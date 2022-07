Twitch-Streamerin testet Modern Warfare 2 – Wird in Warzone gebannt: „Es ist unfair und nervt“

Der Twitch-Streamerin FIVEBYFIVEx wurde zum offiziellen Playtest von Call of Duty: Modern Warfare 2 eingeladen. Einen Monat später ist sie in Warzone gebannt. MeinMMO zeigt euch, was dahinter steckt:

Cheating ist ein großes Problem in vielen Videospielen und auch Call of Duty: Warzone hatte schon mit fiesen Spielern zu kämpfen, die sich unfairer Mittel bedienen.

Erst kürzlich meldeten wieder vermehrt Spieler, dass die Cheater in Warzone zurück sind und auf der neuen Map Fortunes Keep ihr Unwesen treiben. Zuvor war es in Warzone lange Zeit vergleichsweise ruhig um Cheater geworden, da die Anti-Cheat Maßnahmen des Ricochet-Systems gute Arbeit geleistet hatten.

„Ich bin offen für PC-Checks“

Warum wurde FIVEBYFIVEx gebannt? Wie die Twitch-Streamerin FIVEBYFIVEx auf Twitter in einem Post mitteilte, wurde sie in CoD: Warzone gebannt. Der genaue Grund für den Bann ist unklar, doch sie erklärt die Situation auf dem sozialen Netzwerk genauer:

Zuerst soll sie einen sogenannten Shadowban erhalten haben, ehe sie anschließend permanent gesperrt wurde. Als Reaktion auf den Bann habe sie laut eigene Aussage Kontakt zu Activision aufgenommen, war mit ihrem Bestreben allerdings erfolglos. Activision habe ihr mitgeteilt, dass ein Bann in Warzone final sei und auch nicht rückgängig gemacht werde, wenn er sich als fälschlich erweist.

FIVEBYFIVEx sagt außerdem, sie habe nie gecheated, ein virtuelles Netzwerk (VPN) genutzt, geglitcht oder ähnliches getan. In einem weiteren Kommentar unter ihrem Post schreibt sie zudem, dass sie einem PC-Check offen gegenüber stehe (via Twitter.com).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Abschließend fasst die Streamerin in einem weiteren Kommentar (via Twitter.com) den Entschluss, dass sie keine andere Wahl habe und von vorne anfangen müsse. Sie drückt aus, dass es sich unfair anfühle und sie nervt, jedoch akzeptieren kann, dass der Account weg ist.

FIVEBYFIVEx betont weiterhin, dass sie mit dem Tweet weder Hate gegenüber Activision schüren noch ihren Account zurückbekommen möchte.

In einem knapp 6-minütigen Clip auf Twitch erklärt sich ihre Sicht der Situatiion nochmals genauer. Nachfolgend haben wir euch den Clip eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Playtest in den Studios von Infinity Ward

Zu welchem Test wurde sie eingeladen? FIVEBYFIVEx teilte am 10. Juni 2022 auf Twitter einen Vlog, den sie während eines Aufenthalts in den Studios von Infinity Ward aufnahm. Dort durfte die Streamerin frühzeitig an einem Playtest von Call of Duty: Modern Warfare 2 teilnehmen.

Derzeit ist nicht bekannt, ob sich der Bann auf eine möglicherweise zukünftige Teilnahme an weiteren Playtests auswirken könnte.

Was denkt ihr über die Situation? Sollte der Bann, wenn er sich tatsächlich als falsch herausstellt, aufgehoben werden, obwohl die Firmenpolitik besagt, dass ein Bann niemals rückgängig gemacht wird? Oder findet ihr, der Bann sollte auf jeden Fall bestehen bleiben?

Wenn ihr wie die Streamerin FIVEBYFIVEx Call of Duty Modern Warfare 2 schon vor dem Release testen wollt, könnt ihr euch für die Beta im September anmelden. Was ihr dafür wissen müsst, erfahrt ihr auf MeinMMO.

