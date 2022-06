CoD Warzone: Season 4 ist online mit neuer Map und Live-Event – Patch Notes für Update 1.59

Die neue Season 4 von Call of Duty: Warzone ist online und bringt viel neuen Content und Änderungen ins Spiel. Mit dabei ist sogar eine neue Karte: Fortune’s Keep in der Größe von Rebirth Island. Doch auch bei den Waffen tut sich wieder viel. Die Highlights der Patch Notes zeigen wir euch auf MeinMMO.

Die nächsten Season von Call of Duty: Warzone ist online und bringt seit über 6 Monaten mal wieder eine neue Map ins Spiel. Doch auch sonst gibt es viel zu Neues zu erleben:

Neue Karte: Fortune’s Keep

Map-Rotation

Anpassungen Caldera

Frischer Battle Pass mit 100 Stufen

LMG „UGM-8“ / MP „Marco 5“

Vertrag: Black Market Supply Run

In-Match-Event: Cash Extraction

Live-Event: Mercenaries of Fortune

Ausrüstung: EMP-Granate

Beutegeld-Modus: Golden Plunder

Armoured SUV

Balance-Anpassungen

Die Patch Notes von Update 1.59 sind online und MeinMMO zeigt euch in der Übersicht die Highlights und Informationen zum Update. Wollt ihr selbst einen Blick auf die englischen Patch Notes werfen, dann findet ihr sie bei Entwickler Raven Software (via ravensoftware.com).

Den Trailer der Season 4 binden wir euch hier ein:

CoD Warzone: Update 1.59 – Patch Notes

Wann kommt das Update? Der Patch ging am Nachmittag als Pre-Load online und ihr könnt ihn jederzeit laden.

Wie groß ist das Update? Ihr braucht über 20 GB für das Season-Paket. Hier die Größen auf den einzelnen Plattformen:

PlayStation 5: 21,3 GB

PlayStation 4: 21,3 GB

Xbox One Series: 27,2 GB

Xbox One: 27,2 GB

PC: 23,0 GB

PC: 26,1 GB (mit CoD MW 2019)

Was ist mit CoD: Vanguard? Für den aktuellen Premium-Titel von Call of Duty ging die Season 4 schon einen Tag früher los. Hier findet ihr die Patch Notes bei Entwickler Sledgehammer Games (via sledgehammergames.com).

Die Roadmap der Season 4 binden wir euch hier ein:

CoD Warzone: Update 1.59 – Content Season 4

Mittelpunkt der Season 4 sind die neue Map Fortune’s Keep und großzügige Änderungen auf der Map Caldera.

Die 3 Maps von Warzone im Größen-Vergleich

Auf der neuen Map startet dazu auch ein frischer Vertrag, also eine Inmatch-Mission, ein neues Inmatch-Event und es gibt eine neue Granate. Diese Inhalte sind vorerst nur auf Fortune’s Keep verfügbar.

Für alle Maps kommen hinzu:

Fahrzeug mit Geschützturm

EMP Granate

Geldautomaten zum Looten

Tragbarer „Redeploy Balloon“

Weiterhin stehen euch neue lootbare Perks zur Verfügung. Mit dabei sind diesmal sehr starke Perks:

Neue Loot-Perks Geist Kampfspäher Kaltblütig Eifrig



Des Weiteren findet ihr einen neuen Beutegeld-Modus in der Rotation, neue Waffen und einen frischen Battle Pass.

Außerdem ist ein Live-Event online: „Söldner auf Schatzjagd“. Hier könnt ihr euch Cosmetics erspielen. Im Artikel zur Roadmap gehen wir näher auf den neuen Content ein:

CoD Warzone zeigt Roadmap der Season 4 – Erfüllt größten Spielerwunsch mit neuer Karte

CoD Warzone: Update 1.59 – Balance-Anpassungen

Kommen wir zu den Anpassungen beim Balancing. Die Liste der Waffen-Änderungen ist wieder sehr lang. Wir zählen für euch die Waffen auf, bei denen es Änderungen gab und zeigen dazu, ob es für uns ein Nerf oder einen Buff darstellt.

Öffnet die Spoiler-Box, wenn ihr euch die lange Liste ansehen wollt:

Balance Season 4

AK-47 (CW) – Nerf

AS44 (VG) – Nerf

BAR (VG) – Buff

Cooper Karabiner (VG) – Buff/Nerf

Itra Burst (VG) – Buff

KG M40 (VG) – Buff

FFAR 1 (CW) – Buff

NZ-41 (VG) – Nerf

StG 44 (VG) – Nerf

Vargo 52 (CW) – Buff

Volkssturmgewehr – Buff

Alle Raketenwerfer – Buff

Whitley (VG) – Buff

DP 27 (VG) – Buff

Bren (VG) – Buff

Type 11 (VG) – Buff

MG42 (VG) – Buff

M1 Garand (VG) – Buff

SVT-40 (VG) – Buff

Armbrust (MW) – Buff

R1 Shadowhunter (CW) – Buff

Alle Nahkampfwaffen – Buff

Armaguerra 43 (VG) – Buff/Nerf

H4 Blixen (VG) – Nerf

MAC-10 (CW) – Buff

Owen Gun (VG) – Nerf

PPSh-41 (VG) – Buff

Sten (VG) – Buff

Type 100 (VG) – Nerf

Welgun (VG) – Nerf

Gorenko Anti-Tank Rifle (VG) – Buff

Dreiliniengewehr – Buff

AUG (CW) – Buff

Weitere interessante Änderungen gab es bei den „aggressiven“ Sniper-Waffen. Treffen euch Kugeln, zuckt ihr nun nicht mehr so stark zurück. Die Entwickler vergleichen das in den Patch Notes mit der Kar 98k und der Schweizer-Sniper.

Es gab auch Änderungen bei der Ausrüstung, Mechaniken und den Perks:

Snapshot-Granate – Nerf

Schussverkauf – Nerf

Timer außerhalb der Map – Buff

Kampfgestählt – Buff

Auffüllen – Nerf

Dazu gab es noch ein paar allgemeine Anpassungen bei bestimmten Aufsätzen. Die komplette englische Liste findet ihr bei den Entwicklern von Raven Software (via ravensoftware.com).

Viele Waffen der aktuellen Waffen-Meta wurden damit angepasst. Sobald die ersten Tests und Analysen durchgeführt wurden, aktualisieren wir unsere Liste mit den besten Waffen der Warzone. Die wird sich sehr wahrscheinlich so einiges tun.

Lasst uns gern einen Kommentar da mit euren ersten Gedanken zur neuen Season.