Modell liebt Waffen, wurde durch eigenen Skin in Call of Duty bekannt – 3 Jahre später nerven Spieler sie wegen Bugfixes

Alex Zedra ist ein US-Model und bekannt für Schnappschüsse mit ihrer Waffen-Sammlung. Sie ist auch aktiv auf Twitch und YouTube. Durch ihren Auftritt in Call of Duty: Warzone wurden sie weltberühmt, bekommt aber noch heute Nachrichten, als wäre sie eine Entwicklerin.

Vielen Spielern von Call of Duty dürften das US-Model Alex Zedra eher unter dem Namen „Mara“ kennen. Seit Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare ist sie als Skin im Spiel verfügbar und auch in CoD: Warzone öfter zu sehen.

Mit insgesamt elf unterschiedlichen Skins ist Zedra als Operator verfügbar, was ihr zu einer weltweiten Bekanntheit verholfen hat. Mittlerweile hat sie auch viele Follower und Abonnenten auf Twitch (500.000) und YouTube (960.000) (Stand Juli 2022).

Doch die CoD-Aktion hat nicht nur Vorteile. Auf Twitter hat sie kürzlich durchblicken lassen, dass es offenbar viele User gibt, die sie bis heute fragen, ob sie bestimmte Änderungen am Spiel vornehmen könnte. Obwohl die Einführung des Skins bald 3 Jahre her ist:

Tweet-Übersetzung: „Ich bin einfach nur ein Skin in CoD. Hört auf, mich zu fragen, ob ich Änderungen in einem Videospiel vornehmen kann. Ich kenne mich mit Waffen aus, nicht mit Code.“

Dieses „Phänomen“ lässt sich auch bei anderen Content-Creator beobachten, die mit Call of Duty in Verbindung stehen. Bestes Beispiel ist dabei wohl der Twitter-Account „@ModernWarzone“.

Seit dem Release des kostenlosen Battle Royale Warzone wuchs der Account immer weiter und twittert die neusten News rund um Call of Duty. Unter beinahe jedem Tweet findet sich ein Kommentar, der eine Änderung im Spiel fordert. Obwohl der Account keine direkte Verbindung zu CoD hat.

„Fix your Game“ – also „Bring dein Spiel in Ordnung“ ist dabei schon zu einem Meme geworden. Ein Meme, das Alex Zedra wohl ein wenig auf die Nerven geht. Die Verbindung zu Call of Duty möchte die Mara-Schauspielerin dabei jedoch nicht aufgeben.

Erst kürzlich hat Zedra ein lustiges Video auf Twitter geteilt, in dem sie typische CoD-Situationen mit einem Ghost-Schauspieler nachstellt. Inklusive Camping, No-Scope-Headshot und Slide-Cancel:

Was sagt ihr zu der Nummer? Ist das alles ein Meme und keiner fragt ernsthaft nach Änderungen bei ihr? Oder glaubt ihr, dass Leute tatsächlich denken, sie könnte etwas am Spiel ändern? Eure Meinung dazu würde uns sehr interessieren.

Alex Zedra könntet ihr wohl für Empfehlungen anhauen, wenn es um eure persönliche Waffen-Sammlung geht. Sucht ihr Waffen-Tipps für Warzone, schaut lieber hier vorbei: CoD Warzone: Die besten Waffen mit Setups – Ständig aktualisiert

Das Titelbild stammt vom Twitter-Account von Alex Zedra (@Alex_zedra).