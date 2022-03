Spieler von Call of Duty hassen Perk seit 10 Jahren – Kommt wohl mit Modern Warfare 2 zurück

Es ist zwar noch nicht bestätigt, doch viele Spieler rechnen mit einem Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 dieses Jahr. Auch die Leak-Fabrik läuft schon auf Hochtouren. Ein Leaker behauptet, der Perk „Last Stand“ könnte als Feld-Aufrüstung zurückkehren und damit eine der unbeliebtesten Mechaniken der Reihe.

Worum gehts?

Es ist noch nicht offiziell, aber nach aktuellem Stand kommt wohl Call of Duty: Modern Warfare 2 als CoD 2022.

Erste Infos von vermeintlichen Insidern geistern bereits durchs Internet, mit möglichen Details des neuen Shooters.

Mit dabei sind Leaks über mögliche Perks und Feldaufrüstungen. „Last Stand“ wird hier genannt und Teile der Community gehen sofort auf die Barrikaden.

„Verdammt nochmal, nein!“

Was ist „Last Stand“? Die Mechanik lässt euch nach tödlichen Treffern weiterleben und gibt euch die Chance, von einem Teammitglied wiederbelebt zu werden.

Die Mechanik war früher öfter in Call of Duty anzutreffen. Mal hattet ihr dann noch eine Pistole in der Hand, mal keine Möglichkeit, euch am Boden zu wehren. Manchmal konntet ihr dann noch krauchen, manchmal nur an Ort und Stelle wiederbelebt werden.

Um den Kill zu holen, musstet ihr also noch einen oder in manchen CoDs auch mehrere Schüsse auf den Feind am Boden abgeben.

Das ist ähnlich wie im Battle Royale Warzone. Hier hat jeder Spieler „Last Stand“, wenn noch ein Team-Mitglied am Leben ist oder eine Selbst-Wiederbelebung im Inventar auf den Einsatz wartet.

Was wurde jetzt bekannt? Der Twitter-Leaker „@TheGhostOfHope“ berichtet, dass „Last Stand“ in einem möglichen Modern Warfare 2 vorhanden ist:

Der frühere Perk ist als Feldaufrüstung im Spiel. Schon der Leaker schreibt dazu: „Ich hoffe, Infinity Ward entfernt das aufgrund von Kritik vor dem Launch“.

Was sind „Feldaufrüstung“ in CoD? Das sind aktive Fähigkeiten mit einer Abklingzeit, die ihr in einem Match oft mehrmals aktivieren könnt. Sie stehen etwas Gegensatz zu den „Perks“, die euch passive Boni geben und jederzeit aktiv sind.

Was sagen Spieler dazu? Die amerikanische News-Seite „CharlieIntel“ hat auf Twitter gefragt, ob sich Spieler „Last Stand“ zurückwünschen. Und die Reaktionen sind ziemlich deutlich: Nein.

@ItzzRenji auf Twitter: „Last Stand ist wie das eine Kind in der Klasse, das jeder hasst, weil es den Lehrer an die Hausaufgaben erinnert.“

@NovinskiMike_ auf Twitter: „Nein, es ergibt keinen Sinn. Man spielt schlecht und wird dafür belohnt.“

@concievd auf Twitter: „Gott, nein. Warum sollte jemand wollen, dass das zurückkehrt?“

Die Reaktionen kamen nicht allzu überraschend. Schon vor bald 11 Jahren, bei der Vorstellung von Modern Warfare 3 (CoD von 2011), bekamen Entwickler laustarken Applaus, bei der Ankündigung, dass „Last Stand“ nicht im Spiel sein würde, wie folgender Tweet zeigt:

Fuck Last Stand, Final Stand, Second Chance, and Dead Man’s Hand pic.twitter.com/7ckkrJSy6O — Greggs 🥀🔪 (@Greggs_) March 14, 2022

Tatsächlich gab es den Perk dann aber in CoD MW 3 – zum Unmut vieler Spieler.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr von „Last Stand“? Das lässt sich derzeit nur schwer einschätzen, doch es gibt einen Hinweis, der darauf schließen lässt, dass der Perk nicht als Feldaufrüstung zu Modern Warfare 2 kommt.

So hatten Dataminer schon bei CoD MW von 2019 „Last Stand“ als Feldaufrüstung gefunden. Allerdings war die Mechanik zum Release aber nicht im Multiplayer verfügbar.

Viele Spieler hoffen nun, dass es CoD 2022 ähnlich sein wird.

Wie steht ihr zu der Mechanik? Lasst uns gern ein Kommentar mit eurer Meinung da. Wollt ihr lieber mehr zu CoD lesen, dann schaut hier vorbei: 10 Jahre altes Call of Duty war auf Twitch kurz das größte Spiel der Welt