Fortune’s Keep bringt viele Änderungen für Call of Duty: Warzone – was bei vielen Spielern für Begeisterung sorgt. Doch mit der neuen Map kehrt auch ein altbekanntes Problem zurück. Die Story dazu gibt’s auf MeinMMO.

Das Wichtigste in Kürze:

Am 22. Juni ist die Season 4 von Warzone gestartet, die auch die neue Map Fortune’s Keep mit sich gebracht hat.

Die Map wurde bislang von vielen Spielern positiv aufgenommen, bringt allerdings auch einen alten Glitch aus vorherigen Maps zurück.

Wann der Glitch behoben wird, ist derzeit noch unklar.

Spieler glitchen sich durch Wände – bekommen schnelle Kills

Was ist das Problem? Es ist fast schon Tradition geworden. Mit dem Start einer neuen Map im „Battle Royale“-Shooter CoD Warzone kommt auch der Wand-Glitch zurück. Verdansk, Rebirth Island und Caldera hatten schon massive Probleme mit kaputten Wänden und auch Fortune’s Keep wurde hier nicht verschont.

Selbst in CoD MW 2019 kamen schon Kugeln aus den Wänden:

Einige Spieler haben bereits verschiedene Orte auf der neuen Map Fortune’s Keep gefunden, an denen sie durch Wände und sogar den Boden glitchen können. Einmal durch die Wand geflutscht, können euch eure Gegner weiterhin beschießen und so mühelos Kills abstauben.

Das Problem: Ihr könnt euch nicht verteidigen, denn von außen lassen die Wände keine Schüsse durch. Die Wände sowie der Boden wirken also wie eine Art Schutzschild für den „Hindurchgeglitchten“.

Ein besonders problematischer Ort ist die Stadt auf der neuen Map. Gegner, die hier in Wand und Boden geglitcht sind, können ohne Probleme eine nahegelegene Kauf-Station ins Visier nehmen. Solltet ihr dort dann euer Equipment aufrüsten wollen, findet ihr sehr wahrscheinlich ein jähes Ende, ohne eure Gegner überhaupt gesehen zu haben.

Wie unangenehm das aussehen kann, seht ihr in einem Video von reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was sagen die Entwickler dazu? Bislang äußerten sich die Entwickler noch nicht zu dem Problem. Auch auf dem offiziellen Warzone-Trello-Board wurden in Bezug auf den Wand-Glitch keine Updates veröffentlicht (via trello.com). Es bleibt also abzuwarten, wann das Problem behoben wird.

Fortune’s Keep laut Fans jetzt schon „besser als Rebirth Island“

Was sagen Spieler zur neuen Map? Die neue Map sorgt für Begeisterung und zieht viele Spieler wieder zurück nach Warzone.

In einem Thread auf Reddit preisen einige Warzone Fans die neue Map an (via reddit.com). Vor allem die Abwechslung und die neue Dynamik beim Gameplay scheinen gut bei den Spielern anzukommen.

Gary_BBGames schreibt: „Ich hatte so viel Spaß auf dieser Karte. So viel Abwechslung. Es gab immer eine Chance zu entkommen und sich neu aufzustellen. Viele coole geheime Tunnel. Es ist einfach genial. Es macht so viel Spaß. Ich habe gesehen, dass die Spielerzahl reduziert wurde, um die Karte lernen zu können, aber es fühlt sich so perfekt an. Hoffentlich vermasseln sie es nicht.“

Spartan1102 schreibt: „Es hat meine Liebe zu Warzone (und die meines Teams) wieder völlig neu belebt. Ich hätte gerne eine vielfältigere Meta auf der Karte als nur NZ/Blixen/Marco, aber selbst mit dieser lahmen Meta ist die Karte einfach geil. Ich werde traurig sein, wenn die Karte wieder rausgenommen wird und die veraltete Rebirth Island zurückkommt.“

Hier und da beschweren sich einige User über die Dach-Camper in der Stadt auf Fortune’s Island. Aber ansonsten ist die Stimmung im Reddit-Thread sehr positiv.

Fortune’s Keep scheint also ein voller Erfolg zu sein – trotz des nervigen Wand-Glitches. Ob das allerdings auch so bleibt, wird sich mit der Zeit zeigen.

Was haltet ihr von Fortune’s Keep? Konnte die Map eure Liebe zu Warzone auch neu beleben oder wurde euer Spielspaß vom Wand-Glitch ruiniert?

Schreibt’s uns in die Kommentare!

Wollt ihr mehr zu Warzone’s Season 4 wissen? Dann schaut doch mal hier rein: Season 4 von CoD Warzone ist online mit neuer Map – Alle Infos in 3 Minuten