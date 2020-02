CoD Modern Warfare: Battle Royale so gut wie bestätigt – Das spricht dafür

Es sieht ganz danach aus, als hätte die neue Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare eine richtig dicke Überraschung an Bord – nämlich einen von vielen herbeigesehnten Battle-Royale-Modus. Wir erklären, was dafür spricht.

Was hat es mit der Überraschung auf sich? Am 11. Februar startete bei CoD Modern Warfare offiziell die Season 2. Davor mussten Spieler jedoch zunächst einen gigantischen Patch herunterladen – das Update 1.14. Dieses Update ist je nach Plattform dabei bis zu 68 GB groß – also größer als so manch ein Spiel. Jetzt weiß man wohl auch, warum.

Denn neben den bereits kommunizierten neuen Inhalten, die im Vorfeld zur Season 2 vorgestellt wurden, gibt es auch einen bisher geheimen Modus. Und es kann sich im Prinzip nur um Battle Royale handeln. Das würde für viele auch die gewaltige Größe des Updates erklären.

Also doch! Sieht ganz so aus, als bekommt Modern Warfare sein Battle Royale

Keine Spur von Battle Royale – bis zum neuen Update: Bereits seit geraumer Zeit geisterten Gerüchte und Leaks rund um ein Battle Royale für Modern Warfare durch die Community. Die jüngsten Leaks sprachen dabei davon, dass dieser Modus bereits in Season 2 veröffentlicht werden könnte.

Viele hatten deshalb auf ein Battle Royale in Season 2 spekuliert und gehofft. Um so größer war bei so manch einem Spieler dann die Enttäuschung, als bei der offiziellen Vorstellung der Season 2 jegliche Erwähnung von Battle Royale fehlte.

Auf der Roadmap war es nicht vermerkt. Auch im Launch-Trailer zur neuen Saison gab es nichts, was auf Battle Royale hindeutete.

Doch nachdem das Update 1.14 geladen war und die ersten Fans ins Spiel gestürmt waren, machte sich schnell Freude breit. Denn nun sieht es tatsächlich so aus, dass der Multiplayer von CoD MW bald neben dem regulären Part auch ein Battle Royale zu bieten hat.

Das spricht für ein Battle Royale in Season 2 von CoD Modern Warfare: Sobald man auch im Spiel ein kleines Update geladen hatte, wurde man gleich mit einem neuen Cinematic begrüßt. Und das ist bereits der erste große Hinweis auf einen Battle-Royale-Modus. Doch seht hier selbst:

Was spricht nun für Battle Royale?

Bis zur Mitte des Clips passiert nichts Außergewöhnliches. Dann spricht Ghost jedoch davon, dass in Verdansk etwas nicht stimmt und dass eigene Leute hier auf ihre Waffenbrüder schießen. Price solle Kämpfer schicken, denen man vertrauen kann.

Danach wird es richtig interessant. Die Ansicht zoomt heraus und zeigt zunächst ein großflächiges Flughafen-Areal, auf dem sich bereits zahlreiche Soldaten bekämpfen. Einige sind auch mit Fahrzeugen oder Hubschraubern unterwegs.

Je weiter das Bild herauszoomt, desto mehr deutet alles auf ein Battle Royale. So wird eine gewaltige Map offenbart.

Dann kommt ganz in Battle-Royale-Manier ein Transportflugzeug angeflogen, aus dem Spieler abspringen und ihren Fallschirm aktivieren.

Im Hintergrund der Karte sieht man eine Art grüne Giftwolke, die offenbar den spielbaren Bereich auf der Karte begrenzt. Dann endet das Intro-Video.

Danach springt schnell eine weitere Änderung ins Auge. Das Haupt-Menü des Spiels hat sich verändert. Neben den bisherigen Auswahlmöglichkeiten Kampagne, Multiplayer, Koop und Shop ist nun ein neuer Menü-Punkt dazugekommen. Dieser kann aktuell jedoch nicht ausgewählt werden und wird noch als „Geheim“ angezeigt. Wann der neue Modus gespielt werden kann, ist nicht bekannt.

Das werten Tausende von Spielern aber als ein mehr als deutliches Zeichen dafür, dass wir uns in Kürze bei Modern Warfare endlich auch in Battle-Royale-Matches stürzen dürfen. Auch die gewaltige Patch-Größe bringen viele damit in Verbindung. Schließlich war das Update für die Season 1, die einen vergleichbaren Umfang hatte „nur“ knapp 20 GB groß.

Heißt das Battle Royale in CoD MW „Warzone“? Auch ein potentieller Name ist für den bisher noch geheimen Modus aufgetaucht. So hatte ein Reddit-User folgendes Bild gepostet und gemeint, er hätte es von einer Insider-Quelle erhalten:

Einige Spieler vermuten, dass es bei „Warzone“ um den Namen des Battle-Royale-Modus in Modern Warfare handeln könnte.

Was denkt ihr? Können wir schon bald Battle Royale in Modern Warfare zocken? Oder könnte es komplett etwas anderes sein?