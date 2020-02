Ein angeblicher Leak des Battle-Royale-Modus „Warzone“ in Call of Duty: Modern Warfare zeigt, wie riesig die Map werden soll. Im Vergleich zu Blackout soll sie richtig groß werden.

Was ist das für ein Leak? In der Community von Call of Duty macht gerade ein Größenvergleich die Runde, der die Map von Call of Duty: Warzone mit der Map von Call of Duty: Blackout vergleicht. (via DotEsports)

Warzone ist wohl der Name des Battle-Royale-Modus, der in diesem Cinematic so gut wie bestätigt wurde.

Auf einem Bild werden die Umrisse der kleineren Blackout-Map auf der größeren Warzone-Map eingebaut, um deutlich zu machen, wie viel mehr Platz die Spieler im neuen Kampfgebiet haben werden. Bedenkt, dass das keine offiziellen Infos sind. Das soll angeblich die Map von Warzone darstellen.

Blackout map size scaled for comparison to #Warzone map size. Warzone is huge… @TheGamingRevo2 @PrestigeIsKey @TheXclusiveAce Come to our discord to get all of this as it is uncovered! https://t.co/DqppOyrlEj pic.twitter.com/kBWF85sBUT — ModernWarzone (@WarzoneModern) February 17, 2020

Sollte das wirklich die Map werden, wird für die Spieler dort viel Abwechslung geboten. Von kleineren Wasser-Wegen, bis zu Bergen und dem Meer. Sogar eine Art Stadion scheint es dort zu geben.

Auf der gekennzeichneten Map von Blackout haben 100 Spieler Platz. Warzone soll angeblich 200 Spielern eine Spielfläche bieten – das zeigte ein Datamining aus November 2019.

Sollte dieser Leak also stimmen und tatsächlich die Warzone-Map zeigen, wird das Teil riesig.

Woher stammt der Leak? Der kommt vom „ModernWarzone“-Twitter-Account, der, laut Beschreibung, der offizielle Twitter-Kanal des ModernWarzone-Subreddits ist.

Im Post wird auch der Discord-Kanal der Gruppe beworben, wo man weitere Infos zu Leaks das Battle-Royale-Modus finden soll.

Was weiß man bisher über Warzone? Die bestätigten Details zum Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Modern Warfare sind knapp. Offiziell wurde der Modus nicht mal richtig angekündigt. Durch einen Bug erhielten Spieler erste Infos darüber, was man hinter Warzone erwarten kann.

Und dann war da noch dieser Gameplay-Leak zum Battle-Royale-Modus in CoD MW, der weitere Details zum heißersehnten Modus verraten wollte.

Wenn ihr selbst mal schauen wollt: