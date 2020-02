Die Season 2 brachte einen neuen, aber geheimen und bislang noch unzugänglichen Modus zu Call of Duty: Modern Warfare. Viele sind sich sicher – Warzone ist das neue Battle Royale. Nun hat ein Glitch den Namen des Modus offenbart und bestätigt damit eine Vermutung.

Was hat es mit dem neuen Modus bei Modern Warfare auf sich? Das große Update 1.14 brachte neben zahlreichen neuen Inhalten der Season 2 auch eine dicke Überraschung.

So wurde das Spielmenü um einen bisher geheimen Modus erweitert, bei dem es sich in den Augen der Community im Prinzip nur um Battle Royale handeln kann. Und vieles spricht tatsächlich dafür: CoD Modern Warfare: Battle Royale so gut wie bestätigt.

Da der Modus bisher nur als „geheim“ geführt wird, kannte man noch nicht seinen Namen. Das hat sich nun geändert.

Spieler glitchen sich in die Lobby des geheimen Modus – das fanden sie dort heraus

Durch einen Bug oder Glitch war es einigen Spielern bereits möglich, sich zumindest die Lobby des mysteriösen neuen Modus anzuschauen. Dort entdeckten sie neben dem Namen auch einige weitere Details.

So heißt der neue Modus: Der geheime Modus heißt Warzone. Das deckt sich auch mit dem geleakten Promo-Material, das ein Redditor von einem Insider erhalten haben will.

Auch der YouTuber und bekannte CoD-Leaker TheGamingRevolution sagte, dass es sich dabei um den Namen für das Battle Royale handle, den Treyarch eigentlich schon für Black Ops 4 anstatt Blackout haben wollte.

Der YouTuber war auch für den jüngsten Leak verantwortlich, in dem es hieß, Battle Royale kommt wohl schon mit Season 2 zu CoD: Modern Warfare.

Das fanden die Spieler noch: In der Lobby konnten die Spieler zwar keine Spiele starten, aber bereits durch einige Tabs blättern und haben dabei einige Features entdeckt:

Es gibt eine Option zum Auffüllen eines Squads. Man wird also wohl solo, im Team mit Freunden aber auch im Team mit zufällig zugelosten Spielern in den Kampf ziehen können.

Im Waffen-Menü kann man zwar keine Waffen frei auswählen, doch es gibt es die Option „Drop Kits“, wo man möglicherweise seine Start-Ausrüstung oder spezielle Lieferungen für ein Match wählen kann.

Es wird einen Trainingsbereich geben

Zudem sind nun auch einige Bilder auf Twitter geleakt, die unter anderem

einen Trainingsbereich

Supply Drops

sowie Fahrzeuge

im Spiel zeigen.

CoD MW entschuldigt sich für riesigen Patch – Erklärt, warum das gut ist

Interessant ist auch: Diese Infos kommen ebenfalls von TheGamingRevolution, der in den vergangenen Stunden sehr aktiv war.

Offenbar wurden Inhalte aus dem Battle Pass der Season 1 nun in den Daten in Verbindung mit Battle Royale gefunden. Ob man sich so unter Umständen ältere Cosmetics aus vorangegangenen Seasons auch nachträglich verdienen können wird, ist noch nicht bekannt.

Zudem wird das Battle Royale wohl über Challenges verfügen und man wird im Gulag, einer Art Arena für „gefallene“ Spieler, mit anderen um den Wiedereinstieg kämpfen können. Außerdem wird man dort wohl auch Wetten auf die Kämpfe anderer platzieren können.

Laut dem YouTuber wird man auch Missionen finden können. Diese können in Form von Tablets gelootet werden. Dabei gilt es beispielsweise, einen bestimmten Spieler zu eliminieren.

Wird das Battle Royale möglicherweise Free-to-Play? Interessant ist auch: TheGamingRevolution will erfahren haben, dass Battle Royale bei Modern Warfare als Warzone Free-to-Play und als eigenständiger Download verfügbar sein wird, sofern man Modern Warfare nicht gekauft hat.

CoD MW: Neue Waffen Grau 5.56 und Striker 45 freischalten – So geht’s

Beachtet: Auch wenn der YouTuber in Bezug auf Modern Warfare mittlerweile eine ganze Menge richtig vorhergesagt hat – noch handelt es sich um nicht offiziell bestätigte Infos. Nehmt das Ganze also mit der entsprechenden Portion Vorsicht.

Wann kann man Warzone endlich spielen? Einen offiziellen Termin gibt es bislang nicht. Doch auch hier will TheGamingRevolution einiges erfahren haben.

So strebten die Entwickler seinen Worten zufolge einen Überraschung-Release wie bei Apex Legends an, hätten den Modus deshalb nicht im Vorfeld promotet.

Er persönlich rechne mit einem Release am kommenden Freitag (15. Februar), doch seine Quellen würden ihm sagen „früher, als du denkst“. Möglicherweise also schon heute? Es bleibt auf jeden Fall spannend.

Was würdet ihr von einem Battle Royale bei Modern Warfare halten? Ein absolutes Must-Have oder total überflüssig?