen. Allerdings müssen die sich dann noch in einem 1vs1-Match im Gulag behaupten, um wiederzukommen. Es wurden auch „Selbst-Wiederbelebungs-Token“ gefunden.

– Man kann wohl gefallene Kollegen mit Respawn-Token an bestimmen Stellen auf der Map zurück ins Spiel holen. Allerdings müssen die sich dann noch in einem 1vs1-Match im Gulag behaupten, um wiederzukommen. Es wurden auch „Selbst-Wiederbelebungs-Token“ gefunden. Looten – Es gibt Ausrüstung, Waffen, Aufsätze und mehr zu finden. Die Waffen können in unterschiedlichen Ausführungen, mit oder ohne vormontierte Aufsätze kommen und modifiziert werden. Der Platz im Inventar soll wohl begrenzt sein.

Der User „DougDagnabbit“ hat Code-Einträge und Leaks zusammengetragen und auf reddit in einem Thread auf Englisch veröffentlicht. Die Infos stammen aus seiner Zusammenstellung.

Ständiges Wiederbeleben kann wohl auch beim Modern Warfare BR-Modus hilfreich sein.

Jumpmaster, Killstreaks und was Warzone sonst noch bringen könnte

Neben dem Kern-Gameplay zeigen die geleakten Dateien noch viele kleinere Elemente, die Teil der Warzone werden könnten. Auch diese Infos stammen aus dem reddit-Post von „DougDagnabbit“.

Loadout-Kisten – Ihr legt vor dem Start euer Lieblings-Loadout fest und könnt das per Vorrats-Drop mit Plunder während der Runde anfordern.

– Ihr legt vor dem Start euer Lieblings-Loadout fest und könnt das per Vorrats-Drop mit Plunder während der Runde anfordern. Jumpmaster – Ein Team-Mitglied bestimmt den Ort des Absprungs für das ganze Team.

– Ein Team-Mitglied bestimmt den Ort des Absprungs für das ganze Team. Missions-System – Das Team kann sich mit Missionen Plunder verdienen und damit bessere Ausrüstung besorgen.

– Das Team kann sich mit Missionen Plunder verdienen und damit bessere Ausrüstung besorgen. Plunderbank – Ab einer gewissen Menge könnt ihr Plunder extrahieren und damit XP einsacken. Ob das noch andere Boni bringt, ist bisher unklar.

– Ab einer gewissen Menge könnt ihr Plunder extrahieren und damit XP einsacken. Ob das noch andere Boni bringt, ist bisher unklar. Spezielle Dropkits – Es könnte Rollen-Dropskits geben, die verschiedene Ausrüstungs-Gegenstände liefern (Medic, Tank, Hunter etc.).

– Es könnte Rollen-Dropskits geben, die verschiedene Ausrüstungs-Gegenstände liefern (Medic, Tank, Hunter etc.). Neue Waffen – Die Waffen Intervention (Sniper), Honey Badger (Sturmgewehr), Spas 12 (Schrotflinte), Glock 17 (Handfeuerwaffe) wurden in den Dateien gefunden.

– Die Waffen Intervention (Sniper), Honey Badger (Sturmgewehr), Spas 12 (Schrotflinte), Glock 17 (Handfeuerwaffe) wurden in den Dateien gefunden. Killstreaks – Ihr könnt während der Runde Abschussserien-Belohnungen einsetzen. Ob ihr diese dann looten, mit Plunder kaufen oder wirklich über Killstreaks freischaltet, ist nicht bekannt.

– Ihr könnt während der Runde Abschussserien-Belohnungen einsetzen. Ob ihr diese dann looten, mit Plunder kaufen oder wirklich über Killstreaks freischaltet, ist nicht bekannt. Seltenheit der Gegenstände – Die Waffen können in verschiedenen Seltenheiten auftreten und sind entsprechend modifiziert. Seltenere Waffen bieten dann schon gute Aufsätze. (Quelle: Tabelle auf reddit)

Die Infos sind alle abgeleitet aus Spieldateien, geleakten Infos und zufälligen Besuchen der Warzone-Lobby und deshalb mit Vorsicht zu genießen.

Wie viel davon stimmt, was vielleicht nur für Events gedacht ist und was dann am Ende ins Spiel kommt, werden wir wohl erst zum tatsächlichen Release sehen. Und der wurde bisher immer noch nicht offiziell angekündigt.

Kann der Battle-Royale-Modus mit anderen großen BR-Spielen mithalten? Welches mögliche Feature findet ihr am besten?